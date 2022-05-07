«Только плохие решения». Что пишут во Франции про игру Головина

«Монако» одержал восемь побед подряд в чемпионате Франции с Головиным в составе

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Лилля» (2:1).

Шесть баллов для Головина

L'Equipe начал свой материал о матче с главных фактов — восьмой подряд победы «Монако» и выхода красно-белых на второе место. Вместе с тем отмечено, что игре не хватало ритма. В первом тайме событий практически не было, а после бодрого начала второй половины матча с попаданием Александра Головина во внешнюю сторону сетки активность снова пошла на убыль.

Это единственное упоминание российского легионера в тексте. А все лавры достались Тшуамени, который, по меткому выражению ведущего спортивного СМИ Франции, в пятницу «пировал на стадионе «Пьер-Моруа» и получил за свою игру девять баллов. Семерку поставили второму центральному хавбеку — Фофана. Далее в рейтинге идут удостоившиеся шестерок Головин, Кайю Энрике и Фолланд.

«Эта встреча останется не самой удачной для монегасков в этом сезоне, но, возможно, переломной», — констатирует L'Equipe.

Портал Maxifoot предсказуемо вывел в герои вечера автора голевого дубля, опубликовав материал с заголовком «Благодаря великолепному Тшуамени «Монако» обгоняет «Марсель»!». В своем обзоре матча издание отмечает, что монегаскам не хватало вдохновения при приближении к штрафной соперника, но тут на сцену вышел Тшуамени, а победный удар в его исполнении заслужил эпитет «страшный».

Естественно, полузащитник получил высокую оценку — 8,5. Семерку дали защитнику Бадиашилю, но в целом игру монегасков оценили критично. Пятеро футболистов стартового состава удостоились лишь пятерок, а третьей по рейтингу оценкой стала шестерка. Именно столько — наряду с Кайю Энрике и Бен Йеддером — получил Головин.

«Автор удара во внешнюю сторону сетки не был решающим исполнителем, но все же отметился в игре тремя обводками и тремя ключевыми передачами. Также работал в обороне, сделав три удачных отбора», — прокомментировал игру Александра Maxifoot.

Добавим, что по двум первым из упомянутых статистических показателей отыгравший всего 56 минут Головин оказался лучшим в своей команде.

Тактика или риск дисквалификации?

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй тур подряд называет на одного героя больше стандартной пары. В этот раз отмечены Нюбель, Кайю Энрике и Тшуамени. Провалившихся, кстати, тоже больше. Кроме виновника пропущенного гола Марипана, это тандем форвардов Бен Йеддер — Фолланд, причем портал оригинально назвал атакующую пару, объединив части фамилий: Йеддерланд.

В комментариях к этой новости все восторги в адрес Тшуамени, а российский полузащитник упоминается всего пару раз.

«Думаю, Головин тоже неплох», — написал пользователь с ником Laila.

«Мы видим, что технически это сильно, но только плохие решения. Головину не удалось ни сгладить, ни сориентировать игру. Я ожидаю от него большего», — отметил Oumario.

Вместе с тем очень живо обсуждалась тема ранних замен Головина и Бен Йеддера. Причем многие при счете 1:1 критиковали Филиппа Клемана.

«К счастью, сегодня мы выиграли, но Клеман был катастрофичен. Дисаси в запасе, замены Головина и Бен Йеддера. К счастью, Тшуамени взял дело в свои руки», — написал LeHiic.

«Уход Головина интересен. Надеюсь, это не травма или что-то в этом роде, а тактический ход», — заволновался AminMenugu.

«Нахожу замены Головина и Бен Йеддера слишком ранними. Это был риск. И если выход Якобса понятен, то появление Боаду — нет. У этого парня нет уровня. Бен Йеддер с его контролем мяча впереди был бы полезнее», — отметил PepitoSabrito.

«Оглядываясь назад, я думаю, что замены Головина и Бен Йеддера были вызваны борьбой с усталостью, чтобы сохранить силы до 38-го тура. К сожалению, вышедшие вместо них не на должном уровне», — предположил LorenzO_mtq.

«Клеман был прав, рано убрав Головина, потому что в случае получения желтой карточки ему угрожала дисквалификация на последний тур в Лансе», — высказал свою версию Tielemansriste.