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Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка

«Монако» уступил «Марселю» в лиге 1, несмотря на гол Головина
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Луис Энрике Лима и Александр Головин в матче «Марсель» — «Монако» (2:1) 1 декабря.
Фото AFP
Российский легионер провел качественный матч, который монегаски проиграли после его замены.
Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Монако

Гол в ворота «Бреста», результативная передача в Лиге чемпионов против «Бенфики» и вот — третье результативное действие Александра Головина за одиннадцать дней! Теперь непросто начинавшийся сезон — с травмой на сборах, сложным набором формы и бесконечными сменами позиций — уже никто не назовет неудачным. Да и были ли для этого поводы? На самом деле, многие находятся в плену стереотипов, ожидая от полузащитника сборной России исключительно голов и результативных передач.

Этими цифрами стараются измерить все, хотя — если посмотреть на статистические выкладки на профильных сайтах — Головин всегда держит уровень. Продвижение мяча, отборы, перехваты, работа в прессинге и помощь в обороне — у Ади Хюттера в распоряжении нет более универсального игрока. Поэтому в силу кадровых причин (травмы и дисквалификации одноклубников) Александр не затыкал дыры, а отправлялся на самые сложные участки.

Футболисты &laquo;Монако&raquo; поздравляют Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; (3:2) 22&nbsp;ноября 2024 года. Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля

Да, цифры порой тоже не могут дать абсолютно объективную картину, ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. Ты можешь отдать 99 точных передач, а сотая трансформируется в «обрез» и обернется пропущенным голом. Только ни один тренер не враг себе, и Хюттеру был нужен Головин в его оптимальном состоянии. Поэтому австрийский специалист продолжал доверять нашему легионеру, дав возможность набрать форму, и подобрал оптимальную роль в выбранной на этот сезоне схеме 4-2-3-1.

Сейчас россиянин — «десятка» с дополнительной нагрузкой в обороне. Нередко он располагается глубже молодых талантов Аклиуша и Бен Сегира, которые, в свою очередь, работают по бровкам без мяча. В атаке же молодежь превращается в пару инсайдов, открывая фланги латералям. Либо кто-то один действует рядом с центральным нападающим, а расстановка начинает напоминать почти классические для монегасков 4-2-2-2. Это та самая тактическая гибкость, что нужна в больших матчах с соперниками уровня «Марселя».

Провансальцы летом очень мощно поработал на трансфером рынке. Назначили на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, которого куда только не сватали, включая «Ливерпуль». Итальянцу собрали амбициозный состав с Гринвудом, Хейбьергом, Мопе и Рабьо. Как результат — один из лучших стартовых отрезков с яркими победами, высокой результативностью и постоянными сравнениями с временами Марсело Бьельсы. Правда, десять лет назад бело-голубые ограничились лидерством по итогам первого круга и к финишу пришли четвертыми.

Поэтому Де Дзерби и говорит, что сразу бороться за титул «Марсель» не сможет. Команда только строится, и ей сложно конкурировать с устоявшимися коллективами уровня «ПСЖ» и «Монако». Парижане, кстати, данную мысль подтвердили, с запасом выиграв на «Велодроме» в конце октября (3:0). Да и «Монако» в воскресенье начал мощно. Вернувшийся в строй Балогун с поразительной легкостью прошел своего оппонента в штрафной, и только опыт Рульи позволил остановить удар Бен Сегира.

С наскоками хозяев красно-белые справлялись, а ближе к перерыву наказали соперника за ошибку. Точку в многоходовке после паса Закарии поставил отправивший мяч в ближний угол Головин. Третий подряд матч с результативными действиями — лучший отрезок россиянина с сезона-2022/23, когда таких игр набралось на одну больше. Главное — все было под контролем, а в начале второго тайма имелись реальные шансы развить успех. Тем обиднее было «Монако» упускать преимущество на ровном месте в результате глупейшей ошибки Салису.

Неясно — зачем вообще защитник решил коснуться мяча головой, когда тот почти пересек линию поля?! Получился шок для голкипера и подарок находившемуся перед воротами Луису Энрике. А самое неприятное — изменился характер игры. «Велодром» запел с удвоенной энергией и погнал свою команду вперед. Какое-то время шансы уравновешивались: сейв Маецки после атаки Гринвуда на промах вышедшего на замену Минамино. Развязка же наступила после замены Головина, когда попадание мяча в руку защитника принесло хозяевам победный пенальти.

Так был ли смысл менять российского легионера на профильного защитника Уаттара? Выпускать же при 1:2 дополнительного форварда Иленикену вместо опорного хавбека Магасса было уже поздно. «Монако» отдал свою игру и вместо того, чтобы сократить отставание от оступившегося накануне «ПСЖ», пропустил на второе место не побеждавший дома с сентября «Марсель». Отставание от первого места увеличилось до семи очков.

Александр Головин
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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34 тур
29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 5 : 0
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 3 : 1
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 1 : 1
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 2 : 2
1.12 19:00
Гавр – Анже
 0 : 1
1.12 19:00
Лион – Ницца
 4 : 1
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 2 : 0
1.12 22:45
Марсель – Монако
 2 : 1
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 9
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Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
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