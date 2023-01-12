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Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурента

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Лорьян» — «Монако» — 2:2. Александр Головин в борьбе за мяч.
Фото Global Look Press
«Лорьян» — «Монако».
Фото Global Look Press
«Лорьян» — «Монако».
Фото Global Look Press
1/3
Трудная игра с «Лорьяном».
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

Филипп Клеман перестал ставить опыты на Головине — и правильно сделал. Весь сезон главный тренер «Монако» экспериментировал с позицией российского хавбека — он выходил и в центре поля, и на правом фланге и даже мелькал на передовой в первой линии прессинга. Но в последних матчах Головин закрепился на привычной левой бровке, откуда ему удобно смещаться в центр под удар с правой ноги. Подобный маневр нашего полузащитника и принес победу «Монако» в предыдущем матче чемпионата Франции против «Бреста».

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Однако в той игре у Головина все же было намного больше свободы, чем в матче с «Лорьяном». Особенно в первом тайме. До перерыва российский полузащитник был намертво приколен к левой бровке и лишь изредка уходил в сторону. Возможно, из-за этого он толком не приносил пользу своей команде при позиционном нападении.

Зато Александр традиционно был заметен во время стандартных положений. Штатный исполнитель штрафных и угловых и в этой встрече был близок к тому, чтобы оформить пятую результативную передачу в текущем чемпионате. Например, в первом тайме Головин два раза подавал угловые, и в обоих случаях мяч попадал точно в голову Марипану. Правда, акцентированные удары у чилийца не получались, хотя подачи были удобными. В середине первого тайма Головину удался неплохой навес со штрафного, но он тоже к голу не привел.

"Лорьян" — "Монако". Фото Global Look Press
«Лорьян» — «Монако». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Монегаски выглядели чуть лучше «Лорьяна», но им все равно было тяжело пробиваться к воротам прямого конкурента за место в еврокубках. В середине первого тайма в пользу «Монако» даже был назначен пенальти, и Эмболо уже готовился к разбегу, однако в последний момент видеоарбитры разглядели сантиметровый офсайд, и 11-метровый был отменен. Впрочем, на 61-й минуте Эмболо все-таки забил — замкнул породистую позиционную атаку. Головин в ней прямого участия не принимал — разве что стягивал на себя внимание защитников, освобождая пространство для партнеров.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родез&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, пенальти 4:5. Александр Головин. Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона

После перерыва наш полузащитник стал заметно больше играть в середине поля, хотя схема «Монако» не поменялась, и Головин по-прежнему проводил много времени на левом краю. Из его зоны и пришел гол, хотя вряд ли Александр этому сильно рад. Дело в том, что уже через четверть часа «Монако» пропустил, причем дважды — гол «Лорьяна» разделили всего полторы минуты. Этот отрезок и стал ключевым во встрече — «Монако» не только упустил победу, но и проиграл.

Головин не виноват ни в одном из пропущенных мячей. В первом случае он на угловом держал не того игрока, который забил, а во втором — произошла потеря и быстрая контратака «Лорьяна». Александр делал все, что было в его силах — он исполнил все четыре угловых «Монако». Во втором тайме после одной из его подач Дисаси попал в перекладину.

"Лорьян" — "Монако". Фото Global Look Press
«Лорьян» — «Монако».
Фото Global Look Press

Головина заменили на 83-й минуте, а финишный план Клемана был сужен до обычных подач. И он принес успех: на третьей добавленной минуте Бен Йеддер все-таки сравнял счет, хотя никто в «Монако» явно не праздновал, ведь княжеская команда хотела победить, но довольствуется ничьей. И пока остается пятой.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
0
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 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
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 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
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 Лион 18 7 4 7 27-21 25
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 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
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