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«Сделал недостаточно для игрока его таланта». Что пишут во Франции про Головина

Сегодня, 10:20
21 апреля. Лион. «Лион» — «Монако» — 0:2. Александр Головин борется за мяч с Тиаго Мендесом. Фото AFP
21 апреля. Лион. «Лион» — «Монако» — 0:2. Александр Головин борется за мяч с Тиаго Мендесом. Фото AFP
Теги:
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Лиона» (2:0).
Лион — Монако
21&nbsp;апреля. Лион. &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. 54-я минута. Виссам Бен Йеддер открыл счет.Головин и «Монако» — в полуфинале Кубка Франции. Золотой дубль реален

Неизвестно, сколько бы времени провел на поле Александр Головин, если бы не травма Диопа. До этого в кубковых матчах главный тренер «Монако» Нико Ковач берег российского легионера. Против «Гренобль Фут» и «Ниццы» Головин сыграл в сумме всего 25 минут без учета добавленного арбитром времени, а за игрой с «Метцем» и вовсе наблюдал со скамейки запасных.

В обзоре матча от France Football больше внимания уделено игрокам «Лиона» и отмечен образцовый прессинг хозяев, который разрушал игру монегасков. Героем же игры назвали не кого-то из авторов голов, а голкипера «Монако» Маецки. Отмечено, что ему помогал каркас ворот, но и сам поляк знал, когда вмешаться.

В свою очередь L'Equipe обратил внимание на конкуренцию кубковых соперников в лиге 1. «Монако», возможно, добился успеха, по крайней мере психологического, в гонке за титулом", — отмечает издание. В обзоре игры тоже отмечен Маецки, названный великолепным, а также тот факт, что команда из княжества в этом розыгрыше Кубка за четыре раунда не пропустила ни одного мяча.

Оценка Головина от L'Equipe — 5. Столько же получили Дисаси, Тшуамени и Бадиашиль. Кайю Энрике и Агилар и вовсе удостоились четверок, а лучшим по данной версии с семью баллами стал Фофана.

По мнению Maxifoot, который сравнил победу «Монако» с идеальным ограблением «Лиона», игроком матча стал получивший семерку Бен Йеддер. На половину балла меньше у Фолланда, но в целом оценки довольно жесткие. Головин получил всего 4,5 — вместе с Кайю Энрике и Агиларом. Кстати, точно так же оценили и главную звезду «Лиона» Депая.

«Несмотря на огромные усилия и то, что россиянин изо всех сил пытался изменить ситуацию, он не блистал точностью и на стандартных положениях», — отмечено в комментарии Maxifoot, который охарактеризовал игру Головина как «очень среднюю». Второй матч подряд портал выступает по отношению к россиянину в роли злого полицейского, но это точно не тенденция. После ярких игр там же не жалели эпитетов для Александра.

Ну а добрый полицейский для всех футболистов «Монако» — Monaco Tribune. Тем более сейчас, когда до первого за 30 лет кубкового триумфа осталось два шага. Однако в этот раз только Маецки удостоился семерки, а половину состава оценили в пять баллов. Такие оценки вместе с Головиным получили Агилар, Дисаси, Кайю Энрике и Бадиашиль.

В своем комментарии Monaco Tribune отметил роль Александра во второй голевой комбинации: «Он у истоков второго гола «Монако»: длинным пасом Бен Йеддеру игрок сборной России установил связь между своими полузащитниками и нападающими».

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз включил Головина в традиционную рубрику Les Tops et les Flops. Увы, в компании не с героями в лице Маецки и Фофана, а с разочарованиями — вместе с Балло-Туре. У фанатов снова свой взгляд, ведь последний игрок в этом списке оказался единственным представителем обороны красно-белых, для кого нашли добрые слова традиционные СМИ.

Вместе с тем портал дал довольно взвешенный комментарий к игре Головина, заметив: «Никогда не бывает легко попасть в игру с такой интенсивностью. Особенно для футболиста, который не ждет участия в матче». Отмечены хороший контроль мяча и старание, но в целом, по мнению фан-сайта, российский футболист сделал «недостаточно для игрока его таланта».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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