Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:45

Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов в матче против «Ланса».
Фото AFP
Отличное выступление российского вратаря.
Франция. Кубок. 1/32 финала
22 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:1
ПСЖ

Матвей ожидаемо занял место в основном составе — Джанлуиджи Доннарумма получил неприятную травму в прошлом туре лиги 1 против «Монако» и выбыл на срок от 10 до 15 дней. Итальянцу бутсой разодрал лицо защитник монегасков Уилфилд Синго, после чего голкиперу наложили 10 скоб прямо на стадионе.

В первом тайме у Сафонова практически не было работы — обе команды начали не слишком ярко и до перерыва крайне редко создавали моменты. Игра раскрылась во вторые 45 минут, в самом начале которых у ворот Матвея случился острый момент — Анжело Фюльжини едва не выскочил один на один с россиянином и нанес удар примерно с линии штрафной, немного не попав в створ. Контратака «Ланса» родилась после опасного удара Дезире Дуэ из штрафной соперника, с которым справился дебютировавший за противников парижан вратарь Эрве Коффи.

На 56-й минуте Сафонов совершил небольшую ошибку — неудачно сыграл на выходе после подачи Фюльжини с левого фланга, заехав руками в лицо Пшемыславу Франковски. Пока Матвей поднимался с газона, по пустым воротам пробил Адриен Томассон — попал в перекладину. Судья никак не отреагировал на контакт россиянина с Франковски, чем разозлил главного тренера «Ланса» Уилла Стила — его остудили желтой карточкой.

На 66-й минуте Сафонов все же пропустил — Мбала Н'Зола подправил мяч в сетку после удара Абдукодира Хусанова с близкого расстояния. Но в этом эпизоде подвели защитники: не вынесли мяч после подачи углового и после нескольких рикошетов отдали его игрокам «Ланса». Повезло, что вышедший на замену Гонсалу Рамуш практически сразу сравнял счет — разобрался в штрафной с защитником и прошил Коффи в ближний угол.

«ПСЖ» чаще владел мячом в заключительные минуты, но почти не создавал шансов у ворот «Ланса» — не удавались контратаки и у кроваво-золотых. Игра докатилась до серии пенальти, главным героем которой стал Сафонов. Матвей потащил два заключительных удара соперника: красиво рукой перевел в перекладину попытку Н'Зола и прочитал выстрел Анди Диуфа в правый угол. Спасения Матвея вывели парижан в 1/16 финала, а россиянин эмоционально отпраздновал успех вместе с партнерами.

Агент Доннаруммы сделал заявление незадолго до матча

Конкуренция с россиянином явно не нравится Доннарумме — в конце ноября авторитетное французское медиа L'Equipe опубликовало инсайд о недовольстве итальянца своим положением в клубе. Это случилось после того, как Сафонов появился в основном составе на игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), а до этого вышел в старте на матч чемпионата против «Тулузы» (3:0). По сведениям источника, Джиджо не понимает, почему не является безальтернативно первым выбором главного тренера Луиса Энрике, из-за чего не уверен в будущем в команде.

Незадолго до игры с «Лансом» агент голкипера Энцо Райола в эфире итальянского радио Radio Sportiva сделал неоднозначное заявление о перспективах клиента в «ПСЖ»:

«На сегодня мы находимся на паузе. На этапе переговоров может произойти все, что угодно, у нас нет никаких прогнозов. Мы находимся в стадии ожидания. Возможно ли возвращение в Италию? Никогда нельзя говорить «никогда». Ничего нельзя исключать. Но сейчас давайте думать об этом сезоне, а потом мы подумаем о контракте. Это способ оказать давление на «ПСЖ»? Возможно».

Сафонов в этом сезоне провел восьмой матч во всех турнирах, в трех из них россиянин не пропустил. Больше игрового времени в воротах получает Доннарумма — у него 16 выходов на поле и пять сухих игр. Контракт итальянца с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости