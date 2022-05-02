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«Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1

«Монако» одержал семь побед подряд с Головиным в составе
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин в матче против «Анже» (2:0).
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Анже» (2:0).
Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Анже
Голы
Бамба, 42 (1:0), Бен-Йеддер, 61 (2:0)
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар (Сидибе, 84) Головин (Аклиуш, 83) Фофана Матазо (Жан Лукас, 78) Диоп (Якобс, 46) Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд
Анже
Мандреа Думбья Эбосс (Мансо, 70) Траоре Тома Бамба (Таиби, 83) Менди (Мангани, 62) Фюльжини Унаи (Перейра Лаж, 62) Бенталеб Яколиш (Баокен, 62)
Предупреждения
Фолланд 37’, Головин 82’  -  Думбья 32’, Мангани 90+2’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)

Юбилейная игра

L'Equipe, как это часто случается в насыщенные игровые дни, не стал посвящать матчу команды из княжества отдельный материал, включив игру в обзор событий тура. Хотя его заголовок — «Монако» все еще мечтает о подиуме» — красноречив.

«Монако» продолжает свою невероятную серию успехом против «Анже». Седьмым подряд в лиге 1, который удерживает команду на четвертом месте, деля очки с идущим третьим «Ренном», — пишет L'Equipe. Вместе с тем самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что монегаскам было непросто в первом тайме, но удачей стал автогол Бамба.

Персонально же отмечен 21-й гол капитана красно-белых Бен Йеддера. Это персональный рекорд результативности капитана «Монако» в рамках одного чемпионата, о чем сообщает Opta. Данный статистический ресурс, а также соцсети лиги 1 отметили и достижение Александра Головина, который провел 100-й матч в чемпионате Франции.

Портал Maxifoot по примеру коллег ограничился кратким текстом об игре, отметив в нем, что в первом тайме «Монако» выглядел вяло, но одержал седьмую победу подряд, приблизившись к своим лучшим стандартам. Также издание отмечает, что упустивший в дебюте отличный момент «Анже» создал монегаскам серьезные проблемы. Особенно в центре поля, где молодой бельгиец Матазо заменял дисквалифицированного Тшуамени. Тем не менее результат стал идеальной реакцией «Монако» на давление, которое оказывала на команду субботняя победа «Ренна».

Monaco Tribune в своем материале мечтает: «А если бы невероятная серия «Монако» растянулась до конца сезона?» Издание критикует команду из княжества за невнятный первый тайм, отмечая везение с первым голом и то, что всех успокоили спасения Нюбеля. За второй тайм красно-белые заслужили комплименты, а приведенная традиционная цифра матча — это три отмененных из-за офсайдов гола монегасков.

 
Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин борется за&nbsp;мяч с&nbsp;защитником &laquo;Анже&raquo; Абдулаем Бамба. Головин: семь матчей в старте — семь побед «Монако». Россиянин тащит команду в Лигу чемпионов

«Сомбреро» Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в обзоре игры порадовался очередной победе, но отметил, что в первом тайме команда выглядела аморфной в сравнении с предыдущими турами. В своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops портал отметил лишь один провал вместо двух традиционных и раскритиковал замененного в перерыве Диопа. Героев же сразу трое — Агилар, Фофана и снова ярко вышедший на замену Якобс.

До перерыва болельщики в соцсетях критиковали Головина, как и добрую половину состава. «Мы не будем врать друг другу. Это преимущество — чудо, так как игра «Монако» жалкая. Головин, Диоп, Матазо, Бадиашиль, Агилар катастрофичны», — написал Sebunegu.

Но как все изменилось после того, как российский полузащитник эффектно обыграл соперника и разогнал вторую голевую атаку! Естественно, несколько раз в адрес Александра прозвучало слово «Сомбреро». Это финт, когда мяч перебрасывается через соперника.

«Головин, какие действия!» — воскликнул Llie85.

«Вот где мы видим силу команды! Головин — топ!» — добавил Lcyril29.

«Бен Йеддер — монстр, а Головин — маэстро!» — написал Dollin_boy.

«Мы выигрываем седьмой матч, и это семь матчей с Головиным в старте. Наверняка совпадение», — иронично заметил LeHiich.

«Скучаю по Головину в топах. На мой вкус, очень-очень сегодня... Я бы даже поставил его в лидеры, но это мое мнение...» — прокомментировал выбор героев дня Tuchepokenounou.

«Голо — да, очень хорошо», — развил эту мысль Iclo38.

«Согласен с упоминанием Голо, который заслуживает поощрения», — добавил phi.83.

«Головин наконец-то вышел на приличный уровень за несколько игр. Аллилуйя», — подвел итог Mingout.

 
Микаэль Наде (справа) борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Орельеном Чуамени (слева) и&nbsp;Александром Головиным (в&nbsp;центре). «Шесть матчей с Головиным в старте равны шести победам подряд». Что пишут во Франции про российского полузащитника

 

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
4
9
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Головин: семь матчей в старте — семь побед «Монако». Россиянин тащит команду в Лигу чемпионов
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
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