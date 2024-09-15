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Теперь точно: в среду Сафонов дебютирует за «ПСЖ». Сразу — в Лиге чемпионов

Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото AFP
Доннарумма получил травму.

В среду Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Информацию подтвердили многие французские медиа. Главный конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма пропустит игру из-за травмы.

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

Что случилось

Доннарумма получил травму бедра в субботнем матче лиги 1 с «Брестом» (3:1) и пропустит ближайшую встречу Лиги чемпионов против «Жироны». Игра пройдет в среду вечером на «Парк де Пренс», и итальянец не успеет восстановиться. У вратаря — мышечное растяжение, пусть он и доиграл матч до финального свистка, оформив два сейва.

Французские СМИ сообщают, что заменой Доннаруммы станет Матвей Сафонов, хотя в команде есть еще один кипер — 23-летний испанец Арнау Тенас. Летом он стал олимпийским чемпионом, будучи первым номером сборной, однако главный тренер парижан Луис Энрике котирует его ниже Сафонова. Это отражает и выбор запасного вратаря на матчи чемпионата: Сафонов находился на скамейке в трех из четырех туров — один он пропустил из-за недомогания. При здоровом россиянине Тенас не попадал в заявку.

Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP

Сафонов мог дебютировать раньше

Перед матчем с «Брестом» также были сообщения, что Сафонов может появиться на поле. За день до игры Доннарумма пропустил тренировку из-за рождения ребенка: клуб предоставил итальянцу выходной, но он все равно вышел и получил травму. На той предматчевой пресс-конференции Луис Энрике намекал на возможное отсутствие Джиджи, но отмечал, что он полностью готов к матчу.

Сафонов перешел в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний вратарь еще ни разу не сыграл в официальных матчах. Единственное появление россиянина случилось в товарищеской игре с австрийским «Штурмом», от которого он пропустил два мяча (2:2).

Матвей Сафонов. Сафонов дебютирует за «ПСЖ» уже завтра? Доннарумма рискует пропустить матч

Как «ПСЖ» играет в этом сезоне

Победа над «Брестом» стала для парижан четвертой подряд — они выиграли во всех турах лиги 1 с общим счетом 16:3 и расположились на первой строчке. Игра с «Жироной» станет дебютной для «Пари Сен-Жермен» в этой еврокубковой кампании. Далее «ПСЖ» встретится в Лиге чемпионов с «Арсеналом», ПСВ, «Атлетико», «Баварией», «Зальцбургом», «Манчестер Сити» и «Штутгартом».

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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