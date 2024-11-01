«Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает
Если в Лиге чемпионов у «Монако» все замечательно, то в национальном первенстве монегаски в последних турах притормозили и лишились лидерства. Причем что против «Лилля» (0:0), что с «Ниццей» (1:2) красно-белые оставались в меньшинстве. А еще — кроме дисквалифицированных Тезе и Вандерсона — Ади Хюттер не мог рассчитывать на Закарию. Капитан почувствовал дискомфорт на разминке перед дерби Лазурного берега и пока не восстановился, но если в Ницце экстренную замену провели строго по позиции (вышел Магасса), то в пятницу было принято редкое для нынешнего сезона решение — вернуться к классическим для команды 4-2-2-2. Александр Головин отправился в опорную зона на помощь Камара, а ближе к атаке играли Минамино и признанный лучшим футболистом октября Аклиуш.
И уже не в первый раз приходится констатировать, что с нынешним подбором игроков старые рецепты не слишком действенны. Аналогов Бен Йеддера в атаке нет, а все нападающие — Эмболо, Иленикена и травмированный сейчас Балогун — стилистически похожи. За весь первый тайм у «Монако» не было ни одного очевидного момента для взятия ворот. Территориальное преимущество и перспективные подходы присутствовали, но не более. Например, попытка Головина атаковать из-за штрафной принесла лишь угловой и внеплановую паузу в игре, так как мяч попал сопернику в голову, и тот оказался в нокдауне. А в эпизоде, где Головину не удалось зацепиться за мяч в центре поля, началась контратака «Анже», которая увенчалась выстрелом в верхний угол от бывшего игрока «Монако» Аулу. Летом 2018-го его, кстати, покупали вместе с Головиным.
И ведь не скажешь, что это было стечение обстоятельств. Гости в атаке смотрелись даже ярче и совсем не напоминали команду, которая находится рядом с зоной стыков. Между тем Хюттер накануне своего 50-го матча во главе красно-белых отмечал качественную игру соперника и прогресс «Анже» в результатах. Гостевые ничьи в Тулузе (1:1) и Марселе (1:1) в этом плане показательны даже больше, чем добытая неделю назад первая в сезоне победа над «Сент-Этьеном» (4:2). А еще официальный сайт «Монако» привел статистику Opta, согласно которой княжеская команда на пару с «Анже» — команды, который вступают в единоборства чаще всех в лиге 1.
То есть изначально было ясно — легкой жизни не будет. А так как первый тайм прошел по максимально неудачному сценарию, уже в перерыве Хюттер поменял растворившегося на поле Иленикену на третьего атакующего полузащитника Бен Сегира. По сути, иных резервов у хозяев просто не было, а вторую замену провели уже в концовке, когда хозяева пошли ва-банк, и на поле появился 18-летний Буабре. Для юноши, который играл в этом сезоне в юношеской Лиге УЕФА, это был дебют на таком уровне.
Похоже, в этот момент у Хюттера окончательно пропала вера в продление результативной серии Эмболо. Забивший в двух матчах подряд швейцарец испортил два отличных момента, атакуя с линии площади ворот. В первом случае Фофана сумел отразить его удар ногой. Во втором — после комбинации с участием Головина и Минамино — дело обернулось тем, что мяч полетел куда-то в сторону от ворот. В целом же игра вторые 45 минут шла на одной части поля, а Головин, действуя ближе к атаке, показал, что там он гораздо эффективнее.
Еще одним запоминающимся действием россиянина стал пас в штрафную, где Бен Сегир не смог пройти двух защитников и тщетно надеялся на то, что его падение принесет хозяевам спасительный пенальти. А на последней добавленной минуте защитники «Анже» в одной атаке заблокировали удары Минамино и Головина из штрафной. Маловато, чтобы оправдать слова главного тренера, который говорил: команда должна показать, что она вернулась.
Кадровый кризис «Монако» вылился в кризис игровой. В пятницу прервались сразу две серии монегасков — из одиннадцати беспроигрышных встреч на «Луи II» и из семи побед над «Анже», который совсем не безнадежен. Теперь «ПСЖ» может уйти в отрыв на шесть очков, а «Марсель» и «Лилль» — сравняться с монегасками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|7
|2
|0
|28-8
|23
|
2
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
3
|Марсель
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ницца
|9
|3
|4
|2
|18-9
|13
|
9
|Страсбур
|9
|3
|4
|2
|19-17
|13
|
10
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
15
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
16
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
|1.11
|21:00
|
Монако – Анже
|0 : 1
|1.11
|23:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|2.11
|19:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|2.11
|21:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|2.11
|23:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|3.11
|19:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|3.11
|19:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|3.11
|22:45
|
Нант – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2