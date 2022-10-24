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«Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие этим вечером». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин (справа).
Фото Reuters
«Лилль» — «Монако».
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лилля» (3:4).
Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:3
Монако

Был одним из самых осторожных

L'Equipe назвал игру в Лилле потрясающей, но отметил в обзоре матча, как соперники пользовались ошибками друг друга. А «Монако» в итоге не помог тот факт, что команда забила в 22-м подряд матче лиги 1. Что касается Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало великолепным удар российского полузащитника, после которого был назначен приведший к взятию ворот угловой. По оценкам же антигероем стал удостоившийся тройки голкипер красно-белых Нюбель.

Команда Александра Головина (№17) проиграла &laquo;Лиллю&raquo;. Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете

Портал Maxifoot восхищен игрой «Лилля», а сам матч назвал лучшим в лиге 1 в текущем сезоне. Как отмечено в обзоре, итог логичен, так как «доги» предложили гораздо больше, чем «Монако». А главным героем встречи назван получивший восьмерку экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла.

У «Монако» отметили наигравшего на семерку Бен Йеддера. Разгромили же действия защитников Бадиашиля и Вандерсона, причем бразильцу влепили единицу. У Головина в этот раз скромная четверка со следующим комментарием: «Семь голов, и все же российский плеймейкер был одним из самых осторожных игроков в нападении. Если не считать заработанного углового перед вторым голом монегасков, то в этой части он вообще не участвовал. Он также потерял роковой мяч в четвертой результативной атаке «Лилля».

Портал Homme do Match также вывел в звезды Кабелла. Ему поставили восьмерку, тогда как в «Монако» максимальный балл — 5,5 — у Фофана. А Головин удостоился пятерки и в целом лестного комментария: «Он очень заметен в этом матче, его технические качества и чувство паса хорошо подходят для нападающих, когда он их находит».

Александр Головин (слева). «С момента перехода в «Монако» Головин убил 255 голубей». Что пишут во Франции про российского игрока

Наконец, Monaco Tribune в своем материале констатирует, что «Монако» в сумасшедшем матче оказался в ловушке «Лилля». Как отмечает издание, монегаски топчутся на месте и они оказались удивлены привлекательной атакующей игрой соперника. Да, оценено, как команда из княжества наказывала хозяев за ошибки, однако это не отменяет того, что у красно-белых нет побед уже три матча, они в четвертый раз в этом сезоне пропустили четыре мяча, а впереди ключевая игра Лиги Европы против «Ференцвароша».

«Лилль» — «Монако». Фото AFP
«Лилль» — «Монако».
Фото AFP

У нас три полузащитника уровня лиги 1

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал лучшими Эмболо и эффективность в атаке, а провалы — игра Вандерсона и Диатта. Несчастному сенегальцу достается регулярно, и сейчас администрация портала особенно язвительна, написав: «Мы не знаем, является ли он зятем нашего тренера или спас ему жизнь в прошлом, но его присутствие на поле вызывает вопросы».

Что касается комментариев в соцсетях, то львиная доля внимания уделена критике главного тренера Филиппа Клемана, провалившимся игрокам и сетованиям на отсутствие дисквалифицированного Фофана. Отзывы же об игре Головина получились абсолютно полярными, что с любым футболистом встречается крайне редко.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo;. «Клеман превратил Головина в машину». Что пишут во Франции про русского полузащитника

«Четвертая игра, в которой мы получаем четыре мяч. Защита и полузащита с разрывами. Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие сегодня вечером», — написал ClementMicheau.

«Какой отстой! Я вам говорю, что у нас в полузащите три игрока уровня лиги 1 (Фофана, Камара, Головин). Остальных нужно сбросить в резерв или отправить на Кипр», — негодовал bat_n4.

«Головин чудовищен. Какой, к черту, игрок?» — критиковал российского легионера EmmanuelTrumer.

«Головин самый переоцененный игрок в истории», — также выражал недовольство Lucashatrival.

«Мне вообще не нравится, когда Головин подает угловые», — присоединился к критикам TemDelicious1.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Трабзонспор&raquo;. Александр Головин (справа). «Он технический лидер этой команды». Что пишут во Франции про игру Головина

«Кроме Головина сегодня на уровне никого нет. Вся игра идет через него. Что меня шокирует, в этой команде кроме Головина никто не играет», — возразил AntonioDagne.

«К счастью, у нас есть Головин и в нападении, и в обороне», — отметил универсализм россиянина HichSuba.

«Честно, я бы попробовал Фофана и Головина в центре, чтобы наладить наступление вместо использования русского на левом фланге», — предложил смену тактики firn_rss.

Александр Головин
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
Результаты / календарь
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38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 1 : 2
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 0 : 1
23.10 14:00
Анже – Ренн
 1 : 2
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 3
23.10 16:00
Реймс – Осер
 2 : 1
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 2 : 2
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 2 : 2
23.10 18:05
Ницца – Нант
 1 : 1
23.10 21:45
Лилль – Монако
 4 : 3
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 9 1 2
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