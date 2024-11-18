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«Лион» правда исключат из лиги 1? Владелец клуба уверен, что нет

«Лион» могут исключить из лиги 1 из-за финансовых проблем
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболисты «Лиона» в матче против «Гавра» (4:0). 20 октября 2024 года.
Фото AFP
Команду может покинуть одна из главных звезд.

Будущее «Лиона» в элите французского дивизиона повисло на волоске после заседания Национального департамента административного контроля (DNCG). В пятницу, 15 ноября, DNCG применила санкции к клубу в виде запрета на регистрацию игроков и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна.

«Лион» условно понижен в классе и отправится в лигу 2, если в кратчайшие сроки не поправит финансовое положение. Но ситуация не такая печальная, как кажется на первый взгляд.

Владелец успокоил болельщиков

Руководство «Лиона» заявило, что долг составляет 505,1 миллиона евро (на 47 миллионов больше, чем в прошлом финансовом году). При этом перед стартом сезона-2024/25 лионцы провалили проверку DNCG. В Департаменте засомневались, что у команды есть необходимый бюджет, чтобы доиграть чемпионат до конца.

В минувшие выходные владелец «Лиона» Джон Текстор дал пресс-конференцию, на которой рассказал о текущем положении дел в клубе. Он же представил стратегию по сокращению долгов своей структуры Eagle Football, в которой также собраны «Ботафого», «Моленбек», «Кристал Пэлас» и молодежный центр подготовки «Флорида» в США.

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Текстор заявил, что клуб обязательно выберется из непростой ситуации. По его словам, один из вариантов спасения — попытка распродажи.

«Я говорю всему миру: мы не вылетим. Мы очень оптимистично смотрим на нашу модель. У наших акционеров есть деньги. Никто не допустит, чтобы клуб был понижен в классе. Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу. У нас 29 игроков в первой команде. В идеале нам нужны 23 или 24 футболиста. Шесть игроков — это слишком много. У нас избыток великолепных ребят. Тренеру приходится принимать почти невыполнимые решения», — цитирует предпринимателя RMC Sport.

Райан Шерки.
Фото Global Look Press

Главный кандидат на продажу

«Лион» готов отпустить одного из своих лучших игроков — 21-летнего Райана Шерки, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

По информации L'Equipe, «Ливерпуль» наводил справки по поводу возможного перехода футболиста и рассматривает его в качестве замены Мохамеду Салаху. В то же время сам полузащитник склоняется к переходу в бундеслигу, где многие французские футболисты успешно раскрыли свой потенциал.

Портал Transfermarkt оценивает Шерки в 20 миллионов евро. «Лион» хотел бы сохранить его как минимум до следующего лета, но финансовые проблемы клуба заставляют ускорить сделку уже в январе.

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История с «Бордо» вряд ли повторится

Если «Лион» еще может вырулить из этого положения, то другой титулованный французский клуб — «Бордо» — минувшим летом отказался от профессионального статуса и принял решение опуститься в четвертый по силе дивизион.

Клуб не предоставил DNCG финансовых гарантий на сезон-2024/25, из-за чего ведомство объявило о его понижении. «Бордо» подал апелляцию, пытаясь выиграть время для поиска дополнительных средств. Руководство, в частности, вело переговоры о продаже клуба американской компании Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат футбольный «Ливерпуль», бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз». Но успеха в сделке они так и не добились.

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 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
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