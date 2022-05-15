«Монако» совершил сумасшедший камбэк. Команда Головина в шаге от Лиги чемпионов

Монегаски проигрывали «Бресту» — 0:2, но победили.

«Монако» ударно заканчивает второй сезон подряд. В прошлом году клуб с Лазурного берега даже вклинился в борьбу за титул, но догнать «ПСЖ» и «Лилль» не смог. С отставанием в четыре очка от чемпиона «Монако» отправился в квалификацию Лиги чемпионов, но не смог пробиться в групповой этап. В этот раз дела красно-белых в середине сезона были совсем плохи, монегаски плелись в середине таблицы и сменили тренера. Филипп Клеман начал не очень здорово, но поймал волну к концу чемпионата и поднялся на третье место.

Ко встрече с «Брестом» команда Александра Головина подошла с восьмиматчевой победной серией. В случае девятой успешной игры подряд был шанс подняться на второе место. Однако у «Монако» старт совсем не задался. Сначала капитан гостей Жан-Кевин Дювернь после розыгрыша углового подловил оборону монегасков на ошибке и открыл счет. Пошла открытая игра, моменты создавались один за одним. Поучаствовал в ней и российский полузащитник монегасков: Головин навесил с углового, а Аксель Дисаси пробил в перекладину. Но все-таки «Брест» наказал хозяев поля за расточительность и увеличил преимущество. Юсеф Бейлали на левом фланге накрутил игроков «Монако», вошел в штрафную площадь пробил в ближний угол, не оставив шансов Александру Нюбелю.

Монегаски смогли вернуться в игру до перерыва, но для этого им понадобилось немного везения. Головин подал с углового, а футболист «Бреста» сыграл рукой. А дальше начался бенефис Виссама Бен Йеддера. Нападающий «Монако» реализовал пенальти в конце тайма. На вторую половину встречи капитан красно-белых вышел еще более мотивированным и забил два мяча к 55-й минуте. Сначала в сольном проходе форвард пробежал сквозь защиту «Бреста», а потом завершил быструю атаку точным ударом головой.

Виссам Бен Йеддер («Монако»). Фото AFP

Когда казалось, что «Монако» уже сделал все необходимое, в очередной раз включился Головин. 25-летний полузащитник перехватил мяч на половине поля гостей и разогнал контратаку. К удивлению болельщиков на стадионе «Луи ll», вратарь «Бреста» Марко Бизот справился с ударом Бен Йеддера, но на добивании первым был Кевин Фолланд.

Несмотря на то, что в протоколе россиянин не отметился, статистические порталы очень высоко оценили его игру. За 78 минут на поле Головин заслужил оценку 8,0 от SofaScore и 7,9 от Whoscored. А что еще важнее, «Монако» добился важной победы, уже девятой подряд.

Конкуренты тоже не подвели: «Ренн» уверенно обыграл «Марсель» (2:0) и позволил монегаскам сравняться по очкам с провансальцами. Благодаря этому команда Головина стала второй в таблице, «Марсель» опустился на третьее место, а «Ренн» остался четвертым. Для прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Монако» нужно будет справиться с крепким «Лансом» в последнем туре.

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать. Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу. Важно ли, что по итогам этого тура выходим на второе место? Естественно, это серьезный шаг к достижению цели. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — сказал после матча Головин.