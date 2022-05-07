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«Только плохие решения». Что пишут во Франции про игру Головина

«Монако» одержал восемь побед подряд в чемпионате Франции с Головиным в составе
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин и Зеки Челик.
Фото AFP
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Лилля» (2:1).
Франция. Лига 1. 36-й тур
06 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Монако
Голы
Тшуамени, 42 (0:1), Гомеш, 69 (1:1), Тшуамени, 75 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Брадарич, 87) Ботман Гудмундссон (Гомеш, 56) Жозе Фонти Андре Онана Бамба (Лихаджи, 90+2) Давид (Жегрова, 56) Веа
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 56) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 66) Фолланд (Жан Лукас, 81)
Предупреждения
Зеки Челик 39’, Жозе Фонти 51’, Андре 87’, Бамба 90’  -  Бен-Йеддер 65’
Судьи
Летексье (Франция)

Шесть баллов для Головина

L'Equipe начал свой материал о матче с главных фактов — восьмой подряд победы «Монако» и выхода красно-белых на второе место. Вместе с тем отмечено, что игре не хватало ритма. В первом тайме событий практически не было, а после бодрого начала второй половины матча с попаданием Александра Головина во внешнюю сторону сетки активность снова пошла на убыль.

Это единственное упоминание российского легионера в тексте. А все лавры достались Тшуамени, который, по меткому выражению ведущего спортивного СМИ Франции, в пятницу «пировал на стадионе «Пьер-Моруа» и получил за свою игру девять баллов. Семерку поставили второму центральному хавбеку — Фофана. Далее в рейтинге идут удостоившиеся шестерок Головин, Кайю Энрике и Фолланд.

«Эта встреча останется не самой удачной для монегасков в этом сезоне, но, возможно, переломной», — констатирует L'Equipe.

Портал Maxifoot предсказуемо вывел в герои вечера автора голевого дубля, опубликовав материал с заголовком «Благодаря великолепному Тшуамени «Монако» обгоняет «Марсель»!». В своем обзоре матча издание отмечает, что монегаскам не хватало вдохновения при приближении к штрафной соперника, но тут на сцену вышел Тшуамени, а победный удар в его исполнении заслужил эпитет «страшный».

Естественно, полузащитник получил высокую оценку — 8,5. Семерку дали защитнику Бадиашилю, но в целом игру монегасков оценили критично. Пятеро футболистов стартового состава удостоились лишь пятерок, а третьей по рейтингу оценкой стала шестерка. Именно столько — наряду с Кайю Энрике и Бен Йеддером — получил Головин.

«Автор удара во внешнюю сторону сетки не был решающим исполнителем, но все же отметился в игре тремя обводками и тремя ключевыми передачами. Также работал в обороне, сделав три удачных отбора», — прокомментировал игру Александра Maxifoot.

Добавим, что по двум первым из упомянутых статистических показателей отыгравший всего 56 минут Головин оказался лучшим в своей команде.

Александр Головин вместе с&nbsp;партнерами радуется забитому голу в&nbsp;ворота &laquo;Лилля&raquo;. «Монако» все ближе к Лиге чемпионов. У команды Головина восемь побед подряд

Тактика или риск дисквалификации?

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй тур подряд называет на одного героя больше стандартной пары. В этот раз отмечены Нюбель, Кайю Энрике и Тшуамени. Провалившихся, кстати, тоже больше. Кроме виновника пропущенного гола Марипана, это тандем форвардов Бен Йеддер — Фолланд, причем портал оригинально назвал атакующую пару, объединив части фамилий: Йеддерланд.

В комментариях к этой новости все восторги в адрес Тшуамени, а российский полузащитник упоминается всего пару раз.

«Думаю, Головин тоже неплох», — написал пользователь с ником Laila.

«Мы видим, что технически это сильно, но только плохие решения. Головину не удалось ни сгладить, ни сориентировать игру. Я ожидаю от него большего», — отметил Oumario.

Вместе с тем очень живо обсуждалась тема ранних замен Головина и Бен Йеддера. Причем многие при счете 1:1 критиковали Филиппа Клемана.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Анже&raquo; (2:0). «Головин — маэстро!» Что пишут во Франции про 100-й матч российского полузащитника в лиге 1

«К счастью, сегодня мы выиграли, но Клеман был катастрофичен. Дисаси в запасе, замены Головина и Бен Йеддера. К счастью, Тшуамени взял дело в свои руки», — написал LeHiic.

«Уход Головина интересен. Надеюсь, это не травма или что-то в этом роде, а тактический ход», — заволновался AminMenugu.

«Нахожу замены Головина и Бен Йеддера слишком ранними. Это был риск. И если выход Якобса понятен, то появление Боаду — нет. У этого парня нет уровня. Бен Йеддер с его контролем мяча впереди был бы полезнее», — отметил PepitoSabrito.

«Оглядываясь назад, я думаю, что замены Головина и Бен Йеддера были вызваны борьбой с усталостью, чтобы сохранить силы до 38-го тура. К сожалению, вышедшие вместо них не на должном уровне», — предположил LorenzO_mtq.

«Клеман был прав, рано убрав Головина, потому что в случае получения желтой карточки ему угрожала дисквалификация на последний тур в Лансе», — высказал свою версию Tielemansriste.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Х2

30%

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10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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26%

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20%

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Х2

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
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7.05 18:00
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 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
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