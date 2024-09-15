Теперь точно: в среду Сафонов дебютирует за «ПСЖ». Сразу — в Лиге чемпионов
В среду Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Информацию подтвердили многие французские медиа. Главный конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма пропустит игру из-за травмы.
Что случилось
Доннарумма получил травму бедра в субботнем матче лиги 1 с «Брестом» (3:1) и пропустит ближайшую встречу Лиги чемпионов против «Жироны». Игра пройдет в среду вечером на «Парк де Пренс», и итальянец не успеет восстановиться. У вратаря — мышечное растяжение, пусть он и доиграл матч до финального свистка, оформив два сейва.
Французские СМИ сообщают, что заменой Доннаруммы станет Матвей Сафонов, хотя в команде есть еще один кипер — 23-летний испанец Арнау Тенас. Летом он стал олимпийским чемпионом, будучи первым номером сборной, однако главный тренер парижан Луис Энрике котирует его ниже Сафонова. Это отражает и выбор запасного вратаря на матчи чемпионата: Сафонов находился на скамейке в трех из четырех туров — один он пропустил из-за недомогания. При здоровом россиянине Тенас не попадал в заявку.
Сафонов мог дебютировать раньше
Перед матчем с «Брестом» также были сообщения, что Сафонов может появиться на поле. За день до игры Доннарумма пропустил тренировку из-за рождения ребенка: клуб предоставил итальянцу выходной, но он все равно вышел и получил травму. На той предматчевой пресс-конференции Луис Энрике намекал на возможное отсутствие Джиджи, но отмечал, что он полностью готов к матчу.
Сафонов перешел в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний вратарь еще ни разу не сыграл в официальных матчах. Единственное появление россиянина случилось в товарищеской игре с австрийским «Штурмом», от которого он пропустил два мяча (2:2).
Как «ПСЖ» играет в этом сезоне
Победа над «Брестом» стала для парижан четвертой подряд — они выиграли во всех турах лиги 1 с общим счетом 16:3 и расположились на первой строчке. Игра с «Жироной» станет дебютной для «Пари Сен-Жермен» в этой еврокубковой кампании. Далее «ПСЖ» встретится в Лиге чемпионов с «Арсеналом», ПСВ, «Атлетико», «Баварией», «Зальцбургом», «Манчестер Сити» и «Штутгартом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|3 : 1
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|1 : 2
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|1 : 1
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|2 : 0
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0