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Сегодня, 11:15

«Эталонный матч Сафонова». Франция в экстазе от игры российского вратаря в серии пенальти

Французские СМИ высоко оценили игру Сафонова в Кубке Франции
Егор Сергеев
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Матвей Сафонов (второй слева) с партнерами празднует победу «ПСЖ» над «Лансом» в Кубке Франции.
Фото Reuters
Что пишут СМИ и болельщики после кубковой победы парижан.
Франция. Кубок. 1/32 финала
22 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:1
ПСЖ

В матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» Матвей Сафонов провел один из лучших матчей за «ПСЖ». Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти российский вратарь отразил два 11-метровых удара и вывел парижан в следующий раунд.

После игры пресса и болельщики не скрывали восхищения игрой голкипера сборной России.

Le Figaro: «День славы»

«Так выглядит эталонный матч вратаря, который стремится выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей Сафонов, появившийся в воротах парижан из-за отсутствия итальянца, сыграл решающую роль в кубковом успехе.

При этом у Сафонова было не так много возможностей проявить себя в матче с «Лансом», однако он сохранял уверенность в себе на протяжении всей игры и пару раз полноценно спас «ПСЖ» от гола (на 55-й минуте и в добавленное время). А во время серии пенальти российский вратарь, купленный летом за 20 миллионов евро у «Краснодара», подчеркнул свой высокий уровень. Отразив два пенальти, он позволил «ПСЖ» выкарабкаться из ловушки 1/32 финала».

Матвей Сафонов в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

Foot Mercato: «Его игра оставила неизгладимое впечатление»

«Матвей Сафонов дебютировал в Кубке Франции — турнире, в котором часто участвуют вторые номера команд. Его игра в серии пенальти оставила неизгладимое впечатление, и теперь Матвей рассчитывает, что его статус дублера изменится.

Кто знает, возможно, Вильфрид Синго изменил судьбу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Разорвав щеку Джанлуиджи Доннаруммы, защитник «Монако» предоставил российскому вратарю чуть больше игрового времени, и его место в основе на кубковый матч против «Ланса» не подвергалось сомнению. В результате Сафонов стал героем серии пенальти.

До этого момента игра 25-летнего голкипера оставляла неоднозначное впечатление. В частности, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» он пропустил с углового, но совершил несколько эффектных сейвов, благодаря которым «ПСЖ» до конца оставался в игре. Против «Ланса» все повторилось, но закончилось на позитивной ноте».

Фото Global Look Press

RMC Sport: «Решительный в поле, скромный за его пределами»

«Я не считаю себя лучшим игроком матча, — сказал Сафонов в интервью BeIN Sports. — Отражать пенальти — это нормально для вратаря». Луис Энрике, в свою очередь, был доволен игрой своего футболиста: «Сафонов — специалист по пенальти, и он еще раз это продемонстрировал».

В первой половине сезона Энрике так и не определился с первым номером команды, регулярно чередуя Сафонова и Доннарумму. Итальянец получил травму в матче с «Монако» в среду и не поехал в Ланс. «Я делаю с ними и с Арнау Тенасом (третьим вратарем) то же самое, что и с другими игроками, — объяснял Луис Энрике, который предпочитает ротацию на всех позициях. — Я хочу держать их под давлением, чтобы они никогда не успокаивались, чтобы всегда были готовы».

Сафонов пришел в «ПСЖ» прошлым летом, после того как сначала выступал за «Краснодар», а в воскресенье провел свой восьмой матч за парижский клуб.

«Первые шесть месяцев были интересными, это совершенно новый уровень для меня, — сказал Сафонов после игры. — Очевидно, что мне нужно время на адаптацию, но я знаю, что сейчас мне легче. Когда я приехал сюда, моя первая тренировка была ужасной, потому что все происходило очень быстро. Мне нужно было время, чтобы подтянуть свой уровень, но сейчас я готов играть».

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил

L'Equipe: «Хладнокровный страж»

Одна из ведущих спортивных газет Франции поместила на обложку свежего номера именно Сафонова. Заголовок передовицы L'Equipe идеально описывает игру Матвея: «Хладнокровный страж».

Болельщики в социальных сетях тоже не сдерживали эмоций:

@gamezze14: «Сафонов — лучший вратарь мира. Официально!»

@diezdiez3: «Сафонов только что достиг своей первой большой цели за «ПСЖ»... Мы желаем ему достичь еще многого».

@paotaiki: «Если бы не домашнее для «Ланса» судейство, мы бы выиграли без серии пенальти, но она позволила Сафонову засиять».

@26izer: «Золотой мяч» Сафонову!»

@Panams75000: «Если у Матвея 10 миллионов фанатов, то я один из них, если у Матвея 10 фанатов, то я один из них, если у Матвея один фанат, то это я, если у Матвея нет фанатов, значит, я мертв».

@Dylan240396: «Матвей Сафонов, ты феноменален. Ты показал мастер-класс, который отправил нас в 1/16 финала Кубка».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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