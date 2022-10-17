«С момента перехода в «Монако» Головин убил 255 голубей». Что пишут во Франции про российского игрока
Ход матча не позволил блеснуть Головину
L'Equipe в своем обзоре матча «Монако» сделал акцент на том, что закрепившийся в верхней части таблицы «Клермон» сумел притормозить монегасков, а ключевым моментом, естественно, названо быстрое удаление Камара. Поразительно, но это был первый фол «Монако» в воскресной игре, а всего у красно-белых уже четыре удаления в текущем сезоне. Героем же матча по версии самого авторитетного спортивного СМИ Франции стал реабилитировавшийся за провал в Лиге Европы Нюбель, игру которого оценили шестеркой.
Портал Maxifoot пишет примерно о том же, отмечая, что прервавшая победную серию команда Филиппа Клемана может быть довольна ничьей, так как провела в меньшинстве 75 минут. Игрок матча по версии этого издания — получивший семерку защитник Дисаси. Аналогичные оценки у Фофана и Эмболо. Удаленному Камара поставили двойку.
Головин же в этот раз наиграл лишь на четверку со следующим комментарием: «Россиянин все-таки выдавал яркие моменты и комбинировал с Кайю Энрике. Но в целом ход матча не позволил блеснуть атакующему полузащитнику».
Сайт Get French Football News признал лучшими в составе «Монако» Эмболо и Фофана. У них семерки, а у Головина — пятерка.
Monaco Tribune в своем материале признает, что исход матча предрешило удаление. И отмечает, что в равных составах монегаски могли рассчитывать на большее. Также выделены сейвы Нюбеля и яркие действия Эмболо, который оказался полезен при игре в меньшинстве, так что тактический выбор Клемана назван верным. Тут виден явный намек на замену Бен Йеддера, который был не в восторге от решения тренера.
Клеман под огнем критики
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал MVP Дисаси с Эмболо. Провалы — это удаленный Камара и бледно вышедший на замену Диатта. Но авторы пошли дальше, добавив третий пункт и разгромив работу Клемана.
Акцент сделан на том, что у тренера, возможно, есть проблемы с формированием менталитета команды и отдельных игроков. «Обязанность тренера — дать эту уверенность. От этого зависит, куда пойдет наш клуб в этом сезоне: вверх или вниз», — резюмирует администрация портала.
Болельщики, кстати, не в первый раз вспоминают о бывшем игроке «Монако» Марсело Гальярдо, который объявил, что по окончании чемпионата Аргентины покинет «Ривер Плейт».
Возвращаясь к обсуждению тренера, стоит отметить: были и те, кто защищал Клемана, в том числе упоминая Головина.
«При игре 10 на 11 вы уже не можете доминировать, потому что играете на контратаках и вам нужна скорость. Он мог бы убрать Головина, но, в отличие от Минамино, Головин умеет играть в футбол», — написал Jeanaim72819270.
«Вы правы. Лучше убрать с поля капитана, у которого в последних трех матчах четыре гола и ассист, но оставить там Лео Месси Головина», — иронично развил тему критики тренера Bmunegu.
«Кто заменит Бен Йеддера? Головин на это способен», — выразил надежду ricaro_monaco.
«Он надеялся забить при счете 1:1 и поменял Головина на Якобса», — с недоумевающим эмоджи прокомментировал другое тренерское решение hollybynight11.
«Леау — игрок, которого не хватает «Монако». Футболист, который может ускоряться и обыгрывать. Ни Диатта, ни Минамино, ни Головин не умеют этого делать», — посетовал на возможности состава frasir.
А Falckito923 раскритиковал точность ударов российского легионера, написав: «Головин убил 255 голубей с тех пор, как перешел в «Монако».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|29-5
|29
|
2
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|11
|7
|2
|2
|20-8
|23
|
5
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
6
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Клермон Фут
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|
11
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
12
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
13
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|
19
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
20
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|- : -
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|- : -
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|- : -
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|- : -
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|- : -
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|- : -
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|- : -
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2