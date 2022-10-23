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23 октября, 23:55

Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете

Гоша Чернов
Корреспондент
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Команда Александра Головина (№17) проиграла «Лиллю».
Фото AFP
Обидное поражение.

«Лилль» и «Монако» — два больших клуба, которые в этом сезоне стремятся вернуться в Лигу чемпионов, но пока находятся за пределами топ-3. Для команды Александра Головина эта встреча была особенно важна, ведь результаты матчей с конкурентами могут сказаться на расположении мест в итоговой таблице.

С точки зрения игровой практики для нашего хавбека все стабильно: Саша вышел в основном составе в одиннадцатом матче подряд и в очередной раз занял место на левом фланге. На правой бровке партнеры россиянина постоянно меняются: то Минамино, то Аклиуш, то Диатта. А Головин остается неприкасаемым, и это радует.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:3
Монако

Правда, в этом сезоне Александр стал заметно реже исполнять стандарты. Раньше Головин был одним из главных по угловым и штрафным — бывали матчи, в которых подачи делал только он. Но главный тренер «Монако» следует мировому тренду: в топ-клубах все реже угловые и штрафные исполняет один футболист, гораздо чаще — четверо-пятеро.

Матч с «Лиллем» в этом отношении показателен. Головин исполнял опасный штрафной со своего фланга в начале встречи, когда голкипер «Лилля» Шевалье спас команду. Был и неплохой угловой в конце первого тайма, но солировал у «Монако» на стандартах в этот день другой футболист левого фланга — Кайю Энрике. Бразильский защитник на 34-й минуте мощно пробил со штрафного, на этот раз Шевалье не выручил, пропустив мяч между ног. А прямо перед перерывом Энрике подал угловой, с которого забил Дисаси.

В обоих случаях «Монако» сравнивал счет. «Лилль» в первом тайме дважды выходил вперед, причем второй мяч забил бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Нельзя сказать, что Головин вообще не причастен к голам «Монако». При счете 1:2 Александр роскошно пробил из-за штрафной в угол, но Шевалье отразил мяч — с этого углового спустя секунды забил Дисаси.

После перерыва Головин ожидаемо остался на поле — это прошлой осенью Александра часто заменяли рано, а сейчас он может провести на газоне и все полтора часа, что редкость для атакующего футболиста при наличии пяти замен. Правда, наш легионер продолжил наблюдать со стороны за результативными атаками и за ошибками обороны «Лилля». Если первый гол «Монако» — результат чудовищной ошибки вратаря, то третий — подарок Бен Йеддеру от защитника Джало. Француз просто отобрал мяч у незадачливого португальца, и впервые в матче «Монако» вышел вперед.

При счете 3:2 в пользу «Монако» гости провели быструю атаку, в которой блестяще сыграл Головин — подал с левого фланга в самый центр штрафной, но Диатта с близкого расстояния пробил в прямо в Шевалье. Это был отличный шанс для монегасков, чтобы оторваться от «Лилля», но вместо этого хозяева забили третий мяч — Кабелла оформил дубль. А уже через восемь минут Бамба сделал счет 4:3.

Филипп Клеман пытался спасти матч сменой тактики. На финальные десять минут Головин ушел направо, но там Александр был неэффективен. Да и весь «Монако» провалил концовку — никакого навала, никаких опасных ударов. Скорее «Лилль» мог забить пятый мяч, чем монегаски — вырвать ничью. Поэтому команда Паулу Фонсеки справедливо побеждает, а «Монако» терпит первое поражение в чемпионате с августа и оседает на седьмом месте.

Впереди у Головина — встреча со Станиславом Черчесовым в Будапеште в рамках Лиги Европы.

Александр Головин
ФК Лилль
ФК Монако
2
1
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 1 : 2
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 0 : 1
23.10 14:00
Анже – Ренн
 1 : 2
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 3
23.10 16:00
Реймс – Осер
 2 : 1
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 2 : 2
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 2 : 2
23.10 18:05
Ницца – Нант
 1 : 1
23.10 21:45
Лилль – Монако
 4 : 3
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 9 1 2
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