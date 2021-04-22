«Сделал недостаточно для игрока его таланта». Что пишут во Франции про Головина
Неизвестно, сколько бы времени провел на поле Александр Головин, если бы не травма Диопа. До этого в кубковых матчах главный тренер «Монако» Нико Ковач берег российского легионера. Против «Гренобль Фут» и «Ниццы» Головин сыграл в сумме всего 25 минут без учета добавленного арбитром времени, а за игрой с «Метцем» и вовсе наблюдал со скамейки запасных.
В обзоре матча от France Football больше внимания уделено игрокам «Лиона» и отмечен образцовый прессинг хозяев, который разрушал игру монегасков. Героем же игры назвали не кого-то из авторов голов, а голкипера «Монако» Маецки. Отмечено, что ему помогал каркас ворот, но и сам поляк знал, когда вмешаться.
?? We're ? underway for the second half in #Lyon. Let's go, boys ?— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) April 21, 2021
0??-0?? #OLASM @coupedefrance pic.twitter.com/9Qn2HqgAOW
В свою очередь L'Equipe обратил внимание на конкуренцию кубковых соперников в лиге 1. «Монако», возможно, добился успеха, по крайней мере психологического, в гонке за титулом", — отмечает издание. В обзоре игры тоже отмечен Маецки, названный великолепным, а также тот факт, что команда из княжества в этом розыгрыше Кубка за четыре раунда не пропустила ни одного мяча.
Оценка Головина от L'Equipe — 5. Столько же получили Дисаси, Тшуамени и Бадиашиль. Кайю Энрике и Агилар и вовсе удостоились четверок, а лучшим по данной версии с семью баллами стал Фофана.
Notes joueurs @AS_Monaco dans @lequipe ???#Golovin 5??#OLASM ???— St?phane Renaux ??? (@StefRenaux) April 21, 2021
??? pic.twitter.com/qKOs4oJ8Ys
По мнению Maxifoot, который сравнил победу «Монако» с идеальным ограблением «Лиона», игроком матча стал получивший семерку Бен Йеддер. На половину балла меньше у Фолланда, но в целом оценки довольно жесткие. Головин получил всего 4,5 — вместе с Кайю Энрике и Агиларом. Кстати, точно так же оценили и главную звезду «Лиона» Депая.
«Несмотря на огромные усилия и то, что россиянин изо всех сил пытался изменить ситуацию, он не блистал точностью и на стандартных положениях», — отмечено в комментарии Maxifoot, который охарактеризовал игру Головина как «очень среднюю». Второй матч подряд портал выступает по отношению к россиянину в роли злого полицейского, но это точно не тенденция. После ярких игр там же не жалели эпитетов для Александра.
Головин помогает «Монако» пройти «Лион» и залететь в полуфинал Кубка Франции ?— Матч ТВ (@MatchTV) April 21, 2021
Предголевая от Сани ? pic.twitter.com/ddG1A91X6m
Ну а добрый полицейский для всех футболистов «Монако» — Monaco Tribune. Тем более сейчас, когда до первого за 30 лет кубкового триумфа осталось два шага. Однако в этот раз только Маецки удостоился семерки, а половину состава оценили в пять баллов. Такие оценки вместе с Головиным получили Агилар, Дисаси, Кайю Энрике и Бадиашиль.
В своем комментарии Monaco Tribune отметил роль Александра во второй голевой комбинации: «Он у истоков второго гола «Монако»: длинным пасом Бен Йеддеру игрок сборной России установил связь между своими полузащитниками и нападающими».
??? ???: «This is team spirit.» ? pic.twitter.com/AyqNAOqovo— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) April 21, 2021
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз включил Головина в традиционную рубрику Les Tops et les Flops. Увы, в компании не с героями в лице Маецки и Фофана, а с разочарованиями — вместе с Балло-Туре. У фанатов снова свой взгляд, ведь последний игрок в этом списке оказался единственным представителем обороны красно-белых, для кого нашли добрые слова традиционные СМИ.
Вместе с тем портал дал довольно взвешенный комментарий к игре Головина, заметив: «Никогда не бывает легко попасть в игру с такой интенсивностью. Особенно для футболиста, который не ждет участия в матче». Отмечены хороший контроль мяча и старание, но в целом, по мнению фан-сайта, российский футболист сделал «недостаточно для игрока его таланта».
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