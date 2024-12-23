«Эталонный матч Сафонова». Франция в экстазе от игры российского вратаря в серии пенальти
В матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» Матвей Сафонов провел один из лучших матчей за «ПСЖ». Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти российский вратарь отразил два 11-метровых удара и вывел парижан в следующий раунд.
После игры пресса и болельщики не скрывали восхищения игрой голкипера сборной России.
Le Figaro: «День славы»
«Так выглядит эталонный матч вратаря, который стремится выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей Сафонов, появившийся в воротах парижан из-за отсутствия итальянца, сыграл решающую роль в кубковом успехе.
При этом у Сафонова было не так много возможностей проявить себя в матче с «Лансом», однако он сохранял уверенность в себе на протяжении всей игры и пару раз полноценно спас «ПСЖ» от гола (на 55-й минуте и в добавленное время). А во время серии пенальти российский вратарь, купленный летом за 20 миллионов евро у «Краснодара», подчеркнул свой высокий уровень. Отразив два пенальти, он позволил «ПСЖ» выкарабкаться из ловушки 1/32 финала».
Foot Mercato: «Его игра оставила неизгладимое впечатление»
«Матвей Сафонов дебютировал в Кубке Франции — турнире, в котором часто участвуют вторые номера команд. Его игра в серии пенальти оставила неизгладимое впечатление, и теперь Матвей рассчитывает, что его статус дублера изменится.
Кто знает, возможно, Вильфрид Синго изменил судьбу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Разорвав щеку Джанлуиджи Доннаруммы, защитник «Монако» предоставил российскому вратарю чуть больше игрового времени, и его место в основе на кубковый матч против «Ланса» не подвергалось сомнению. В результате Сафонов стал героем серии пенальти.
До этого момента игра 25-летнего голкипера оставляла неоднозначное впечатление. В частности, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» он пропустил с углового, но совершил несколько эффектных сейвов, благодаря которым «ПСЖ» до конца оставался в игре. Против «Ланса» все повторилось, но закончилось на позитивной ноте».
RMC Sport: «Решительный в поле, скромный за его пределами»
«Я не считаю себя лучшим игроком матча, — сказал Сафонов в интервью BeIN Sports. — Отражать пенальти — это нормально для вратаря». Луис Энрике, в свою очередь, был доволен игрой своего футболиста: «Сафонов — специалист по пенальти, и он еще раз это продемонстрировал».
В первой половине сезона Энрике так и не определился с первым номером команды, регулярно чередуя Сафонова и Доннарумму. Итальянец получил травму в матче с «Монако» в среду и не поехал в Ланс. «Я делаю с ними и с Арнау Тенасом (третьим вратарем) то же самое, что и с другими игроками, — объяснял Луис Энрике, который предпочитает ротацию на всех позициях. — Я хочу держать их под давлением, чтобы они никогда не успокаивались, чтобы всегда были готовы».
Сафонов пришел в «ПСЖ» прошлым летом, после того как сначала выступал за «Краснодар», а в воскресенье провел свой восьмой матч за парижский клуб.
«Первые шесть месяцев были интересными, это совершенно новый уровень для меня, — сказал Сафонов после игры. — Очевидно, что мне нужно время на адаптацию, но я знаю, что сейчас мне легче. Когда я приехал сюда, моя первая тренировка была ужасной, потому что все происходило очень быстро. Мне нужно было время, чтобы подтянуть свой уровень, но сейчас я готов играть».
L'Equipe: «Хладнокровный страж»
Одна из ведущих спортивных газет Франции поместила на обложку свежего номера именно Сафонова. Заголовок передовицы L'Equipe идеально описывает игру Матвея: «Хладнокровный страж».
Болельщики в социальных сетях тоже не сдерживали эмоций:
@gamezze14: «Сафонов — лучший вратарь мира. Официально!»
@diezdiez3: «Сафонов только что достиг своей первой большой цели за «ПСЖ»... Мы желаем ему достичь еще многого».
@paotaiki: «Если бы не домашнее для «Ланса» судейство, мы бы выиграли без серии пенальти, но она позволила Сафонову засиять».
@26izer: «Золотой мяч» Сафонову!»
@Panams75000: «Если у Матвея 10 миллионов фанатов, то я один из них, если у Матвея 10 фанатов, то я один из них, если у Матвея один фанат, то это я, если у Матвея нет фанатов, значит, я мертв».
@Dylan240396: «Матвей Сафонов, ты феноменален. Ты показал мастер-класс, который отправил нас в 1/16 финала Кубка».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3