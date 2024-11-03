«Сафонов помог нам добиться численного превосходства». Энрике и болельщики «ПСЖ» в восторге от первого «сухаря» россиянина
Матвей Сафонов провел первый сухой матч в чемпионате Франции — 2 ноября не пропустил от «Ланса» (1:0) в игре 10-го тура лиги 1. После финального свистка российского голкипера хвалили главный тренер парижан Луис Энрике и болельщики клуба.
Как прошла игра
Матвей достаточно неожиданно появился в стартовом составе — номинально основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма был здоров, так что выбор россиянина оказался тренерским решением Энрике. В первом тайме «Ланс» навязывал борьбу и даже нанес два удара в створ, с которыми Сафонов уверенно справился. Однако вскоре после перерыва команда осталась в меньшинстве — работы у вратаря «ПСЖ» стало совсем мало.
В первом тайме Матвей часто играл ногами — в стартовых 45 минутах даже вошел в топ-5 самых пасующих футболистов матча с 32 передачами. В целом Сафонов действовал спокойно, несмотря на очень высокий прессинг соперника. Не допустил ни одной ошибки и несколько раз неплохо находил партнеров у центрального круга. Россиянин закончил игру с 73-процентной точностью передач.
Как отреагировал Энрике
Испанец оценил спокойствие россиянина и его игру ногами, которая несколько раз позволила «ПСЖ» сохранить владение под давлением соперника.
«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. Мне нравится видеть, что футболисты готовы. И я думаю, Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой.
Численное преимущество возникает, когда соперник оказывает сильный прессинг на чужой половине поля. Но он должен атаковать вратаря, и это позволяет одному полевому игроку освободиться. В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить гол. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Иногда нужно действовать немного аккуратнее, и не имеет большого значения, получит нападающий мяч или нет. Но Сафонов — очень разносторонний футболист, и я думаю, мы действовали очень хорошо в тех сложных ситуациях. Играет ли он ногами лучше, чем Доннарумма? Я этого не говорил», — отметил Энрике на пресс-конференции после игры.
Что пишут в соцсетях
Болельщики «ПСЖ» гораздо эмоциональнее отреагировали на успешные действия Сафонова. По мнению многих из них, россиянин уже готов к тому, чтобы вытеснить Доннарумму из основного состава. Как и Энрике, они отметили его хладнокровие. Правда, часть фанатов все же не считает Матвея сильнейшим вратарем парижан, а кто-то по-прежнему ждет в воротах Арнау Тенаса.
Комментарии фанатов:
khalpsg89 j'ai saute: «Сафонов в воротах против «Атлетико»? Доннарумма плохо сыграл в каждом матче Лиги чемпионов»;
DaBear: «У меня такое впечатление, что я не видел тех же матчей, что и некоторые «болельщики». Разве тренер не прав? Сколько раз сегодня коснулся мяча Сафонов? В игре ногами он гораздо более обнадеживает, чем Доннарумма»;
Badou: «Мне нравится его игра ногами. Но надо увидеть Сафонова в бою с серьезным соперником».
Сафонов выйдет в старте против «Атлетико»?
По информации авторитетного издания L'Equipe, Луис Энрике уже несколько недель раздумывает над изменением иерархии вратарей в клубе и, возможно, на игру общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» вновь выберет Сафонова. Встреча состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 23.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|29-8
|26
|
2
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
3
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|16-9
|18
|
4
|Марсель
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|
5
|Ницца
|10
|4
|4
|2
|19-9
|16
|
6
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
7
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ланс
|10
|3
|5
|2
|9-7
|14
|
9
|Страсбур
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
10
|Брест
|10
|4
|1
|5
|13-16
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
15
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
16
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
|1.11
|21:00
|
Монако – Анже
|0 : 1
|1.11
|23:00
|
Лилль – Лион
|1 : 1
|2.11
|19:00
|
ПСЖ – Ланс
|1 : 0
|2.11
|21:00
|
Брест – Ницца
|0 : 1
|2.11
|23:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|2 : 0
|3.11
|17:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|3.11
|19:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|3.11
|19:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|3.11
|22:45
|
Нант – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2