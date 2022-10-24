«Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие этим вечером». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Был одним из самых осторожных
L'Equipe назвал игру в Лилле потрясающей, но отметил в обзоре матча, как соперники пользовались ошибками друг друга. А «Монако» в итоге не помог тот факт, что команда забила в 22-м подряд матче лиги 1. Что касается Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало великолепным удар российского полузащитника, после которого был назначен приведший к взятию ворот угловой. По оценкам же антигероем стал удостоившийся тройки голкипер красно-белых Нюбель.
Портал Maxifoot восхищен игрой «Лилля», а сам матч назвал лучшим в лиге 1 в текущем сезоне. Как отмечено в обзоре, итог логичен, так как «доги» предложили гораздо больше, чем «Монако». А главным героем встречи назван получивший восьмерку экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла.
У «Монако» отметили наигравшего на семерку Бен Йеддера. Разгромили же действия защитников Бадиашиля и Вандерсона, причем бразильцу влепили единицу. У Головина в этот раз скромная четверка со следующим комментарием: «Семь голов, и все же российский плеймейкер был одним из самых осторожных игроков в нападении. Если не считать заработанного углового перед вторым голом монегасков, то в этой части он вообще не участвовал. Он также потерял роковой мяч в четвертой результативной атаке «Лилля».
Портал Homme do Match также вывел в звезды Кабелла. Ему поставили восьмерку, тогда как в «Монако» максимальный балл — 5,5 — у Фофана. А Головин удостоился пятерки и в целом лестного комментария: «Он очень заметен в этом матче, его технические качества и чувство паса хорошо подходят для нападающих, когда он их находит».
Наконец, Monaco Tribune в своем материале констатирует, что «Монако» в сумасшедшем матче оказался в ловушке «Лилля». Как отмечает издание, монегаски топчутся на месте и они оказались удивлены привлекательной атакующей игрой соперника. Да, оценено, как команда из княжества наказывала хозяев за ошибки, однако это не отменяет того, что у красно-белых нет побед уже три матча, они в четвертый раз в этом сезоне пропустили четыре мяча, а впереди ключевая игра Лиги Европы против «Ференцвароша».
У нас три полузащитника уровня лиги 1
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал лучшими Эмболо и эффективность в атаке, а провалы — игра Вандерсона и Диатта. Несчастному сенегальцу достается регулярно, и сейчас администрация портала особенно язвительна, написав: «Мы не знаем, является ли он зятем нашего тренера или спас ему жизнь в прошлом, но его присутствие на поле вызывает вопросы».
Что касается комментариев в соцсетях, то львиная доля внимания уделена критике главного тренера Филиппа Клемана, провалившимся игрокам и сетованиям на отсутствие дисквалифицированного Фофана. Отзывы же об игре Головина получились абсолютно полярными, что с любым футболистом встречается крайне редко.
«Четвертая игра, в которой мы получаем четыре мяч. Защита и полузащита с разрывами. Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие сегодня вечером», — написал ClementMicheau.
«Какой отстой! Я вам говорю, что у нас в полузащите три игрока уровня лиги 1 (Фофана, Камара, Головин). Остальных нужно сбросить в резерв или отправить на Кипр», — негодовал bat_n4.
«Головин чудовищен. Какой, к черту, игрок?» — критиковал российского легионера EmmanuelTrumer.
«Головин самый переоцененный игрок в истории», — также выражал недовольство Lucashatrival.
«Мне вообще не нравится, когда Головин подает угловые», — присоединился к критикам TemDelicious1.
«Кроме Головина сегодня на уровне никого нет. Вся игра идет через него. Что меня шокирует, в этой команде кроме Головина никто не играет», — возразил AntonioDagne.
«К счастью, у нас есть Головин и в нападении, и в обороне», — отметил универсализм россиянина HichSuba.
«Честно, я бы попробовал Фофана и Головина в центре, чтобы наладить наступление вместо использования русского на левом фланге», — предложил смену тактики firn_rss.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|
20
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|0 : 3
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|0 : 1
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 3
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|2 : 2
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|2 : 2
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|1 : 1
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|4 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2