Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и его яркой игре против «Бреста».

Головин — дизель

В материале France Football футболисту сборной России посвятили отдельный блок в разделе «Победитель» с подзаголовком «Головин — дизель».

«Не уверен, что российский плеймейкер полностью доволен, но он — решающий игрок в эту блестящую зиму для «Монако». Гол в Лорьяне в начале января, две передачи с «Марселем» несколькими неделями позже и две новые передачи в это воскресенье после выхода со скамейки запасных, что позволило Йоветичу и Фолланду наконец обмануть великого Ларсоннье. Добавьте к этому его потрясающий хет-трик, а также голевую передачу в Ниме, когда его с самого начала выставил на поле его тренер, и вы получите игрока, способного превратить убедительный сезон в решающую серию. Если «Монако» хочет на пьедестал, ему нужен царь».

Что-то меняется, а что-то остается неизменным. Головин всегда выходит на замену и тащит «Монако» ??



Две голевые Сани принесли монегаскам победу в матче с «Брестом» ? pic.twitter.com/ZXHSiemu9U — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021

«Когда Нико Ковач решил одновременно выпустить Александра Головина, Стефана Йоветича и Крепена Диатта, «Монако» удалось разблокировать ситуацию», — отмечено в оперативном обзоре Monaco Tribune.

Гол или пас каждые 32 минуты

Интересные цифры об игре Головина привело французское отделение Opta. Это тот случай, когда с цифрами не поспоришь, а они утверждают, что российский полузащитник — самый эффективный футболист года в ведущих лигах Европы. Сыграв всего 290 минут, он забил четыре мяча и пять раз ассистировал партнерам. То есть каждые 32 минуты на поле Головин отмечается результативным действием.

32 — Aleksandr Golovin ?? in Ligue 1 in 2021:



4 goals



5 assists



290 minutes played



Decisive every 32 minutes, best ratio in the top-flight this year ?



Tsarmania. #ASMSB29 pic.twitter.com/ixjbkyy4W8 — OptaJean (@OptaJean) February 28, 2021

Издание Maxifoot, как принято во Франции, редко оценивает вышедших на замену. Необходимы результативные действия, и Головин получил за свои полчаса 7,0 балла. Столько же у Агилара и Йоветича, а также признанного первой звездой матча голкипера «Бреста» Ларсоннье.

«Сыграл решающую роль. После голевого паса на Йоветича россиянин снова сделал ключевую передачу на Фолланда, отлично исполнив штрафной», — отмечено в комментарии к игре Головина.

Сайт Whoscored, который выставляет оценки, основываясь исключительно на статистическом подсчете действий игрока на поле, выдал Александру 7,3 балла. Однажды была максимально возможная «десятка», но в этот раз чуть выше оценки у Тшуамени (7,7), Бадиашиля (7,6) и Йоветича (7,4).

Странно играть с «Брестом» в три центральных защитника

Довольно любопытно было наблюдать за тем, как обсуждают тему Головина болельщики по ходу игры. Впрочем, все началось еще после объявления стартовых составов, и в большинстве своем поклонники «Монако» не поняли решения Нико Ковача выставить тех же футболистов, которые сыграли в нетипичный для монегасков футбол от обороны против «ПСЖ».

«А разве мы рассчитывали на такую же защиту, как и против «ПСЖ»? Я бы предпочел дополнительного созидателя. Обидно», — заметил Minimaub72.

«Я бы предпочел Головина вместо Агилара», — последовал ответ от catrs66.

По ходу первого тайма и в перерыве фанаты буквально требовали появления на поле Головина.

«Важно отметить оборонительную организацию «Бреста», которая компактна, что усложняет миссию «Монако» по работе в центре поля. Несомненно, если ситуация не изменится, со временем потребуется присутствие таких людей, как Головин, Диатта, Йоветич или Фабрегас», — написал пользователь rgomesrodrigues.

«Брест» приехал защищаться. А у тебя нет игрока-созидателя, чтобы сделать последний пас, чтобы пробить низкий блок обороны, как это умеют делать Головин или Фабрегас», — негодовал bat_n4.

«Тот же состав, что и против Парижа, — все-таки огромный недостаток продуманности и подготовки. Матч против «ПСЖ» был подготовлен. Мы их прекрасно перехитрили. Но это ультранаступательная команда. Против «Бреста» в три центральных защитника??? Где Голо?» — заявил Vadorasm.

«Три центральных защитника — это слишком дома против «Бреста». Голо должен быстро вернуться, чтобы сделать игру», — требовал Arevis.

Дальше — после победы — был уже исключительно восторг.

«Красивый выход Голо, и очень рад за Йоветича, настоящего солдата», — отметил двух джокеров Firegrab.

«Голо, Йоветич, Кайю и Тшуамени сегодня супертоп!» — обозначил лучших Arevis.

«Тройная смена с Йоветичем, Головиным и Фабрегасом сделала столько хорошего! Такое трио с точки зрения чистой техники! Приятно видеть, как они играют», — восхищается Raphi40.

Но были и осторожные мнения, примером которого может служить цитата FrescoLeon: «Я знаю, что все хотят больше видеть Головина и Йоветича, но эти ребята сделаны из стекла и, вероятно, могут играть только 30 минут прямо сейчас».