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«Головин прибавляет, но его слишком редко выпускают на поле». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Французские СМИ отреагировали на игру Головина в матче «Монако» против «Бордо»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин (слева) с партнерами по команде.
Фото ФК «Монако»
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков после игры «Монако» против «Бордо» (1:1).

Привнес динамику

L'Equipe в своем обзоре отмечает нервозность футболистов «Монако», хотя после трех матчей без пропущенных мячей для этого, казалось бы, не было повода. Лучшим футболистом игры назван спровоцировавший спасительный для монегасков автогол Желсон Мартинш, которого самое авторитетное спортивное СМИ Франции сравнило с детонатором. Но, как констатирует L'Equipe, команда Филиппа Клемана отстает в гонке за место на подиуме: дистанция между монегасками и «Ниццей» выросла до семи очков.

Естественно, Александр Головин остался без оценки, потому что во Франции выходящим на замену футболистам их обычно не ставят, делая исключения лишь для особо отличившихся игроков. Портал Maxifoot именно так отреагировал на яркую игру Желсона Мартинша, который получил семерку наряду с признанным первой звездой матча полузащитником «Бордо» Онаной.

&laquo;Бордо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Александр Головин (слева). «Монако» споткнулся о худшую команду лиги. Головин привыкает к роли запасного

В целом же скрупулезно разбирающее большинство матчей лиги 1 издание критично оценило игроков «Монако». При четырех шестерках остальные баллы весьма низкие. Удаленный Тшуамени, несмотря на спорную красную карточку, получил двойку, а нападающий Фолланд — три балла. Головин, несмотря на отсутствие оценки, удостоился следующего комментария: «Привнес динамику, но ему не хватило точности в ключевых передачах».

Monaco Tribune в посвященном игре материале констатирует очередную потерю важных очков. Издание делает акцент на двух моментах — удалении Тшуамени, которое сильно повлияло на игру, и на классном выходе Желсона Мартинша со скамейки. И, естественно, констатирует очевидное: этот итог никого не устраивает.

Головин умеет стрелять со стандартов

Сайт болельщиков «Монако» в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops двумя лучшими игроками команды назвал Вандерсона и Желсона Мартинша, а провальной стала игра Тшуамени и Кайю Энрике. В целом же среди поклонников монегасков после двух ничьих с аутсайдерами царят упаднические настроения, и многие прощаются с перспективами финишировать в лигочемпионской тройке.

Однако разброс мнений болельщиков широк. В том числе и по поводу игры Головина. Например, по ходу матча с интервалом в минуту появилось два полярных сообщения. AntonioDaghe отметил активность нашего легионера: «Головин хочет забить». А Valjan11 написал: «Если ему не хочется играть, он может выйти ...»

Еще один критик, под ником Charaf9138, так расстроился, что написал: «Мне стыдно быть поклонником этого клуба. Что делает Головин в этой команде?» Только это лишь часть фразы, и после фамилии российского полузащитника аналогичные вопросы задаются по поводу еще нескольких футболистов красно-белых, на что другие пользователи ответили ироничными замечаниями.

Вместе с тем многие ждали выхода Александра на поле. «Если уж на то пошло, то когда Головин сидит с Фофана и Матазо на скамейке запасных, это совсем не смешно», — отреагировал на стартовый состав FreydLuca.

«Нет Головина, и он держит на поле Жеана Лукаса...» — критиковал тренерский штаб hediasm.

«И выпустите Головина, который может стрелять со стандартных положений», — требовал недовольный созидательной игрой Cyskoasm.

«Давай, Голо, спаси нас в этой игре», — приветствовал появление россиянина на поле geremy02.

«Головин в целом прибавляет, но его слишком редко выпускают на поле», — констатировал после финального свистка kevarbo67.

«Замена Сидибе на Головина прошла хорошо, его смена игроков и тактики помогла команде. Он показывает, что знает своих игроков», — отметил россиянина и внесенные Филиппом Клеманом коррективы D_Givens_.

Александр Головин
Желсон Мартинш
Футбол
ФК Бордо
ФК Монако
Филипп Клеман
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«Монако» споткнулся о худшую команду лиги. Головин привыкает к роли запасного
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Монако – Реймс
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Страсбур – Ницца
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 21 2 4
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Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
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Лорьян

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