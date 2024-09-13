Сафонов дебютирует за «ПСЖ» уже завтра? Доннарумма рискует пропустить матч
Матвей Сафонов может провести первый матч за «ПСЖ» уже в субботу — в игре 4-го тура чемпионата Франции против «Бреста». Российский вратарь летом перешел во французский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро и пока не дебютировал за него: первым номером остается итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, пропустит ближайшую игру по уважительной причине.
Что случилось с Доннаруммой
Утром французский журналист Лоик Танзи в соцсетях сообщил, что Джанлуиджи Доннарумма отсутствует на тренировке накануне игры с «Брестом». Вместо него на занятии находился 18-летний Биляль Лорендон из молодежной команды. Чуть позже стала известна причина прогула — итальянец отправился к жене, только что родившей ребенка.
Танзи предположил, что отсутствие вратаря на тренировке может означать появление Матвея Сафонова в основе против «Бреста». Вскоре эту информацию подхватили многие французские медиа. «Дебют Сафонова завтра?» — подписал Лоик видео с открытой тренировки парижан.
Какие шансы у Сафонова
Главный тренер парижан Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии Доннаруммы на тренировке. «Я подумаю об этом (об участии Доннаруммы в игре с «Брестом». — Прим. «СЭ») сегодня вечером, — поделился испанец. — Рождение Лео (имя ребенка. — Прим. «СЭ») — это великолепная новость. На одного парижанина больше. Сегодня он был освобожден, чтобы быть с семьей. Когда ты стал папой, лучше побыть с женой, чем на тренировке. Но у нас нет проблем, он готов. Завтра я первым скажу игрокам, кто начнет матч».
Энрике не исключил, что Доннарумма уже завтра вернется в состав «ПСЖ» и сыграет с «Брестом». К тому же Сафонов не единственный вариант на замену итальянцу. Во вратарской бригаде парижан есть и 23-летний испанец Арнау Тенас, которого летом убедили не покидать клуб, несмотря на покупку россиянина.
Сам Матвей недавно вернулся со сбора национальной команды в Ханое, ради которого преодолел 20 тысяч километров туда и обратно. Голкипер должен был выйти в товарищеской встрече с Таиландом, однако ее отменили из-за тайфуна. В другом спарринге, с Вьетнамом (3:0), в воротах сборной России находились Андрей Лунев и Евгений Латышонок.
«Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ», у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», — поделился главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Как выступает «ПСЖ» в этом сезоне
Парижане стартовали в чемпионате с трех уверенных побед с общим счетом 13:2. В каждом туре играл Доннарумма, который этим летом также играл на чемпионате Европы. Сафонов попал в заявку на первые два тура, третий пропустил из-за инфекции. Тенас сидел на скамейке как раз в отсутствие россиянина, при этом летом он был основным вратарем Испании на победном для нее футбольном олимпийском турнире.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
3
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Лилль
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|- : -
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|- : -
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|
|
Людовик Блас
Ренн
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0