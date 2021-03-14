Головин здорово сыграл против лидера. Но «Монако» все равно не победил «Лилль»

Россиянин провел на поле 68 минут, но его команда так и не сумела забить

Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

«Монако» — «Лилль» — 0:0

«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 76), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 75), Головин (Диоп, 68), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 76), Фолланд.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Юсуф Языджи, 89), Ренату Санчеш (Шека, 69), Иконе (Бурак Йылмаз, 78), Давид (Сумаре, 89), Бамба, Веа (Араужу, 69).

Предупреждения: Тшуамени, 16. Ренату Санчеш, 35. Дисаси, 51. Андре, 82. Сидибе, 82. Араужу, 83.

Судья: Фраппар.

14 марта. Монако. Стадион «Луи II».

Выбор состава на игру с лидером чемпионата и самой системной на данный момент командой лиги 1 — это одновременно столкновение тренерских идей и демонстрация доверия к тому или иному футболисту. И уже во время предматчевой пресс-конференции Нико Ковача было понятно, что у ярко сыгравшего в кубковом дерби с «Ниццей» (2:0) Фабрегаса немного шансов начать встречу с первых минут.

«В воскресенье нам предстоит помериться силами с командой, которая забила 22 мяча после контратак, так что нам будет нужна скорость, чтобы противостоять качествам соперника», — размышлял главный тренер монегасков, отвечая на вопрос о роли испанца в команде из княжества.

Еще у Ковача спросили о распределении обязанностей в атакующем треугольнике Бен Йеддер — Фолланд — Диоп, и хорват в своем ответе показательно упомянул, что в ситуации, когда требуется атаковать большим количеством игроков, эту роль может исполнить и Головин. Россиянин — это еще и та самая скорость, о которой размышлял наставник «Монако». Речь об умении быстро принимать решение под давлением здорово прессингующего «Лилля», успевая как атаковать, так и отрабатывать в обороне.

Последнее явно не козырь очень талантливого, но пока еще хрупкого Диопа. И, надо сказать, в первом тайме Головин со своими задачами справлялся. Из общего ритма не выпадал, здорово сохранял мяч в сложных ситуациях, искал нестандартные решения и обострял игру, где в силу высокой плотности моменты были на вес золота. Именно наш футболист выдал пас под удар Фолланду, и Бен Йеддер после рикошета отправил мяч в сетку. Увы, у снайпера обнаружился небольшой офсайд, и ВАР лишь подтвердил правильность решения бригады Стефани Фраппар.

Было еще несколько перспективных передач российского легионера, после одной из которых сместившийся в центр Кайю Энрике пробил над перекладиной. К недочетам же в игре Головина можно было отнести решение отдать лишний пас в ситуации, когда следовало взять инициативу на себя, а также две не слишком удобные подачи со стандартов. Впрочем, перед самым перерывом навес Александра со штрафного вполне мог завершиться взятием ворот Меньяна, однако первый удар одноклубника получился неудачным, а Бен Йеддер снова оказался за линией офсайда, да еще и не сумел подстроиться под срезку мяча.

? Halftime stats from the Stade Louis II!#ASMLOSC pic.twitter.com/SB9Wo9uVos — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) March 14, 2021

Нулевая ничья, правда, никого не устраивала. «Лилль» давал шанс «ПСЖ» догнать себя по итогам состоявшейся поздно вечером игры с «Нантом», а у «Монако» ускользал шанс приблизиться к идущему третьим «Лиону». Трудно верить Ковачу, который постоянно скромничает и твердит, что не хочет говорить о Лиге чемпионов и главная задача его команды — закрепиться на четвертом месте с максимально комфортным отрывом от преследователей.

Однако с заменами хорват не торопился, опасаясь разрушить цельную игру, которая обеспечила 60 процентов владения мячом. Это практически исключило остроту у ворот Лекома, но само по себе — без качественных передач в завершающей стадии атаки — не гарантировало дивидендов в созидании. На каком-то отрезке «Монако» стал злоупотреблять длинными пасами, из-за чего Головин стал выпадать из игры.

Мяч до него просто не доходил, но стоило вернуться к игре низом, наш футболист и Бен Йеддер придумали несколько интересных моментов.

И все же на 68-й минуте футболист сборной России уступил свое место на поле Диопу. И здесь показательно выглядело решение смотревшего за игрой с трибуны из-за дисквалификации Кристофа Галтье ответить заменой Ренату Санчеша. Португалец потратил много сил на сдерживание Головина, и под свежего оппонента «Лиллю» требовался другой полузащитник. «Доги» тем самым продемонстрировали, что приоритетом для них является надежность. Гости оказались готовы и к Диопу, и ко вскоре вступившим в игру Фабрегасу и Йоветичу. Единственный шанс у черногорского форварда возник в добавленное арбитром время, когда Ботман прозевал заброс Сидибе себе за спину, но Меньян отбил мяч ногой. Соперник оказался слишком крепким орешком, замены принесли один эпизод, а о том, насколько Ковач верит в Головина, станет понятно в пятницу — в игре с «Сент-Этьеном».