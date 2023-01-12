Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурента
Филипп Клеман перестал ставить опыты на Головине — и правильно сделал. Весь сезон главный тренер «Монако» экспериментировал с позицией российского хавбека — он выходил и в центре поля, и на правом фланге и даже мелькал на передовой в первой линии прессинга. Но в последних матчах Головин закрепился на привычной левой бровке, откуда ему удобно смещаться в центр под удар с правой ноги. Подобный маневр нашего полузащитника и принес победу «Монако» в предыдущем матче чемпионата Франции против «Бреста».
Однако в той игре у Головина все же было намного больше свободы, чем в матче с «Лорьяном». Особенно в первом тайме. До перерыва российский полузащитник был намертво приколен к левой бровке и лишь изредка уходил в сторону. Возможно, из-за этого он толком не приносил пользу своей команде при позиционном нападении.
Зато Александр традиционно был заметен во время стандартных положений. Штатный исполнитель штрафных и угловых и в этой встрече был близок к тому, чтобы оформить пятую результативную передачу в текущем чемпионате. Например, в первом тайме Головин два раза подавал угловые, и в обоих случаях мяч попадал точно в голову Марипану. Правда, акцентированные удары у чилийца не получались, хотя подачи были удобными. В середине первого тайма Головину удался неплохой навес со штрафного, но он тоже к голу не привел.
Монегаски выглядели чуть лучше «Лорьяна», но им все равно было тяжело пробиваться к воротам прямого конкурента за место в еврокубках. В середине первого тайма в пользу «Монако» даже был назначен пенальти, и Эмболо уже готовился к разбегу, однако в последний момент видеоарбитры разглядели сантиметровый офсайд, и 11-метровый был отменен. Впрочем, на 61-й минуте Эмболо все-таки забил — замкнул породистую позиционную атаку. Головин в ней прямого участия не принимал — разве что стягивал на себя внимание защитников, освобождая пространство для партнеров.
После перерыва наш полузащитник стал заметно больше играть в середине поля, хотя схема «Монако» не поменялась, и Головин по-прежнему проводил много времени на левом краю. Из его зоны и пришел гол, хотя вряд ли Александр этому сильно рад. Дело в том, что уже через четверть часа «Монако» пропустил, причем дважды — гол «Лорьяна» разделили всего полторы минуты. Этот отрезок и стал ключевым во встрече — «Монако» не только упустил победу, но и проиграл.
Головин не виноват ни в одном из пропущенных мячей. В первом случае он на угловом держал не того игрока, который забил, а во втором — произошла потеря и быстрая контратака «Лорьяна». Александр делал все, что было в его силах — он исполнил все четыре угловых «Монако». Во втором тайме после одной из его подач Дисаси попал в перекладину.
Головина заменили на 83-й минуте, а финишный план Клемана был сужен до обычных подач. И он принес успех: на третьей добавленной минуте Бен Йеддер все-таки сравнял счет, хотя никто в «Монако» явно не праздновал, ведь княжеская команда хотела победить, но довольствуется ничьей. И пока остается пятой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|18
|12
|5
|1
|31-13
|41
|
3
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|
4
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Лорьян
|18
|9
|5
|4
|30-26
|32
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|6 : 1
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|2 : 0
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|0 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|12
|1
|2