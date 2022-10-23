Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
«Лилль» и «Монако» — два больших клуба, которые в этом сезоне стремятся вернуться в Лигу чемпионов, но пока находятся за пределами топ-3. Для команды Александра Головина эта встреча была особенно важна, ведь результаты матчей с конкурентами могут сказаться на расположении мест в итоговой таблице.
С точки зрения игровой практики для нашего хавбека все стабильно: Саша вышел в основном составе в одиннадцатом матче подряд и в очередной раз занял место на левом фланге. На правой бровке партнеры россиянина постоянно меняются: то Минамино, то Аклиуш, то Диатта. А Головин остается неприкасаемым, и это радует.
Правда, в этом сезоне Александр стал заметно реже исполнять стандарты. Раньше Головин был одним из главных по угловым и штрафным — бывали матчи, в которых подачи делал только он. Но главный тренер «Монако» следует мировому тренду: в топ-клубах все реже угловые и штрафные исполняет один футболист, гораздо чаще — четверо-пятеро.
Матч с «Лиллем» в этом отношении показателен. Головин исполнял опасный штрафной со своего фланга в начале встречи, когда голкипер «Лилля» Шевалье спас команду. Был и неплохой угловой в конце первого тайма, но солировал у «Монако» на стандартах в этот день другой футболист левого фланга — Кайю Энрике. Бразильский защитник на 34-й минуте мощно пробил со штрафного, на этот раз Шевалье не выручил, пропустив мяч между ног. А прямо перед перерывом Энрике подал угловой, с которого забил Дисаси.
В обоих случаях «Монако» сравнивал счет. «Лилль» в первом тайме дважды выходил вперед, причем второй мяч забил бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.
Нельзя сказать, что Головин вообще не причастен к голам «Монако». При счете 1:2 Александр роскошно пробил из-за штрафной в угол, но Шевалье отразил мяч — с этого углового спустя секунды забил Дисаси.
После перерыва Головин ожидаемо остался на поле — это прошлой осенью Александра часто заменяли рано, а сейчас он может провести на газоне и все полтора часа, что редкость для атакующего футболиста при наличии пяти замен. Правда, наш легионер продолжил наблюдать со стороны за результативными атаками и за ошибками обороны «Лилля». Если первый гол «Монако» — результат чудовищной ошибки вратаря, то третий — подарок Бен Йеддеру от защитника Джало. Француз просто отобрал мяч у незадачливого португальца, и впервые в матче «Монако» вышел вперед.
При счете 3:2 в пользу «Монако» гости провели быструю атаку, в которой блестяще сыграл Головин — подал с левого фланга в самый центр штрафной, но Диатта с близкого расстояния пробил в прямо в Шевалье. Это был отличный шанс для монегасков, чтобы оторваться от «Лилля», но вместо этого хозяева забили третий мяч — Кабелла оформил дубль. А уже через восемь минут Бамба сделал счет 4:3.
Филипп Клеман пытался спасти матч сменой тактики. На финальные десять минут Головин ушел направо, но там Александр был неэффективен. Да и весь «Монако» провалил концовку — никакого навала, никаких опасных ударов. Скорее «Лилль» мог забить пятый мяч, чем монегаски — вырвать ничью. Поэтому команда Паулу Фонсеки справедливо побеждает, а «Монако» терпит первое поражение в чемпионате с августа и оседает на седьмом месте.
Впереди у Головина — встреча со Станиславом Черчесовым в Будапеште в рамках Лиги Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|
20
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|0 : 3
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|0 : 1
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 3
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|2 : 2
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|2 : 2
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|1 : 1
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|4 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2