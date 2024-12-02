Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка

Российский легионер провел качественный матч, который монегаски проиграли после его замены.

Гол в ворота «Бреста», результативная передача в Лиге чемпионов против «Бенфики» и вот — третье результативное действие Александра Головина за одиннадцать дней! Теперь непросто начинавшийся сезон — с травмой на сборах, сложным набором формы и бесконечными сменами позиций — уже никто не назовет неудачным. Да и были ли для этого поводы? На самом деле, многие находятся в плену стереотипов, ожидая от полузащитника сборной России исключительно голов и результативных передач.

Этими цифрами стараются измерить все, хотя — если посмотреть на статистические выкладки на профильных сайтах — Головин всегда держит уровень. Продвижение мяча, отборы, перехваты, работа в прессинге и помощь в обороне — у Ади Хюттера в распоряжении нет более универсального игрока. Поэтому в силу кадровых причин (травмы и дисквалификации одноклубников) Александр не затыкал дыры, а отправлялся на самые сложные участки.

Да, цифры порой тоже не могут дать абсолютно объективную картину, ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. Ты можешь отдать 99 точных передач, а сотая трансформируется в «обрез» и обернется пропущенным голом. Только ни один тренер не враг себе, и Хюттеру был нужен Головин в его оптимальном состоянии. Поэтому австрийский специалист продолжал доверять нашему легионеру, дав возможность набрать форму, и подобрал оптимальную роль в выбранной на этот сезоне схеме 4-2-3-1.

Сейчас россиянин — «десятка» с дополнительной нагрузкой в обороне. Нередко он располагается глубже молодых талантов Аклиуша и Бен Сегира, которые, в свою очередь, работают по бровкам без мяча. В атаке же молодежь превращается в пару инсайдов, открывая фланги латералям. Либо кто-то один действует рядом с центральным нападающим, а расстановка начинает напоминать почти классические для монегасков 4-2-2-2. Это та самая тактическая гибкость, что нужна в больших матчах с соперниками уровня «Марселя».

Провансальцы летом очень мощно поработал на трансфером рынке. Назначили на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, которого куда только не сватали, включая «Ливерпуль». Итальянцу собрали амбициозный состав с Гринвудом, Хейбьергом, Мопе и Рабьо. Как результат — один из лучших стартовых отрезков с яркими победами, высокой результативностью и постоянными сравнениями с временами Марсело Бьельсы. Правда, десять лет назад бело-голубые ограничились лидерством по итогам первого круга и к финишу пришли четвертыми.

Поэтому Де Дзерби и говорит, что сразу бороться за титул «Марсель» не сможет. Команда только строится, и ей сложно конкурировать с устоявшимися коллективами уровня «ПСЖ» и «Монако». Парижане, кстати, данную мысль подтвердили, с запасом выиграв на «Велодроме» в конце октября (3:0). Да и «Монако» в воскресенье начал мощно. Вернувшийся в строй Балогун с поразительной легкостью прошел своего оппонента в штрафной, и только опыт Рульи позволил остановить удар Бен Сегира.

С наскоками хозяев красно-белые справлялись, а ближе к перерыву наказали соперника за ошибку. Точку в многоходовке после паса Закарии поставил отправивший мяч в ближний угол Головин. Третий подряд матч с результативными действиями — лучший отрезок россиянина с сезона-2022/23, когда таких игр набралось на одну больше. Главное — все было под контролем, а в начале второго тайма имелись реальные шансы развить успех. Тем обиднее было «Монако» упускать преимущество на ровном месте в результате глупейшей ошибки Салису.

Неясно — зачем вообще защитник решил коснуться мяча головой, когда тот почти пересек линию поля?! Получился шок для голкипера и подарок находившемуся перед воротами Луису Энрике. А самое неприятное — изменился характер игры. «Велодром» запел с удвоенной энергией и погнал свою команду вперед. Какое-то время шансы уравновешивались: сейв Маецки после атаки Гринвуда на промах вышедшего на замену Минамино. Развязка же наступила после замены Головина, когда попадание мяча в руку защитника принесло хозяевам победный пенальти.

Так был ли смысл менять российского легионера на профильного защитника Уаттара? Выпускать же при 1:2 дополнительного форварда Иленикену вместо опорного хавбека Магасса было уже поздно. «Монако» отдал свою игру и вместо того, чтобы сократить отставание от оступившегося накануне «ПСЖ», пропустил на второе место не побеждавший дома с сентября «Марсель». Отставание от первого места увеличилось до семи очков.