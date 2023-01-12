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Сегодня, 10:30

«Головин блестяще вел игру». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лорьяна» (2:2).
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

Оказывал давление

L'Equipe включил игру в Лорьяне лишь в обзорный материал о нескольких матчах тура. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, «Монако» верил в себя до конца и заслужил ничью, так как команда Филиппа Клемана доминировала в этой встрече. Ну а лучшим игроком в составе монегасков признали автора одного из мячей Эмболо, который получил от L'Equipe 7 баллов.

Портал Maxifoot, сделав акцент на играх «ПСЖ» и «Марселя», также не стал уделять матчу «Монако» особого внимания. Эта встреча попала в дайджест главных событий среды, где отмечают игру Бен Йеддера. Акцент сделан на спасительном для монегасков голе. А также на том факте, что вышедший на замену снайпер по-прежнему ценный игрок для команды Филиппа Клемана — хоть в этом сезоне тренер меньше доверяет капитану красно-белых.

Между тем сайт Get French Football News оценил игру Бен Йеддера шестеркой, что на балл меньше, чем у Эмболо и Марипана. Аналогичную капитану оценку получил и Александр Головин.

Согласно версии портала Homme du Match, первой звездой с оценкой 7,5 стал Эмболо. А Головин наиграл на шестерку с довольно лестным комментарием: «Он блестяще вел игру монегасков и всегда оказывал давление, когда команда теряла мяч. Не сыграл решающей роли сегодня вечером, зато был очень ценен при переходе в атаку и в комбинационной игре».

Александр Головин в матче против «Лорьяна» (2:2). Фото Global Look Press
Александр Головин в матче против «Лорьяна» (2:2).
Фото Global Look Press

Зачем менять самых техничных игроков?

В свою очередь, сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops после эмоционального матча увеличил число номинаций. В число героев вечера попали Марипан, Нюбель и Вандерсон, а к провалам отнесли игру Кайю Энрике и Бен Сегира, работу главного тренера Филиппа Клемана и ужасное качество газона на стадионе в Лорьяне. Поле фигурирует как одна из причин того, что монегаски не могли показать привычную комбинационную игру.

«Головин был сегодня довольно осторожен, это правда. Что касается Бен Сегира, я не знаю, что имел в виду Клеман, когда говорил о том, что нужно управлять им как можно лучше и защищать его», — написал болельщик под ником scifo84.

«Они редко были на виду, потому что много защищались. Чем больше вы защищаетесь, тем меньше вы атакуете. Но они хотя бы закрывали среднюю линию», — ответил в продолжение темы игры Головина и Бен Сегира Tiussman.

Судя по всему, невероятно эффективная в первых матчах года связка российского полузащитника и 17-летнего воспитанника академии «Монако» подняла уровень ожиданий болельщиков, и теперь они всякий раз ждут чуда. Но все-таки многие понимают, что поставить яркие игры на поток молодому футболисту сложно, и пока он явно не новый Килиан Мбаппе.

«Бен Сегир — это творческая сторона и его взаимодействия с Голо», — отмечает важность взаимодействий двух полузащитников LaRuff16.

&laquo;Лорьян&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Александр Головин в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурента

Судя по комментариям в соцсетях, по ходу игры от Головина ждали ударного отрезка во втором тайме. Одна из причин заключается в приведенной статистике, согласно которой наш легионер в четырех подряд матчах лиги 1 после перерыва либо забивал сам, либо ассистировал партнерам. Предлагали даже делать ставки, однако в этот раз дать результат не удалось.

«Не понимаю, почему мы со связкой Кайю Энрике — Головин не создаем никакой опасности слева», — разочарованно написал yaferanke.

«Мы проигрываем, и тренер убирает двух самых техничных игроков», — удивился в момент замены Головина DomMonaco.

Как это обычно бывает в случае неудачного результата, все шишки летят в сторону главного тренера. Да, кто-то просит набраться терпения и дать Клеману доработать сезон. Другие обращают внимание на системные проблемы и упущенный шанс подняться на третье место. Персонально игрокам в этот раз внимания уделили меньше, тогда как хештег #ClementOut становится все популярнее.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурента
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 6 : 1
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 2 : 0
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 2 : 2
11.01 23:00
Труа – Марсель
 0 : 2
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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