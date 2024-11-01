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1 ноября, 23:30

«Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает

«Монако» с Головиным проиграл «Анже» в чемпионате Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нападающий «Монако» Такуми Минамино (№18) борется за мяч с гаитянским защитником «Анже» Карленом Харкусом (№02). 1 ноября 2024.
Фото AFP
Неудачная серия монегасков продолжается.
Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Анже

Если в Лиге чемпионов у «Монако» все замечательно, то в национальном первенстве монегаски в последних турах притормозили и лишились лидерства. Причем что против «Лилля» (0:0), что с «Ниццей» (1:2) красно-белые оставались в меньшинстве. А еще — кроме дисквалифицированных Тезе и Вандерсона — Ади Хюттер не мог рассчитывать на Закарию. Капитан почувствовал дискомфорт на разминке перед дерби Лазурного берега и пока не восстановился, но если в Ницце экстренную замену провели строго по позиции (вышел Магасса), то в пятницу было принято редкое для нынешнего сезона решение — вернуться к классическим для команды 4-2-2-2. Александр Головин отправился в опорную зона на помощь Камара, а ближе к атаке играли Минамино и признанный лучшим футболистом октября Аклиуш.

Потасовка в&nbsp;матче &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (2:1) 27&nbsp;октября 2024 года. Первое в сезоне поражение «Монако» потерпел в дерби. Головину пришлось менять амплуа после очередного удаления монегасков

И уже не в первый раз приходится констатировать, что с нынешним подбором игроков старые рецепты не слишком действенны. Аналогов Бен Йеддера в атаке нет, а все нападающие — Эмболо, Иленикена и травмированный сейчас Балогун — стилистически похожи. За весь первый тайм у «Монако» не было ни одного очевидного момента для взятия ворот. Территориальное преимущество и перспективные подходы присутствовали, но не более. Например, попытка Головина атаковать из-за штрафной принесла лишь угловой и внеплановую паузу в игре, так как мяч попал сопернику в голову, и тот оказался в нокдауне. А в эпизоде, где Головину не удалось зацепиться за мяч в центре поля, началась контратака «Анже», которая увенчалась выстрелом в верхний угол от бывшего игрока «Монако» Аулу. Летом 2018-го его, кстати, покупали вместе с Головиным.

И ведь не скажешь, что это было стечение обстоятельств. Гости в атаке смотрелись даже ярче и совсем не напоминали команду, которая находится рядом с зоной стыков. Между тем Хюттер накануне своего 50-го матча во главе красно-белых отмечал качественную игру соперника и прогресс «Анже» в результатах. Гостевые ничьи в Тулузе (1:1) и Марселе (1:1) в этом плане показательны даже больше, чем добытая неделю назад первая в сезоне победа над «Сент-Этьеном» (4:2). А еще официальный сайт «Монако» привел статистику Opta, согласно которой княжеская команда на пару с «Анже» — команды, который вступают в единоборства чаще всех в лиге 1.

Такуми Минамино (№18) Ибрагима Ньян (№7) и Александр Головин.
Фото AFP

То есть изначально было ясно — легкой жизни не будет. А так как первый тайм прошел по максимально неудачному сценарию, уже в перерыве Хюттер поменял растворившегося на поле Иленикену на третьего атакующего полузащитника Бен Сегира. По сути, иных резервов у хозяев просто не было, а вторую замену провели уже в концовке, когда хозяева пошли ва-банк, и на поле появился 18-летний Буабре. Для юноши, который играл в этом сезоне в юношеской Лиге УЕФА, это был дебют на таком уровне.

Похоже, в этот момент у Хюттера окончательно пропала вера в продление результативной серии Эмболо. Забивший в двух матчах подряд швейцарец испортил два отличных момента, атакуя с линии площади ворот. В первом случае Фофана сумел отразить его удар ногой. Во втором — после комбинации с участием Головина и Минамино — дело обернулось тем, что мяч полетел куда-то в сторону от ворот. В целом же игра вторые 45 минут шла на одной части поля, а Головин, действуя ближе к атаке, показал, что там он гораздо эффективнее.

Александр Головин (слева) и&nbsp;Такуми Минамино (справа) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Црвены Звезды&raquo;. «Монако» разбил «Црвену». Головин был близок к голу — сербов спасла штанга

Еще одним запоминающимся действием россиянина стал пас в штрафную, где Бен Сегир не смог пройти двух защитников и тщетно надеялся на то, что его падение принесет хозяевам спасительный пенальти. А на последней добавленной минуте защитники «Анже» в одной атаке заблокировали удары Минамино и Головина из штрафной. Маловато, чтобы оправдать слова главного тренера, который говорил: команда должна показать, что она вернулась.

Кадровый кризис «Монако» вылился в кризис игровой. В пятницу прервались сразу две серии монегасков — из одиннадцати беспроигрышных встреч на «Луи II» и из семи побед над «Анже», который совсем не безнадежен. Теперь «ПСЖ» может уйти в отрыв на шесть очков, а «Марсель» и «Лилль» — сравняться с монегасками.

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 - : -
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
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