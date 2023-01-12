«Головин блестяще вел игру». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Оказывал давление
L'Equipe включил игру в Лорьяне лишь в обзорный материал о нескольких матчах тура. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, «Монако» верил в себя до конца и заслужил ничью, так как команда Филиппа Клемана доминировала в этой встрече. Ну а лучшим игроком в составе монегасков признали автора одного из мячей Эмболо, который получил от L'Equipe 7 баллов.
Портал Maxifoot, сделав акцент на играх «ПСЖ» и «Марселя», также не стал уделять матчу «Монако» особого внимания. Эта встреча попала в дайджест главных событий среды, где отмечают игру Бен Йеддера. Акцент сделан на спасительном для монегасков голе. А также на том факте, что вышедший на замену снайпер по-прежнему ценный игрок для команды Филиппа Клемана — хоть в этом сезоне тренер меньше доверяет капитану красно-белых.
Между тем сайт Get French Football News оценил игру Бен Йеддера шестеркой, что на балл меньше, чем у Эмболо и Марипана. Аналогичную капитану оценку получил и Александр Головин.
Согласно версии портала Homme du Match, первой звездой с оценкой 7,5 стал Эмболо. А Головин наиграл на шестерку с довольно лестным комментарием: «Он блестяще вел игру монегасков и всегда оказывал давление, когда команда теряла мяч. Не сыграл решающей роли сегодня вечером, зато был очень ценен при переходе в атаку и в комбинационной игре».
Зачем менять самых техничных игроков?
В свою очередь, сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops после эмоционального матча увеличил число номинаций. В число героев вечера попали Марипан, Нюбель и Вандерсон, а к провалам отнесли игру Кайю Энрике и Бен Сегира, работу главного тренера Филиппа Клемана и ужасное качество газона на стадионе в Лорьяне. Поле фигурирует как одна из причин того, что монегаски не могли показать привычную комбинационную игру.
«Головин был сегодня довольно осторожен, это правда. Что касается Бен Сегира, я не знаю, что имел в виду Клеман, когда говорил о том, что нужно управлять им как можно лучше и защищать его», — написал болельщик под ником scifo84.
«Они редко были на виду, потому что много защищались. Чем больше вы защищаетесь, тем меньше вы атакуете. Но они хотя бы закрывали среднюю линию», — ответил в продолжение темы игры Головина и Бен Сегира Tiussman.
Судя по всему, невероятно эффективная в первых матчах года связка российского полузащитника и 17-летнего воспитанника академии «Монако» подняла уровень ожиданий болельщиков, и теперь они всякий раз ждут чуда. Но все-таки многие понимают, что поставить яркие игры на поток молодому футболисту сложно, и пока он явно не новый Килиан Мбаппе.
«Бен Сегир — это творческая сторона и его взаимодействия с Голо», — отмечает важность взаимодействий двух полузащитников LaRuff16.
Судя по комментариям в соцсетях, по ходу игры от Головина ждали ударного отрезка во втором тайме. Одна из причин заключается в приведенной статистике, согласно которой наш легионер в четырех подряд матчах лиги 1 после перерыва либо забивал сам, либо ассистировал партнерам. Предлагали даже делать ставки, однако в этот раз дать результат не удалось.
«Не понимаю, почему мы со связкой Кайю Энрике — Головин не создаем никакой опасности слева», — разочарованно написал yaferanke.
«Мы проигрываем, и тренер убирает двух самых техничных игроков», — удивился в момент замены Головина DomMonaco.
Как это обычно бывает в случае неудачного результата, все шишки летят в сторону главного тренера. Да, кто-то просит набраться терпения и дать Клеману доработать сезон. Другие обращают внимание на системные проблемы и упущенный шанс подняться на третье место. Персонально игрокам в этот раз внимания уделили меньше, тогда как хештег #ClementOut становится все популярнее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|18
|12
|5
|1
|31-13
|41
|
3
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|
4
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Лорьян
|18
|9
|5
|4
|30-26
|32
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|6 : 1
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|2 : 0
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|0 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|12
|1
|2