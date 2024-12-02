Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка
Гол в ворота «Бреста», результативная передача в Лиге чемпионов против «Бенфики» и вот — третье результативное действие Александра Головина за одиннадцать дней! Теперь непросто начинавшийся сезон — с травмой на сборах, сложным набором формы и бесконечными сменами позиций — уже никто не назовет неудачным. Да и были ли для этого поводы? На самом деле, многие находятся в плену стереотипов, ожидая от полузащитника сборной России исключительно голов и результативных передач.
Этими цифрами стараются измерить все, хотя — если посмотреть на статистические выкладки на профильных сайтах — Головин всегда держит уровень. Продвижение мяча, отборы, перехваты, работа в прессинге и помощь в обороне — у Ади Хюттера в распоряжении нет более универсального игрока. Поэтому в силу кадровых причин (травмы и дисквалификации одноклубников) Александр не затыкал дыры, а отправлялся на самые сложные участки.
Да, цифры порой тоже не могут дать абсолютно объективную картину, ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. Ты можешь отдать 99 точных передач, а сотая трансформируется в «обрез» и обернется пропущенным голом. Только ни один тренер не враг себе, и Хюттеру был нужен Головин в его оптимальном состоянии. Поэтому австрийский специалист продолжал доверять нашему легионеру, дав возможность набрать форму, и подобрал оптимальную роль в выбранной на этот сезоне схеме 4-2-3-1.
Сейчас россиянин — «десятка» с дополнительной нагрузкой в обороне. Нередко он располагается глубже молодых талантов Аклиуша и Бен Сегира, которые, в свою очередь, работают по бровкам без мяча. В атаке же молодежь превращается в пару инсайдов, открывая фланги латералям. Либо кто-то один действует рядом с центральным нападающим, а расстановка начинает напоминать почти классические для монегасков 4-2-2-2. Это та самая тактическая гибкость, что нужна в больших матчах с соперниками уровня «Марселя».
Провансальцы летом очень мощно поработал на трансфером рынке. Назначили на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, которого куда только не сватали, включая «Ливерпуль». Итальянцу собрали амбициозный состав с Гринвудом, Хейбьергом, Мопе и Рабьо. Как результат — один из лучших стартовых отрезков с яркими победами, высокой результативностью и постоянными сравнениями с временами Марсело Бьельсы. Правда, десять лет назад бело-голубые ограничились лидерством по итогам первого круга и к финишу пришли четвертыми.
Поэтому Де Дзерби и говорит, что сразу бороться за титул «Марсель» не сможет. Команда только строится, и ей сложно конкурировать с устоявшимися коллективами уровня «ПСЖ» и «Монако». Парижане, кстати, данную мысль подтвердили, с запасом выиграв на «Велодроме» в конце октября (3:0). Да и «Монако» в воскресенье начал мощно. Вернувшийся в строй Балогун с поразительной легкостью прошел своего оппонента в штрафной, и только опыт Рульи позволил остановить удар Бен Сегира.
С наскоками хозяев красно-белые справлялись, а ближе к перерыву наказали соперника за ошибку. Точку в многоходовке после паса Закарии поставил отправивший мяч в ближний угол Головин. Третий подряд матч с результативными действиями — лучший отрезок россиянина с сезона-2022/23, когда таких игр набралось на одну больше. Главное — все было под контролем, а в начале второго тайма имелись реальные шансы развить успех. Тем обиднее было «Монако» упускать преимущество на ровном месте в результате глупейшей ошибки Салису.
Неясно — зачем вообще защитник решил коснуться мяча головой, когда тот почти пересек линию поля?! Получился шок для голкипера и подарок находившемуся перед воротами Луису Энрике. А самое неприятное — изменился характер игры. «Велодром» запел с удвоенной энергией и погнал свою команду вперед. Какое-то время шансы уравновешивались: сейв Маецки после атаки Гринвуда на промах вышедшего на замену Минамино. Развязка же наступила после замены Головина, когда попадание мяча в руку защитника принесло хозяевам победный пенальти.
Так был ли смысл менять российского легионера на профильного защитника Уаттара? Выпускать же при 1:2 дополнительного форварда Иленикену вместо опорного хавбека Магасса было уже поздно. «Монако» отдал свою игру и вместо того, чтобы сократить отставание от оступившегося накануне «ПСЖ», пропустил на второе место не побеждавший дома с сентября «Марсель». Отставание от первого места увеличилось до семи очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
3
|Монако
|13
|8
|2
|3
|22-12
|26
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|1 : 1
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|2 : 2
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|0 : 1
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|4 : 1
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|2 : 0
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|2 : 1
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3