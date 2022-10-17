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«С момента перехода в «Монако» Головин убил 255 голубей». Что пишут во Франции про российского игрока

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин (слева).
Фото Global Look Press
Филипп Клеман.
Фото AFP
Брель Эмболо и Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче с «Клермоном» (1:1).
Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Клермон Фут

Ход матча не позволил блеснуть Головину

L'Equipe в своем обзоре матча «Монако» сделал акцент на том, что закрепившийся в верхней части таблицы «Клермон» сумел притормозить монегасков, а ключевым моментом, естественно, названо быстрое удаление Камара. Поразительно, но это был первый фол «Монако» в воскресной игре, а всего у красно-белых уже четыре удаления в текущем сезоне. Героем же матча по версии самого авторитетного спортивного СМИ Франции стал реабилитировавшийся за провал в Лиге Европы Нюбель, игру которого оценили шестеркой.

Портал Maxifoot пишет примерно о том же, отмечая, что прервавшая победную серию команда Филиппа Клемана может быть довольна ничьей, так как провела в меньшинстве 75 минут. Игрок матча по версии этого издания — получивший семерку защитник Дисаси. Аналогичные оценки у Фофана и Эмболо. Удаленному Камара поставили двойку.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo;. «Клеман превратил Головина в машину». Что пишут во Франции про русского полузащитника

Головин же в этот раз наиграл лишь на четверку со следующим комментарием: «Россиянин все-таки выдавал яркие моменты и комбинировал с Кайю Энрике. Но в целом ход матча не позволил блеснуть атакующему полузащитнику».

Сайт Get French Football News признал лучшими в составе «Монако» Эмболо и Фофана. У них семерки, а у Головина — пятерка.

Monaco Tribune в своем материале признает, что исход матча предрешило удаление. И отмечает, что в равных составах монегаски могли рассчитывать на большее. Также выделены сейвы Нюбеля и яркие действия Эмболо, который оказался полезен при игре в меньшинстве, так что тактический выбор Клемана назван верным. Тут виден явный намек на замену Бен Йеддера, который был не в восторге от решения тренера.

Филипп Клеман. Фото AFP
Филипп Клеман.
Фото AFP

Клеман под огнем критики

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал MVP Дисаси с Эмболо. Провалы — это удаленный Камара и бледно вышедший на замену Диатта. Но авторы пошли дальше, добавив третий пункт и разгромив работу Клемана.

Акцент сделан на том, что у тренера, возможно, есть проблемы с формированием менталитета команды и отдельных игроков. «Обязанность тренера — дать эту уверенность. От этого зависит, куда пойдет наш клуб в этом сезоне: вверх или вниз», — резюмирует администрация портала.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Трабзонспор&raquo;. Александр Головин (справа). «Он технический лидер этой команды». Что пишут во Франции про игру Головина

Болельщики, кстати, не в первый раз вспоминают о бывшем игроке «Монако» Марсело Гальярдо, который объявил, что по окончании чемпионата Аргентины покинет «Ривер Плейт».

Возвращаясь к обсуждению тренера, стоит отметить: были и те, кто защищал Клемана, в том числе упоминая Головина.

«При игре 10 на 11 вы уже не можете доминировать, потому что играете на контратаках и вам нужна скорость. Он мог бы убрать Головина, но, в отличие от Минамино, Головин умеет играть в футбол», — написал Jeanaim72819270.

Брель Эмболо и Александр Головин. Фото Global Look Press
Брель Эмболо и Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Вы правы. Лучше убрать с поля капитана, у которого в последних трех матчах четыре гола и ассист, но оставить там Лео Месси Головина», — иронично развил тему критики тренера Bmunegu.

«Кто заменит Бен Йеддера? Головин на это способен», — выразил надежду ricaro_monaco.

«Он надеялся забить при счете 1:1 и поменял Головина на Якобса», — с недоумевающим эмоджи прокомментировал другое тренерское решение hollybynight11.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нант&raquo;. Александр Головин. «Головин пахнет футболом». Что пишут во Франции об игре российского футболиста

«Леау — игрок, которого не хватает «Монако». Футболист, который может ускоряться и обыгрывать. Ни Диатта, ни Минамино, ни Головин не умеют этого делать», — посетовал на возможности состава frasir.

А Falckito923 раскритиковал точность ударов российского легионера, написав: «Головин убил 255 голубей с тех пор, как перешел в «Монако».

Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
Филипп Клеман
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
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 Лион 11 4 2 5 19-15 14
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 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
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 Труа 11 3 3 5 19-22 12
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 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
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