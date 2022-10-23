Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете

Обидное поражение.

«Лилль» и «Монако» — два больших клуба, которые в этом сезоне стремятся вернуться в Лигу чемпионов, но пока находятся за пределами топ-3. Для команды Александра Головина эта встреча была особенно важна, ведь результаты матчей с конкурентами могут сказаться на расположении мест в итоговой таблице.

С точки зрения игровой практики для нашего хавбека все стабильно: Саша вышел в основном составе в одиннадцатом матче подряд и в очередной раз занял место на левом фланге. На правой бровке партнеры россиянина постоянно меняются: то Минамино, то Аклиуш, то Диатта. А Головин остается неприкасаемым, и это радует.

Правда, в этом сезоне Александр стал заметно реже исполнять стандарты. Раньше Головин был одним из главных по угловым и штрафным — бывали матчи, в которых подачи делал только он. Но главный тренер «Монако» следует мировому тренду: в топ-клубах все реже угловые и штрафные исполняет один футболист, гораздо чаще — четверо-пятеро.

Матч с «Лиллем» в этом отношении показателен. Головин исполнял опасный штрафной со своего фланга в начале встречи, когда голкипер «Лилля» Шевалье спас команду. Был и неплохой угловой в конце первого тайма, но солировал у «Монако» на стандартах в этот день другой футболист левого фланга — Кайю Энрике. Бразильский защитник на 34-й минуте мощно пробил со штрафного, на этот раз Шевалье не выручил, пропустив мяч между ног. А прямо перед перерывом Энрике подал угловой, с которого забил Дисаси.

В обоих случаях «Монако» сравнивал счет. «Лилль» в первом тайме дважды выходил вперед, причем второй мяч забил бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Нельзя сказать, что Головин вообще не причастен к голам «Монако». При счете 1:2 Александр роскошно пробил из-за штрафной в угол, но Шевалье отразил мяч — с этого углового спустя секунды забил Дисаси.

После перерыва Головин ожидаемо остался на поле — это прошлой осенью Александра часто заменяли рано, а сейчас он может провести на газоне и все полтора часа, что редкость для атакующего футболиста при наличии пяти замен. Правда, наш легионер продолжил наблюдать со стороны за результативными атаками и за ошибками обороны «Лилля». Если первый гол «Монако» — результат чудовищной ошибки вратаря, то третий — подарок Бен Йеддеру от защитника Джало. Француз просто отобрал мяч у незадачливого португальца, и впервые в матче «Монако» вышел вперед.

При счете 3:2 в пользу «Монако» гости провели быструю атаку, в которой блестяще сыграл Головин — подал с левого фланга в самый центр штрафной, но Диатта с близкого расстояния пробил в прямо в Шевалье. Это был отличный шанс для монегасков, чтобы оторваться от «Лилля», но вместо этого хозяева забили третий мяч — Кабелла оформил дубль. А уже через восемь минут Бамба сделал счет 4:3.

Филипп Клеман пытался спасти матч сменой тактики. На финальные десять минут Головин ушел направо, но там Александр был неэффективен. Да и весь «Монако» провалил концовку — никакого навала, никаких опасных ударов. Скорее «Лилль» мог забить пятый мяч, чем монегаски — вырвать ничью. Поэтому команда Паулу Фонсеки справедливо побеждает, а «Монако» терпит первое поражение в чемпионате с августа и оседает на седьмом месте.

Впереди у Головина — встреча со Станиславом Черчесовым в Будапеште в рамках Лиги Европы.