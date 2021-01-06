СуперГоловин: гол через 10 секунд после выхода на поле!

Российский полузащитник «Монако» триумфально вернулся спустя четыре месяца после получения травмы. Монегаски разгромили «Лорьян» (5:2).

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

«Лорьян» — «Монако» — 2:5 (1:1)

Голы: Дисаси, 9 (0:1). Моффи, 31 (1:1). Головин, 64 (1:2). Гравиллон, 67 (2:2). Фолланд, 68 (2:3). Диоп, 78 (2:4). Марипан, 89 (2:5).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Эрго, 83), Ле Гофф, Гравиллон, Делаплас, Монкондюи, Буагар (Чалоба, 61), Висса (Марво, 84), Лорьенте (Ле Фе, 83), Моффи (Грбич, 73).

«Монако»: Манноне, Сидибе, Агилар (Кайю Энрике, 83), Бадиашиле, Дисаси (Марипан, 46), Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 73), Фолланд, Мартинш (Головин, 64), Жеббель (Диоп, 46).

Предупреждения: Сидибе, 3. Мартинш, 6. Лорьенте, 34. Диоп, 66.

Удаление: Делаплас, 48.

Судья: Шнайдер (Франция).

6 января. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Царь снова в составе», — такую новость клубный профиль «Монако» в Twitter опубликовал накануне матча с «Лорьяном».

Для всех болельщиков княжеского клуба это большое событие, но для российских поклонников таланта Александра Головина — особенно. Последний раз до этой среды полузащитник сборной России выходил на поле 30 августа 2020 года, когда его заменили на 16-й минуте матча с «Метцем».

Головину не везет. Хавбек в «Монако» уже два с половиной года, но за это время по разным причинам не сделал качественный скачок — сначала мешала долгая адаптация, затем тренерская чехарда, а в этом сезоне, когда все вроде успокоилось, Головина подкосила тяжелая травма. А ведь изначально повреждение полузащитника казалось несерьезным — сообщалось, что хавбек надорвал заднюю поверхность бедра, и обычно футболисты восстанавливаются от такой травмы месяц-два. Головин оставался вне игры больше четырех месяцев.

Почему выздоровление затянулось? Точного ответа никто еще не давал. Станислав Черчесов 2 ноября рассказал, что все затягивается, и добавил: «Головин только начал беговую работу». А главный тренер «Монако» Нико Ковач в декабре подчеркнул, что не собирается форсировать возвращение россиянина в общую группу.

Тревожно, что за эти месяцы «Монако» научился обходиться без Головина. Хотя он начинал сезон футболистом основы — сыграл на позиции левого центрального полузащитника в матчах с «Реймсом» и «Метцем». И напрямую Ковачу не удалось заменить Головина — в отдельных матчах в середине поля выходили Фабрегас, Флорентину и Диоп, но хорват все же решился на радикальные перемены и переключился на другую схему.

Травма Головина наверняка косвенно повлияла на решение Ковача перейти с 4-3-3 на 4-4-2. Но до сих пор неясно, лучше ли «Монако» играть в этой схеме — заметно результаты команды не улучшились, а «ПСЖ» в ноябре команда обыграла после того, как в перерыве матча вернулась к 4-3-3.

За день до матча с «Лорьяном» стало известно о том, что Головин попадет в заявку. Но шансов на стартовый состав было мало — Ковач накануне вообще сомневался, что предоставит какое-то время. Однако слабая игра «Монако» в первом тайме намекала на скорое появление нашего хавбека. Тем более что за пять минут до перерыва камера выхватила его в разминочной зоне.

«Монако» не мог расколоть аутсайдера за тайм — к перерыву счет был 1:1. Но уже в начале второй половины гости оказались в большинстве, и «Лорьян» моментально заперся на своей половине. Для вскрытия «автобусов» «Монако» требовался неординарный игрок — и такой как раз ждал своей минуты.

Головин должен был выйти на поле еще на 61-й минуте, но арбитры не позволили — попросили поменять тейпы, фиксирующие щитки на гетрах. Пришлось российскому хавбеку ждать следующей паузы — и к ней «Монако» как раз заработал угловой у чужих ворот.

Головин сменил Желсона Мартинша и сразу прибежал на левый фланг. Увидев свободного партнера, Сидибе отдал ему пас прямо с углового. Головин принял мяч, прицелился и поразил дальний угол с правой ноги. Когда хавбек вышел, на секундомере было 63:03. Когда мяч оказался в сетке — 63:13.

Почти сразу вратарь «Монако» Манноне подпортил праздник — «Лорьян» сравнял счет после грубой ошибки голкипера. Но Головин все равно принес своей команде победу — пусть не формально, но игрой.

Третий и победный мяч «Монако» забил без прямой помощи Александра, а вот в четвертой и пятой результативных атаках наш хавбек поучаствовал напрямую. Именно Головин прошел по левому флангу и навесил в центр штрафной площади за несколько секунд до гола Диопа. И он же подал на 89-й минуте угловой, закончившийся точным ударом Марипана.

Формально Головин находился на поле всего 26 минут, но доказал, что набрал форму. Дело даже не в быстром голе — он активно участвовал в атаках и перемещался по левой бровке, куда его отправил Ковач. Главное, чтобы теперь Головин не получал травм и развил этот несомненный успех. Нет сомнений, что место в стартовом составе Александр вскоре вернет.