Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля
К 12-му туру чемпионата Франции в активе Александра Головина не было ни одного результативного действия. Удивительные показатели с учетом статуса игрока, который осенью подписал с «Монако» новый контракт. Но, по большому счету, причины лежат на поверхности, о чем говорили те, кто знает о возможностях полузащитника и его состоянии лучше других.
«Основной причиной его трудностей может быть травма на предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму», — делился в конце октября своим мнение главный тренер монегасков Ади Хюттер. И это еще австрийский специалист не вспоминал о повреждении в концовке прошлого чемпионата, из-за чего пауза между официальными матчами с участием Головина составила пять (!) месяцев.
А за это время еще и серьезно прибавили два главных молодых таланта княжеского клуба — Бен Сегир и Аклиуш. Конкуренция усилилась, и чтобы понять, насколько они хороши, достаточно посмотреть, как два монегаска организовали первый гол в ворота «Бреста». Оборону команды, которая поражает игрой и результатами в дебютной для себя Лиге чемпионов, но в национальном первенстве опустилась во вторую половину таблицы, Бен Сегир с Аклиушем прошли в две передачи. Словно в футбольном симуляторе на низком уровне сложности.
Вместе с тем у Головина в этом сезоне сложность как будто выкрутили на максимум, и всех деталей мы просто не знаем. Постоянные смены позиций со всеми вытекающими — от адаптации до более оборонительных ролей со значительными объемами черновой работы — это все на поверхности. А некоторые нюансы во время объявления состава сборной России на ноябрьские матчи раскрыл Валерий Карпин.
«Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться», — говорил главный тренер российской команды, еще не зная, что из-за дискомфорта в голеностопе Головин будет вынужден перед международной паузой пропустить игру со «Страсбуром».
Да, речь не шла о серьезной травме, но все равно это вынужденная пауза, сбившая тренировочный и игровой ритм. В общую группу Александр вернулся только в начале недели, так что у него было всего несколько дней, чтобы подготовится ко встрече с «Брестом». А еще — развернуть в свою сторону удачу, которая по ходу сезона не раз обходила нашего легионера. Первое, что приходит на память — попадание в каркас ворот в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
При желании можно вспомнить не один эпизод, когда Головин лишался результативных баллов из-за вратарских сейвов или промахов партнеров. Но зачем ворошить прошлое, если есть свежий пример из игры с «Брестом», когда россиянин вывел Аклиуша один на один, и тот попал в стойку?! Видимо, на этом фортуна решила, что уже достаточно испытывала Головина, и его час настал. Монегаски накрыли «пиратов» прессингом у их штрафной, мяч отскочил к Александру и спустя мгновение с левой был отправлен в нижний угол рикошетом от штанги.
Лицевой счет наконец-то открыт! Причем это первый гол российского полузащитника с 11 февраля, когда он отметился победным ударом в гостевом дерби Лазурного берега против «Ниццы» (3:2). А в этой игре были основания рассчитывать на голевой дубль, однако Головин забыл, что лучшее — враг хорошего. Поэтому после отличного паса Бен Сегира полузащитник не стал бить сразу и решил убрать с пути защитника, но в итоге Лала на финт не купился и разрядил ситуацию.
Впрочем, голевая засуха закончена, а это — эмоциональный заряд перед насыщенной следующей неделей. И заявка на место в старте в игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и «Марселем» в лиге 1. В отличие от пятничной встречи, в предстоящих играх Хюттер сможет рассчитывать еще на двух игроков средней линии — отбывшего дисквалификацию Камара и поздно вернувшийся из сборной Японии Минамино. Но и Головин точно готов к двум большим играм.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|33-10
|29
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Лион
|11
|5
|3
|3
|18-15
|18
|
6
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
7
|Реймс
|11
|5
|2
|4
|19-15
|17
|
8
|Ланс
|11
|4
|5
|2
|12-9
|17
|
9
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|13-11
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Ренн
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
15
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
16
|Сент-Этьен
|11
|3
|1
|7
|10-25
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|11
|2
|1
|8
|11-31
|7
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|3 : 2
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|- : -
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2