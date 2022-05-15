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Сегодня, 11:05

«Головин — потрясающий плеймейкер». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин (в центре).
Фото AFP
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Бреста» (4:2).
Франция. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:2
Брест
Голы
Дюверн, 10 (0:1), Белаили, 23 (0:2), Бен-Йеддер, 44 (1:2), Бен-Йеддер, 51 (2:2), Бен-Йеддер, 54 (3:2), Фолланд, 70 (4:2)
Монако
Нюбель Вандерсон (Якобс, 54) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Мартинш, 79) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 90) Фолланд (Жан Лукас, 89)
Брест
Бизот Дюверн Брассье Пьер-Габриэль Эрелль (Шардонне, 78) Лан Агуме Магнетти (Белькебла, 64) Сатриано (Мунье, 64) Кардона (Ле Дуарон, 56) Белаили (Саид, 77)
Предупреждения
Головин 45+3’, Фолланд 62’  -  Эрелль 45+3’
Судьи
Бризар (Франция)

Ускорился, вернувшись из раздевалки

L'Equipe в обзоре главных матчей тура называл главными неудачниками субботы «Марсель» и «Ниццу», а также вынес в заголовок фразу «Монако» говорит спасибо Бен Йеддеру". Перевернувший игру хет-трик капитана монегасков — самое яркое событие субботы.

«Как это часто бывает в этом сезоне, Бен Йеддер сегодня был главным человеком «Монако». Хет-трик помог ему возглавить рейтинг лучших бомбардиров, но прежде всего позволил монегаскам занять второе место после Парижа», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции в кратком комментарии к матчу.

Портал Maxifoot тоже восхищается Бен Йеддером, благодаря которому «Монако» сместил со второго места «Марсель». Как отмечается в обзоре игры, монегаски полностью провалили дебют, что, возможно, было связано с высокой ответственностью, но их словно мобилизовали полученные в перерыве новости из Ренна. Теперь, как констатирует издание, выигравшие девятый раз подряд красно-белые должны «защищать свою позицию во время опасного путешествия в Ланс».

Самую высокую оценку, естественно, получил заработавший 9,5 балла Бен Йеддер. Словно на контрасте с бомбардиром защитника Дисаси оценили на 3,5, а Вандерсону и вовсе влепили тройку. Вторым в рейтинге идет наигравший на восьмерку Фолланд, а Кайю Энрике с Головиным получили по семерке.

«Если не считать красивого плотного удара, отраженного Бизотом, атакующий полузащитник в первом тайме был довольно застенчив. Но он из тех монегасков, которые явно ускорились, вернувшись из раздевалки. Его склонность к смене позиций давала ему большую свободу для ведения игры, как в случае с его участием в голе Фолланда», — отмечает Maxifoot.

Александр Головин вместе с&nbsp;партнерами радуется забитому голу в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo;. «Монако» совершил сумасшедший камбэк. Команда Головина в шаге от Лиги чемпионов

Какое удовольствие!

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops снова избежал стандартных подходов. Да, есть два антигероя в лице Дисаси и Вандерсона, тогда как топов сразу три. Это игроки Бен Йеддер и Бадиашиль, а также то, что можно назвать характером команды.

Что касается Головина, то по ходу первого тайма один из болельщиков под ником HiceMMG отметил, что количество получаемых россиянином глупых желтых карточек возмутительно, но дальше в соцсетях был сплошной восторг.

Этот же пользователь спустя какое-то время воскликнул: «Головин оказывает невероятное влияние на команду».

«Головин проводит невероятный матч, — написал Muneguuu. — Думаю, что мы недостаточно подчеркиваем его важность в нашем подъеме».

«Головин отлично играет», — поддержал данную мысль NinoAsm.

«Головин как плеймейкер — потрясающий», — восхитился SansEpices.

«Мне очень понравился матч Фофана и Головина» — не стал ограничиваться дифирамбами в адрес Бен Йеддера CiciBobby.

«Спасибо, Головин! Большая игра!» — поблагодарил нашего легионера Tagatall.

«У Головина была потрясающая игра, так что я собираюсь посмотреть ее в записи», — пошел дальше Lxrd23.

«Головин на позиции «десятки» играет на другом уровне. Спасибо!» — отметил роль Александра в победе YEZK26.

«Головин — потрясающе. Бен Йеддер и Фолланд — огонь!» — отметил роль российского футболиста в четвертой голевой атаке VitViky.

«Какое удовольствие! Честно говоря, Головин как-то связан с нашим возвращением в конце сезона. Я не его фанат, но он хорош. Во всяком случае, гораздо больше, чем Желсон Мартинш и Жеан Лукас», — резюмировал SlimShadyMan8.

«Про Головина тоже не забываем — он делает громкие матчи. Сегодня он великий», — отметил Laila.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

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Футбол
ФК Монако
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«Монако» совершил сумасшедший камбэк. Команда Головина в шаге от Лиги чемпионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
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Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
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Жемерсон

Метц

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