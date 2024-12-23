Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера
Матвей ожидаемо занял место в основном составе — Джанлуиджи Доннарумма получил неприятную травму в прошлом туре лиги 1 против «Монако» и выбыл на срок от 10 до 15 дней. Итальянцу бутсой разодрал лицо защитник монегасков Уилфилд Синго, после чего голкиперу наложили 10 скоб прямо на стадионе.
В первом тайме у Сафонова практически не было работы — обе команды начали не слишком ярко и до перерыва крайне редко создавали моменты. Игра раскрылась во вторые 45 минут, в самом начале которых у ворот Матвея случился острый момент — Анжело Фюльжини едва не выскочил один на один с россиянином и нанес удар примерно с линии штрафной, немного не попав в створ. Контратака «Ланса» родилась после опасного удара Дезире Дуэ из штрафной соперника, с которым справился дебютировавший за противников парижан вратарь Эрве Коффи.
На 56-й минуте Сафонов совершил небольшую ошибку — неудачно сыграл на выходе после подачи Фюльжини с левого фланга, заехав руками в лицо Пшемыславу Франковски. Пока Матвей поднимался с газона, по пустым воротам пробил Адриен Томассон — попал в перекладину. Судья никак не отреагировал на контакт россиянина с Франковски, чем разозлил главного тренера «Ланса» Уилла Стила — его остудили желтой карточкой.
На 66-й минуте Сафонов все же пропустил — Мбала Н'Зола подправил мяч в сетку после удара Абдукодира Хусанова с близкого расстояния. Но в этом эпизоде подвели защитники: не вынесли мяч после подачи углового и после нескольких рикошетов отдали его игрокам «Ланса». Повезло, что вышедший на замену Гонсалу Рамуш практически сразу сравнял счет — разобрался в штрафной с защитником и прошил Коффи в ближний угол.
«ПСЖ» чаще владел мячом в заключительные минуты, но почти не создавал шансов у ворот «Ланса» — не удавались контратаки и у кроваво-золотых. Игра докатилась до серии пенальти, главным героем которой стал Сафонов. Матвей потащил два заключительных удара соперника: красиво рукой перевел в перекладину попытку Н'Зола и прочитал выстрел Анди Диуфа в правый угол. Спасения Матвея вывели парижан в 1/16 финала, а россиянин эмоционально отпраздновал успех вместе с партнерами.
Агент Доннаруммы сделал заявление незадолго до матча
Конкуренция с россиянином явно не нравится Доннарумме — в конце ноября авторитетное французское медиа L'Equipe опубликовало инсайд о недовольстве итальянца своим положением в клубе. Это случилось после того, как Сафонов появился в основном составе на игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), а до этого вышел в старте на матч чемпионата против «Тулузы» (3:0). По сведениям источника, Джиджо не понимает, почему не является безальтернативно первым выбором главного тренера Луиса Энрике, из-за чего не уверен в будущем в команде.
Незадолго до игры с «Лансом» агент голкипера Энцо Райола в эфире итальянского радио Radio Sportiva сделал неоднозначное заявление о перспективах клиента в «ПСЖ»:
«На сегодня мы находимся на паузе. На этапе переговоров может произойти все, что угодно, у нас нет никаких прогнозов. Мы находимся в стадии ожидания. Возможно ли возвращение в Италию? Никогда нельзя говорить «никогда». Ничего нельзя исключать. Но сейчас давайте думать об этом сезоне, а потом мы подумаем о контракте. Это способ оказать давление на «ПСЖ»? Возможно».
Сафонов в этом сезоне провел восьмой матч во всех турнирах, в трех из них россиянин не пропустил. Больше игрового времени в воротах получает Доннарумма — у него 16 выходов на поле и пять сухих игр. Контракт итальянца с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3