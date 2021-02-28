Головин решает! Две передачи россиянина принесли «Монако» победу над «Брестом»

Александр вышел на замену во втором тайме и сделал игру.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

«Монако» — «Брест» — 2:0 (0:0)

Голы: Йоветич, 76 (1:0). Фолланд, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 30 (вратарь).

«Монако»: Леком, Агилар (Головин, 59), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 81), Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Диатта, 58), Фофана (Фабрегас, 70), Бен Йеддер (Йоветич, 61), Фолланд.

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 81), Перро, Брассье, Лан, Белькебла (Филиппото, 81), Февр, Жан Лукас, Мунье (Шарбоннье, 73), Онора (Кардона, 73).

Предупреждения: Марипан, 28. Диатта, 85.

Судья: Пиньяр.

28 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

В прошлом туре ситуация с Александром Головиным просчитывалась заранее. Против «ПСЖ» главный тренер «Монако» Нико Ковач решил сыграть в свою версию «автобуса» и отправил на фланги профильных защитников, а российский полузащитник после микротравмы получил свои минуты в концовке для поддержания тонуса.

«Брест» — совсем другое дело. Лишь тринадцатая команда чемпионата и третья с конца по пропущенным мячам, что подразумевало игру монегасков первым номером. Тем не менее, как подчеркнул Twitter клуба из княжества, представляя состав на игру, на поле вышли те же, кто начинал победный матч в Париже.

Le ?? de d?part pour affronter le @SB29 ?

Le m?me qui a gagn? ? Paris ?#ASMSB29 pic.twitter.com/PDCGGq47vx — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 28, 2021

Избитая поговорка о победном составе, который не меняют, тут не действует, потому что по ходу победной серии Ковач менял и футболистов, и схему игры. В последнее время она является гибридной — при обороне «Монако» действует в четыре защитника, а при переходе в атаку расстановка превращается в 3-4-2-1. И когда у красно-белых был крен в сторону созидателей на флангах, это лишало игру баланса. Монегаски слишком много позволяли у собственных ворот, и если против сражающегося за выживание «Нима» спасло вдохновение сделавшего хет-трик Головина (4:3), то в игре с находящимся в зоне вылета «Лорьяном» уйти от поражения удалось только в добавленное арбитром время (2:2).

Впрочем, до золотой середины пока далеко. Это с мчавшимся вперед «ПСЖ» появлялись свободные зоны и возможность для контратак, но в тех же сочетаниях против окопавшегося на своей половине «Бреста», напротив, не хватало выдумки. Хотя настойчивость едва не принесла результат. Агилар пошел в борьбу, мяч попал в руку защитника, однако обычно не промахивающийся с 11-метровой отметки Бен Йеддер проиграл дуэль вратарю гостей Ларссонье. Это был верный момент, но в целом логично, что «автобус» парижского образца так и не удивил свою копию из Бреста, где в принципе привыкли играть вторым номером.

Тем не менее второй тайм «Монако» начал тем же составом, однако стал быстрее двигать мяч. Как результат — попадания Бен Йеддера в штангу и Кайю Энрике в перекладину. Затем было несколько сейвов поймавшего кураж Ларссонье. Теоретически, Ковач мог ничего не менять, но он одновременно выпустил Йоветича и Головина, которые и перевернули ход матча. Формально Александр менял Агилара, однако на правый фланг отправился Диатта, а российский легионер занял позицию Диопа в зоне левого инсайда.

И поначалу нельзя было сказать, что все кардинально поменялось. Напротив, после значительных перестановок «Монако» потребовалось время, чтобы поймать игру. На помощь атаке был брошен еще и Фабрегас, и с каждой минутой Головин становился все более заметной фигурой. Создал момент для Тшуамени, удар которого с линии площади ворот парировал Ларсоннье, и практически сразу организовал гол Йоветича. Выиграл мяч в центральной зоне, отдал классную передачу, а черногорец уже разобрался с обороной гостей.

Что-то меняется, а что-то остается неизменным. Головин всегда выходит на замену и тащит «Монако» ??



Две голевые Сани принесли монегаскам победу в матче с «Брестом» ? pic.twitter.com/ZXHSiemu9U — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021

Определенно, славянская связка заслуживает большего, чем выступать в роли джокеров. В случае с Головиным это еще и стандарты, которые в воскресенье не работали до тех пор, пока Александр не исполнил штрафной — Фолланд на последней минуте снял витавшее в воздухе напряжение. Россиянину трудно было сделать больше, чтобы показать — в следующем туре в Страсбурге он должен играть с первых минут. Пока же передачи Головина помогли догнать идущий третьим «Лион».