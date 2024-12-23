Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

Отличное выступление российского вратаря.

Матвей ожидаемо занял место в основном составе — Джанлуиджи Доннарумма получил неприятную травму в прошлом туре лиги 1 против «Монако» и выбыл на срок от 10 до 15 дней. Итальянцу бутсой разодрал лицо защитник монегасков Уилфилд Синго, после чего голкиперу наложили 10 скоб прямо на стадионе.

В первом тайме у Сафонова практически не было работы — обе команды начали не слишком ярко и до перерыва крайне редко создавали моменты. Игра раскрылась во вторые 45 минут, в самом начале которых у ворот Матвея случился острый момент — Анжело Фюльжини едва не выскочил один на один с россиянином и нанес удар примерно с линии штрафной, немного не попав в створ. Контратака «Ланса» родилась после опасного удара Дезире Дуэ из штрафной соперника, с которым справился дебютировавший за противников парижан вратарь Эрве Коффи.

На 56-й минуте Сафонов совершил небольшую ошибку — неудачно сыграл на выходе после подачи Фюльжини с левого фланга, заехав руками в лицо Пшемыславу Франковски. Пока Матвей поднимался с газона, по пустым воротам пробил Адриен Томассон — попал в перекладину. Судья никак не отреагировал на контакт россиянина с Франковски, чем разозлил главного тренера «Ланса» Уилла Стила — его остудили желтой карточкой.

На 66-й минуте Сафонов все же пропустил — Мбала Н'Зола подправил мяч в сетку после удара Абдукодира Хусанова с близкого расстояния. Но в этом эпизоде подвели защитники: не вынесли мяч после подачи углового и после нескольких рикошетов отдали его игрокам «Ланса». Повезло, что вышедший на замену Гонсалу Рамуш практически сразу сравнял счет — разобрался в штрафной с защитником и прошил Коффи в ближний угол.

«ПСЖ» чаще владел мячом в заключительные минуты, но почти не создавал шансов у ворот «Ланса» — не удавались контратаки и у кроваво-золотых. Игра докатилась до серии пенальти, главным героем которой стал Сафонов. Матвей потащил два заключительных удара соперника: красиво рукой перевел в перекладину попытку Н'Зола и прочитал выстрел Анди Диуфа в правый угол. Спасения Матвея вывели парижан в 1/16 финала, а россиянин эмоционально отпраздновал успех вместе с партнерами.

Агент Доннаруммы сделал заявление незадолго до матча

Конкуренция с россиянином явно не нравится Доннарумме — в конце ноября авторитетное французское медиа L'Equipe опубликовало инсайд о недовольстве итальянца своим положением в клубе. Это случилось после того, как Сафонов появился в основном составе на игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), а до этого вышел в старте на матч чемпионата против «Тулузы» (3:0). По сведениям источника, Джиджо не понимает, почему не является безальтернативно первым выбором главного тренера Луиса Энрике, из-за чего не уверен в будущем в команде.

Незадолго до игры с «Лансом» агент голкипера Энцо Райола в эфире итальянского радио Radio Sportiva сделал неоднозначное заявление о перспективах клиента в «ПСЖ»:

«На сегодня мы находимся на паузе. На этапе переговоров может произойти все, что угодно, у нас нет никаких прогнозов. Мы находимся в стадии ожидания. Возможно ли возвращение в Италию? Никогда нельзя говорить «никогда». Ничего нельзя исключать. Но сейчас давайте думать об этом сезоне, а потом мы подумаем о контракте. Это способ оказать давление на «ПСЖ»? Возможно».

Сафонов в этом сезоне провел восьмой матч во всех турнирах, в трех из них россиянин не пропустил. Больше игрового времени в воротах получает Доннарумма — у него 16 выходов на поле и пять сухих игр. Контракт итальянца с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.