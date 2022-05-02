«Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1
Юбилейная игра
L'Equipe, как это часто случается в насыщенные игровые дни, не стал посвящать матчу команды из княжества отдельный материал, включив игру в обзор событий тура. Хотя его заголовок — «Монако» все еще мечтает о подиуме» — красноречив.
«Монако» продолжает свою невероятную серию успехом против «Анже». Седьмым подряд в лиге 1, который удерживает команду на четвертом месте, деля очки с идущим третьим «Ренном», — пишет L'Equipe. Вместе с тем самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что монегаскам было непросто в первом тайме, но удачей стал автогол Бамба.
Персонально же отмечен 21-й гол капитана красно-белых Бен Йеддера. Это персональный рекорд результативности капитана «Монако» в рамках одного чемпионата, о чем сообщает Opta. Данный статистический ресурс, а также соцсети лиги 1 отметили и достижение Александра Головина, который провел 100-й матч в чемпионате Франции.
Портал Maxifoot по примеру коллег ограничился кратким текстом об игре, отметив в нем, что в первом тайме «Монако» выглядел вяло, но одержал седьмую победу подряд, приблизившись к своим лучшим стандартам. Также издание отмечает, что упустивший в дебюте отличный момент «Анже» создал монегаскам серьезные проблемы. Особенно в центре поля, где молодой бельгиец Матазо заменял дисквалифицированного Тшуамени. Тем не менее результат стал идеальной реакцией «Монако» на давление, которое оказывала на команду субботняя победа «Ренна».
Monaco Tribune в своем материале мечтает: «А если бы невероятная серия «Монако» растянулась до конца сезона?» Издание критикует команду из княжества за невнятный первый тайм, отмечая везение с первым голом и то, что всех успокоили спасения Нюбеля. За второй тайм красно-белые заслужили комплименты, а приведенная традиционная цифра матча — это три отмененных из-за офсайдов гола монегасков.
«Сомбреро» Головина
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в обзоре игры порадовался очередной победе, но отметил, что в первом тайме команда выглядела аморфной в сравнении с предыдущими турами. В своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops портал отметил лишь один провал вместо двух традиционных и раскритиковал замененного в перерыве Диопа. Героев же сразу трое — Агилар, Фофана и снова ярко вышедший на замену Якобс.
До перерыва болельщики в соцсетях критиковали Головина, как и добрую половину состава. «Мы не будем врать друг другу. Это преимущество — чудо, так как игра «Монако» жалкая. Головин, Диоп, Матазо, Бадиашиль, Агилар катастрофичны», — написал Sebunegu.
Но как все изменилось после того, как российский полузащитник эффектно обыграл соперника и разогнал вторую голевую атаку! Естественно, несколько раз в адрес Александра прозвучало слово «Сомбреро». Это финт, когда мяч перебрасывается через соперника.
«Головин, какие действия!» — воскликнул Llie85.
«Вот где мы видим силу команды! Головин — топ!» — добавил Lcyril29.
«Бен Йеддер — монстр, а Головин — маэстро!» — написал Dollin_boy.
«Мы выигрываем седьмой матч, и это семь матчей с Головиным в старте. Наверняка совпадение», — иронично заметил LeHiich.
«Скучаю по Головину в топах. На мой вкус, очень-очень сегодня... Я бы даже поставил его в лидеры, но это мое мнение...» — прокомментировал выбор героев дня Tuchepokenounou.
«Голо — да, очень хорошо», — развил эту мысль Iclo38.
«Согласен с упоминанием Голо, который заслуживает поощрения», — добавил phi.83.
«Головин наконец-то вышел на приличный уровень за несколько игр. Аллилуйя», — подвел итог Mingout.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|35
|18
|8
|9
|57-35
|62
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
6
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|35
|13
|12
|10
|42-43
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3