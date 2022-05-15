«Головин — потрясающий плеймейкер». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Бреста» (4:2).

Ускорился, вернувшись из раздевалки

L'Equipe в обзоре главных матчей тура называл главными неудачниками субботы «Марсель» и «Ниццу», а также вынес в заголовок фразу «Монако» говорит спасибо Бен Йеддеру". Перевернувший игру хет-трик капитана монегасков — самое яркое событие субботы.

«Как это часто бывает в этом сезоне, Бен Йеддер сегодня был главным человеком «Монако». Хет-трик помог ему возглавить рейтинг лучших бомбардиров, но прежде всего позволил монегаскам занять второе место после Парижа», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции в кратком комментарии к матчу.

Портал Maxifoot тоже восхищается Бен Йеддером, благодаря которому «Монако» сместил со второго места «Марсель». Как отмечается в обзоре игры, монегаски полностью провалили дебют, что, возможно, было связано с высокой ответственностью, но их словно мобилизовали полученные в перерыве новости из Ренна. Теперь, как констатирует издание, выигравшие девятый раз подряд красно-белые должны «защищать свою позицию во время опасного путешествия в Ланс».

Самую высокую оценку, естественно, получил заработавший 9,5 балла Бен Йеддер. Словно на контрасте с бомбардиром защитника Дисаси оценили на 3,5, а Вандерсону и вовсе влепили тройку. Вторым в рейтинге идет наигравший на восьмерку Фолланд, а Кайю Энрике с Головиным получили по семерке.

«Если не считать красивого плотного удара, отраженного Бизотом, атакующий полузащитник в первом тайме был довольно застенчив. Но он из тех монегасков, которые явно ускорились, вернувшись из раздевалки. Его склонность к смене позиций давала ему большую свободу для ведения игры, как в случае с его участием в голе Фолланда», — отмечает Maxifoot.

Какое удовольствие!

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops снова избежал стандартных подходов. Да, есть два антигероя в лице Дисаси и Вандерсона, тогда как топов сразу три. Это игроки Бен Йеддер и Бадиашиль, а также то, что можно назвать характером команды.

Что касается Головина, то по ходу первого тайма один из болельщиков под ником HiceMMG отметил, что количество получаемых россиянином глупых желтых карточек возмутительно, но дальше в соцсетях был сплошной восторг.

Этот же пользователь спустя какое-то время воскликнул: «Головин оказывает невероятное влияние на команду».

«Головин проводит невероятный матч, — написал Muneguuu. — Думаю, что мы недостаточно подчеркиваем его важность в нашем подъеме».

«Головин отлично играет», — поддержал данную мысль NinoAsm.

«Головин как плеймейкер — потрясающий», — восхитился SansEpices.

«Мне очень понравился матч Фофана и Головина» — не стал ограничиваться дифирамбами в адрес Бен Йеддера CiciBobby.

«Спасибо, Головин! Большая игра!» — поблагодарил нашего легионера Tagatall.

«У Головина была потрясающая игра, так что я собираюсь посмотреть ее в записи», — пошел дальше Lxrd23.

«Головин на позиции «десятки» играет на другом уровне. Спасибо!» — отметил роль Александра в победе YEZK26.

«Головин — потрясающе. Бен Йеддер и Фолланд — огонь!» — отметил роль российского футболиста в четвертой голевой атаке VitViky.

«Какое удовольствие! Честно говоря, Головин как-то связан с нашим возвращением в конце сезона. Я не его фанат, но он хорош. Во всяком случае, гораздо больше, чем Желсон Мартинш и Жеан Лукас», — резюмировал SlimShadyMan8.

«Про Головина тоже не забываем — он делает громкие матчи. Сегодня он великий», — отметил Laila.