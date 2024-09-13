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Сафонов дебютирует за «ПСЖ» уже завтра? Доннарумма рискует пропустить матч

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» 14 сентября
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
У итальянца родился ребенок.
Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Брест

Матвей Сафонов может провести первый матч за «ПСЖ» уже в субботу — в игре 4-го тура чемпионата Франции против «Бреста». Российский вратарь летом перешел во французский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро и пока не дебютировал за него: первым номером остается итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, пропустит ближайшую игру по уважительной причине.

Что случилось с Доннаруммой

Утром французский журналист Лоик Танзи в соцсетях сообщил, что Джанлуиджи Доннарумма отсутствует на тренировке накануне игры с «Брестом». Вместо него на занятии находился 18-летний Биляль Лорендон из молодежной команды. Чуть позже стала известна причина прогула — итальянец отправился к жене, только что родившей ребенка.

Танзи предположил, что отсутствие вратаря на тренировке может означать появление Матвея Сафонова в основе против «Бреста». Вскоре эту информацию подхватили многие французские медиа. «Дебют Сафонова завтра?» — подписал Лоик видео с открытой тренировки парижан.

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Какие шансы у Сафонова

Главный тренер парижан Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии Доннаруммы на тренировке. «Я подумаю об этом (об участии Доннаруммы в игре с «Брестом». — Прим. «СЭ») сегодня вечером, — поделился испанец. — Рождение Лео (имя ребенка. — Прим. «СЭ») — это великолепная новость. На одного парижанина больше. Сегодня он был освобожден, чтобы быть с семьей. Когда ты стал папой, лучше побыть с женой, чем на тренировке. Но у нас нет проблем, он готов. Завтра я первым скажу игрокам, кто начнет матч».

Энрике не исключил, что Доннарумма уже завтра вернется в состав «ПСЖ» и сыграет с «Брестом». К тому же Сафонов не единственный вариант на замену итальянцу. Во вратарской бригаде парижан есть и 23-летний испанец Арнау Тенас, которого летом убедили не покидать клуб, несмотря на покупку россиянина.

Фото Global Look Press

Сам Матвей недавно вернулся со сбора национальной команды в Ханое, ради которого преодолел 20 тысяч километров туда и обратно. Голкипер должен был выйти в товарищеской встрече с Таиландом, однако ее отменили из-за тайфуна. В другом спарринге, с Вьетнамом (3:0), в воротах сборной России находились Андрей Лунев и Евгений Латышонок.

«Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ», у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», — поделился главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Как выступает «ПСЖ» в этом сезоне

Парижане стартовали в чемпионате с трех уверенных побед с общим счетом 13:2. В каждом туре играл Доннарумма, который этим летом также играл на чемпионате Европы. Сафонов попал в заявку на первые два тура, третий пропустил из-за инфекции. Тенас сидел на скамейке как раз в отсутствие россиянина, при этом летом он был основным вратарем Испании на победном для нее футбольном олимпийском турнире.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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