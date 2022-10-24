«Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие этим вечером». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лилля» (3:4).

Был одним из самых осторожных

L'Equipe назвал игру в Лилле потрясающей, но отметил в обзоре матча, как соперники пользовались ошибками друг друга. А «Монако» в итоге не помог тот факт, что команда забила в 22-м подряд матче лиги 1. Что касается Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало великолепным удар российского полузащитника, после которого был назначен приведший к взятию ворот угловой. По оценкам же антигероем стал удостоившийся тройки голкипер красно-белых Нюбель.

Портал Maxifoot восхищен игрой «Лилля», а сам матч назвал лучшим в лиге 1 в текущем сезоне. Как отмечено в обзоре, итог логичен, так как «доги» предложили гораздо больше, чем «Монако». А главным героем встречи назван получивший восьмерку экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла.

У «Монако» отметили наигравшего на семерку Бен Йеддера. Разгромили же действия защитников Бадиашиля и Вандерсона, причем бразильцу влепили единицу. У Головина в этот раз скромная четверка со следующим комментарием: «Семь голов, и все же российский плеймейкер был одним из самых осторожных игроков в нападении. Если не считать заработанного углового перед вторым голом монегасков, то в этой части он вообще не участвовал. Он также потерял роковой мяч в четвертой результативной атаке «Лилля».

Портал Homme do Match также вывел в звезды Кабелла. Ему поставили восьмерку, тогда как в «Монако» максимальный балл — 5,5 — у Фофана. А Головин удостоился пятерки и в целом лестного комментария: «Он очень заметен в этом матче, его технические качества и чувство паса хорошо подходят для нападающих, когда он их находит».

Наконец, Monaco Tribune в своем материале констатирует, что «Монако» в сумасшедшем матче оказался в ловушке «Лилля». Как отмечает издание, монегаски топчутся на месте и они оказались удивлены привлекательной атакующей игрой соперника. Да, оценено, как команда из княжества наказывала хозяев за ошибки, однако это не отменяет того, что у красно-белых нет побед уже три матча, они в четвертый раз в этом сезоне пропустили четыре мяча, а впереди ключевая игра Лиги Европы против «Ференцвароша».

«Лилль» — «Монако». Фото AFP

У нас три полузащитника уровня лиги 1

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал лучшими Эмболо и эффективность в атаке, а провалы — игра Вандерсона и Диатта. Несчастному сенегальцу достается регулярно, и сейчас администрация портала особенно язвительна, написав: «Мы не знаем, является ли он зятем нашего тренера или спас ему жизнь в прошлом, но его присутствие на поле вызывает вопросы».

Что касается комментариев в соцсетях, то львиная доля внимания уделена критике главного тренера Филиппа Клемана, провалившимся игрокам и сетованиям на отсутствие дисквалифицированного Фофана. Отзывы же об игре Головина получились абсолютно полярными, что с любым футболистом встречается крайне редко.

«Четвертая игра, в которой мы получаем четыре мяч. Защита и полузащита с разрывами. Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие сегодня вечером», — написал ClementMicheau.

«Какой отстой! Я вам говорю, что у нас в полузащите три игрока уровня лиги 1 (Фофана, Камара, Головин). Остальных нужно сбросить в резерв или отправить на Кипр», — негодовал bat_n4.

«Головин чудовищен. Какой, к черту, игрок?» — критиковал российского легионера EmmanuelTrumer.

«Головин самый переоцененный игрок в истории», — также выражал недовольство Lucashatrival.

«Мне вообще не нравится, когда Головин подает угловые», — присоединился к критикам TemDelicious1.

«Кроме Головина сегодня на уровне никого нет. Вся игра идет через него. Что меня шокирует, в этой команде кроме Головина никто не играет», — возразил AntonioDagne.

«К счастью, у нас есть Головин и в нападении, и в обороне», — отметил универсализм россиянина HichSuba.

«Честно, я бы попробовал Фофана и Головина в центре, чтобы наладить наступление вместо использования русского на левом фланге», — предложил смену тактики firn_rss.