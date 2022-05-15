Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:30

«Монако» совершил сумасшедший камбэк. Команда Головина в шаге от Лиги чемпионов

«Монако» одержал волевую победу над «Брестом» в Лиге 1
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин вместе с партнерами радуется забитому голу в ворота «Бреста».
Фото AFP
Виссам Бен Йеддер («Монако»).
Фото AFP
1/2
Монегаски проигрывали «Бресту» — 0:2, но победили.
Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:2
Брест
Голы
Дюверн, 10 (0:1), Белаили, 23 (0:2), Бен-Йеддер, 44 (1:2), Бен-Йеддер, 51 (2:2), Бен-Йеддер, 54 (3:2), Фолланд, 70 (4:2)
Монако
Нюбель Вандерсон (Якобс, 54) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Мартинш, 79) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 90) Фолланд (Жан Лукас, 89)
Брест
Бизот Дюверн Брассье Пьер-Габриэль Эрелль (Шардонне, 78) Лан Агуме Магнетти (Белькебла, 64) Сатриано (Мунье, 64) Кардона (Ле Дуарон, 56) Белаили (Саид, 77)
Предупреждения
Головин 45+3’, Фолланд 62’  -  Эрелль 45+3’
Судьи
Бризар (Франция)

«Монако» ударно заканчивает второй сезон подряд. В прошлом году клуб с Лазурного берега даже вклинился в борьбу за титул, но догнать «ПСЖ» и «Лилль» не смог. С отставанием в четыре очка от чемпиона «Монако» отправился в квалификацию Лиги чемпионов, но не смог пробиться в групповой этап. В этот раз дела красно-белых в середине сезона были совсем плохи, монегаски плелись в середине таблицы и сменили тренера. Филипп Клеман начал не очень здорово, но поймал волну к концу чемпионата и поднялся на третье место.

Ко встрече с «Брестом» команда Александра Головина подошла с восьмиматчевой победной серией. В случае девятой успешной игры подряд был шанс подняться на второе место. Однако у «Монако» старт совсем не задался. Сначала капитан гостей Жан-Кевин Дювернь после розыгрыша углового подловил оборону монегасков на ошибке и открыл счет. Пошла открытая игра, моменты создавались один за одним. Поучаствовал в ней и российский полузащитник монегасков: Головин навесил с углового, а Аксель Дисаси пробил в перекладину. Но все-таки «Брест» наказал хозяев поля за расточительность и увеличил преимущество. Юсеф Бейлали на левом фланге накрутил игроков «Монако», вошел в штрафную площадь пробил в ближний угол, не оставив шансов Александру Нюбелю.

&laquo;Монако&raquo; в&nbsp;домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции победил &laquo;Брест&raquo; со&nbsp;счетом 4:2. «Монако» победил «Брест», Бен Йеддер оформил хет-трик, Головин был заменен в концовке

Монегаски смогли вернуться в игру до перерыва, но для этого им понадобилось немного везения. Головин подал с углового, а футболист «Бреста» сыграл рукой. А дальше начался бенефис Виссама Бен Йеддера. Нападающий «Монако» реализовал пенальти в конце тайма. На вторую половину встречи капитан красно-белых вышел еще более мотивированным и забил два мяча к 55-й минуте. Сначала в сольном проходе форвард пробежал сквозь защиту «Бреста», а потом завершил быструю атаку точным ударом головой.

Виссам Бен Йеддер («Монако»). Фото AFP
Виссам Бен Йеддер («Монако»).
Фото AFP

Когда казалось, что «Монако» уже сделал все необходимое, в очередной раз включился Головин. 25-летний полузащитник перехватил мяч на половине поля гостей и разогнал контратаку. К удивлению болельщиков на стадионе «Луи ll», вратарь «Бреста» Марко Бизот справился с ударом Бен Йеддера, но на добивании первым был Кевин Фолланд.

Несмотря на то, что в протоколе россиянин не отметился, статистические порталы очень высоко оценили его игру. За 78 минут на поле Головин заслужил оценку 8,0 от SofaScore и 7,9 от Whoscored. А что еще важнее, «Монако» добился важной победы, уже девятой подряд.

Конкуренты тоже не подвели: «Ренн» уверенно обыграл «Марсель» (2:0) и позволил монегаскам сравняться по очкам с провансальцами. Благодаря этому команда Головина стала второй в таблице, «Марсель» опустился на третьее место, а «Ренн» остался четвертым. Для прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Монако» нужно будет справиться с крепким «Лансом» в последнем туре.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Анже&raquo; (2:0). «Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать. Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу. Важно ли, что по итогам этого тура выходим на второе место? Естественно, это серьезный шаг к достижению цели. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — сказал после матча Головин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Александр Головин
Кевин Фолланд
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ренн
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Только плохие решения». Что пишут во Франции про игру Головина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 - : -
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости