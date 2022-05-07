«Только плохие решения». Что пишут во Франции про игру Головина
Шесть баллов для Головина
L'Equipe начал свой материал о матче с главных фактов — восьмой подряд победы «Монако» и выхода красно-белых на второе место. Вместе с тем отмечено, что игре не хватало ритма. В первом тайме событий практически не было, а после бодрого начала второй половины матча с попаданием Александра Головина во внешнюю сторону сетки активность снова пошла на убыль.
Это единственное упоминание российского легионера в тексте. А все лавры достались Тшуамени, который, по меткому выражению ведущего спортивного СМИ Франции, в пятницу «пировал на стадионе «Пьер-Моруа» и получил за свою игру девять баллов. Семерку поставили второму центральному хавбеку — Фофана. Далее в рейтинге идут удостоившиеся шестерок Головин, Кайю Энрике и Фолланд.
«Эта встреча останется не самой удачной для монегасков в этом сезоне, но, возможно, переломной», — констатирует L'Equipe.
Портал Maxifoot предсказуемо вывел в герои вечера автора голевого дубля, опубликовав материал с заголовком «Благодаря великолепному Тшуамени «Монако» обгоняет «Марсель»!». В своем обзоре матча издание отмечает, что монегаскам не хватало вдохновения при приближении к штрафной соперника, но тут на сцену вышел Тшуамени, а победный удар в его исполнении заслужил эпитет «страшный».
Естественно, полузащитник получил высокую оценку — 8,5. Семерку дали защитнику Бадиашилю, но в целом игру монегасков оценили критично. Пятеро футболистов стартового состава удостоились лишь пятерок, а третьей по рейтингу оценкой стала шестерка. Именно столько — наряду с Кайю Энрике и Бен Йеддером — получил Головин.
«Автор удара во внешнюю сторону сетки не был решающим исполнителем, но все же отметился в игре тремя обводками и тремя ключевыми передачами. Также работал в обороне, сделав три удачных отбора», — прокомментировал игру Александра Maxifoot.
Добавим, что по двум первым из упомянутых статистических показателей отыгравший всего 56 минут Головин оказался лучшим в своей команде.
Тактика или риск дисквалификации?
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй тур подряд называет на одного героя больше стандартной пары. В этот раз отмечены Нюбель, Кайю Энрике и Тшуамени. Провалившихся, кстати, тоже больше. Кроме виновника пропущенного гола Марипана, это тандем форвардов Бен Йеддер — Фолланд, причем портал оригинально назвал атакующую пару, объединив части фамилий: Йеддерланд.
В комментариях к этой новости все восторги в адрес Тшуамени, а российский полузащитник упоминается всего пару раз.
«Думаю, Головин тоже неплох», — написал пользователь с ником Laila.
«Мы видим, что технически это сильно, но только плохие решения. Головину не удалось ни сгладить, ни сориентировать игру. Я ожидаю от него большего», — отметил Oumario.
Вместе с тем очень живо обсуждалась тема ранних замен Головина и Бен Йеддера. Причем многие при счете 1:1 критиковали Филиппа Клемана.
«К счастью, сегодня мы выиграли, но Клеман был катастрофичен. Дисаси в запасе, замены Головина и Бен Йеддера. К счастью, Тшуамени взял дело в свои руки», — написал LeHiic.
«Уход Головина интересен. Надеюсь, это не травма или что-то в этом роде, а тактический ход», — заволновался AminMenugu.
«Нахожу замены Головина и Бен Йеддера слишком ранними. Это был риск. И если выход Якобса понятен, то появление Боаду — нет. У этого парня нет уровня. Бен Йеддер с его контролем мяча впереди был бы полезнее», — отметил PepitoSabrito.
«Оглядываясь назад, я думаю, что замены Головина и Бен Йеддера были вызваны борьбой с усталостью, чтобы сохранить силы до 38-го тура. К сожалению, вышедшие вместо них не на должном уровне», — предположил LorenzO_mtq.
«Клеман был прав, рано убрав Головина, потому что в случае получения желтой карточки ему угрожала дисквалификация на последний тур в Лансе», — высказал свою версию Tielemansriste.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
6
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3