Головин не забил, «Монако» выиграл и поднялся в четверку лидеров

Монегаски разгромили соседа по таблице «Анже» (3:0), забив два гола после выхода российского легионера на замену

Чемпионат Франции. Лига 1. 19-й тур

«Монако» — «Анже» — 3:0 (1:0)

Голы: Марипан, 40 (1:0). Фолланд, 72 (2:0). Йоветич, 81 (3:0).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Балло-Туре, 84), Кайю Энрике (Дисаси, 84), Диоп (Агилар, 84), Фофана, Тшуамени, Мартинш (Головин, 67), Фолланд, Бен Йеддер (Йоветич, 78).

«Анже»: Бернардони, Мансо, Траоре, Тома, Думбья, Капель (Перейра Лаж, 56), Мангани, Амаду (Кулибали, 56), Фюльжини (Бютель, 76), Кабо (Тиуб, 75), Диони (Баокен, 56).

Предупреждения: Бадиашиле, 18. Фолланд, 29.

Судья: Бастьен.

9 января. Монако. Стадион «Луи II».

Конкуренция для Головина

Гол на 10-й секунде пребывания на поле, яркая победа над «Лорьяном» (5:2) и масса восторженных эпитетов, включая слова Нико Ковача о том, что это была лучшая замена в его тренерской карьере... Долгожданное возвращение Александра Головина превзошло все ожидания, но не гарантировало российскому футболисту место в стартовом составе. Во-первых, его восстановление заняло почти четыре месяца, и рисковать здоровьем важного для «Монако» исполнителя и сразу нагружать его по полной программе никто не будет. Во-вторых, монегаски сейчас в хорошем тонусе, а новая схема 4-4-2 выглядит устоявшейся и приносит результат.

Ничего принципиально нового в ней нет. Периодически ее использовал еще Леонарду Жардим, а Роберт Морено постоянно играл с парой нападающих. Испанец использовал Головина на обоих флангах полузащиты, хотя скорее речь стоит вести о роли инсайда, который не привязан к бровке. А в итоге тренер отправил нашего легионера на максимально комфортную для него позицию «восьмерки», где Александр играл от штрафной до штрафной с акцентом на атакующие действия.

Примерно также работает сейчас и отказавшийся от любимых 4-2-3-1 Ковач, поэтому странно было слышать разговоры о том, что Головину теперь нужно искать место на поле. Позиций для этого целых три, а конкуренция — обычное дело для клуба с амбициями. На флангах сейчас играют португалец Желсон Мартинш, которого Головин сменил в игре с «Лорьяном», и стремительно прогрессирующий молодой Софьян Диоп, причем два хавбека без потери качества регулярно меняются флангами. В центре же незыблемыми кажутся только позиции Тшуамени, с которым Головин нередко и весьма продуктивно действовал в связке при предыдущем тренере.

На игру с соседом по таблице, который в последних турах последовательно обыграл входящие в лидирующую группу «Марсель» и «Лилль», монегаски выбрали в целом предсказуемый состав. Относительным сюрпризом стало лишь возвращение в ворота Лекома, не игравшего из-за травмы с 1 ноября, а в центре полузащиты ставка снова была сделано на трудяг Тшуамени и Фофана. Как раз в отсутствии роли гибридной «десятки» можно усмотреть проблемы для Головина.

Тайм Фолланда

«Монако» доминировал с первых минут, и ничего удивительного в этом не было, так как для «Анже» типично отдать мяч сопернику и ловить его на контратаках. К середине тайма у хозяев в активе значилось несколько перспективных подходов, тогда как гости за несколько минут создали три убойных момента, один из которых стал следствием ошибки Лекома при подаче углового. Однако эти шансы реализовать не удалось, а красно-белые в концовке первого тайма своего не упустили.

Мартинш отдавал передачу со своего любимого правого фланга под удар сместившемуся туда же Диопу, и рикошеты позволили отличиться оказавшемуся прямо напротив ворот центральному защитнику Марипану. Ковача это вполне устраивало и, в отличие от прошлого тура, когда хорват в перерыве сделал сразу две замены, в субботу второй тайм начали все футболисты стартового состава. А Головин стал первыми джокером монегасков, появившись на поле на 66-й минуте.

Так как Диоп неплохо смотрелся слева, Александр отправился на противоположную бровку, и поначалу ему пришлось сосредоточиться на обороне. Это был крайне ответственный момент, так перехвативший инициативу «Анже» усиливал давление, тогда как центральные полузащитники «Монако» допустили серию ошибок при выходе из обороны. К счастью, защитники все исправили, да еще и проявили себя в атаке. Марипан забил, а Бадиашиль выдал классную диагональ под рывок Кайю Энрике, после чего бразилец вывел Фолланда на пустой угол.

Это фактически гарантировало победу и позволило красно-белым играть по счету, используя свободные зоны в обороне гостей. В итоге Йоветич, сменивший снова не забившего и расстроенного этим Бен Йеддера, организовал еще один гол. Головин же в этот раз чем-то невероятным не отметился, хотя Дисаси вполне мог забить после его подачи со штрафного.

Это нормально, и здесь стоит напомнить предматчевую пресс-конференцию Ковача, который подчеркнул: «Мы не будем спешить, действуя поэтапно. Было бы слишком опасно, если бы мы дали ему выйти в «старте» уже сейчас. Риск заключается в том, что он может захотеть сделать больше, чем может на данный момент. Повторюсь, он является очень важным футболистом в нашей команде, и перед нами стоит задача его защитить».

Нет сомнений — игровое время, голы и передачи от Головина никуда не денутся. Показательно, что с ним на поле за неполный час команда из княжества забила шесть мячей и пропустила один. Главное, что он снова здоров, в него верят, а набравший в последних четырех турах 10 очков «Монако» поднялся на четвертое место, обогнав «Марсель» и «Ренн».