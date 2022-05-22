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«Монако» упустил место в группе Лиги чемпионов. Головина снова ждут отборочные раунды

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ланс» — «Монако» — 2:2.
Фото AFP
Монегаски завершили сезон досадной ничьей и опустились на третью строчку в таблице.
Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Монако
Голы
Франковски, 30 (1:0), Бадиашиле, 34 (1:1), Бен-Йеддер, 62 (1:2), Дансо, 90 (2:2)
Ланс
Фариньес Медина Дансо Гради (Каюзак, 89) Франковски (Мачадо, 69) Фофана Дукуре Клаусс Да Кошта (Жан, 81) Сотока (Саид, 69) Калимуэндо (Ганаго, 80)
Монако
Нюбель Кайю Энрике (Марипан, 87) Бадиашиле Дисаси Агилар Тшуамени Фофана Головин (Боаду, 58) Фолланд Вандерсон (Якобс, 72) Бен-Йеддер (Матазо, 87)
Предупреждения
Дансо 32’, Гради 84’  -  Фолланд 84’, Тшуамени 86’, Кайю Энрике 88’
Судьи
Бастьен (Франция)

«Монако» сделал слишком много, чтобы в последнем туре распрощаться с мечтой о Лиге чемпионов. Несколько месяцев назад она казалась ненаучной фантастикой, и простое попадание в еврокубки можно было бы рассматривать как спасение бездарного сезона. Но когда монегаски оказались на краю пропасти, а в прессе появилась информация о грядущем увольнении Филиппа Клемана и ряда руководителей во главе с вице-президентом Олегом Петровым, все волшебным образом перевернулось.

Спустя три дня после бесславного вылета из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» монегаски с неожиданно вернувшимся в стартовый состав Александром Головиным уничтожили звездный «ПСЖ» (3:0), положив начало растянувшей на девять туров победной серии и взлетев на второе место. Однако последний шаг — да еще и в гостях у крайне неприятного соперника в лице «Ланса» — самый сложный.

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Поэтому Клеман пытался снять с команды напряжение, неожиданно заявив: «На мой взгляд, впервые нам нечего терять. Мы уже обеспечили себе квалификацию в Лигу Европы, что являлось основной целью клуба в этом сезоне. В субботу будет возможность добиться еще более высоких результатов. Последние пару месяцев мы и не думали о таком».

Но волнение, судя по старту игры, чувствовалось. К тому же присутствовал такой опасный фактор, как возможность сыграть вничью, чтобы гарантированно превзойти имевший заметное преимущество по разности мячей «Ренн». Хотя Клеман говорил, что надо играть на победу, и сообщил штабу и команде, что узнать о том, как выступают конкуренты, можно только в последние пять минут.

В дебюте же красно-белые утратили привычную надежность, и только остановивший два опаснейших удара Нюбель позволил избежать катастрофы. «Монако» стал выравнивать игру за счет хорошего контроля мяча только к середине первого тайма. Тогда же гости наиграли на первый голевой момент, однако Фариньес остановил удар Головина.

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Но, в конце концов, «Ланс» забил, причем российский полузащитник стал одним из виновников пропущенного гола, не успев за своим игроком при попытке подстраховать оставившего за спиной свободную зону Кайю Энрике. Последовал прострел, и пытавшийся прервать его Нюбель выбил мяч точно на ногу Франковски.

С одной стороны, «Ренн» в этот момент проигрывал «Лиллю». С другой, «Марсель» как раз забил «Страсбуру» и в режиме онлайн вышел на второе место. А это — пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как третьей команде предстоит пробиваться туда через квалификацию. «Монако» в аналогичной ситуации в нынешнем сезоне как раз споткнулся на «Шахтере».

Правда, в прошлом туре команда из княжества превратила 0:2 в 4:2, и одним голом ее не испугаешь. Для того, чтобы отыграться в Лансе, хватило пяти минут. Головин снова оказался в центре внимания, а угловой в его исполнении завершился голом Бадиашиля. Только результативный балл Александр не получит, так как удачной оказалась вторая попытка удара, а взятие ворот засчитали после вердикта ВАР, который не увидел нарушения правил против Дансо.

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Только этого было мало. Требовался второй гол, и его едва не забил Головин. Непосредственно перед своей заменой на 58-й минуте он слева ворвался в штрафную и, падая в борьбе с защитником, все же покатил мяч мимо вратаря. Фариньес попался на противоходе, только сила удара оказалась недостаточной, и кипера успел подстраховать полевой игрок.

В итоге то, что не удалось Головину, сделал забивший свой 25-й гол в чемпионате Бен Йеддер, а ключевая контратака получилась бразильской. Диагональ Вандерсона налево, обратная диагональ Кайю Энрике, и капитан гостей забивал в уже неприкрытый угол. В это преимущество «Монако» уже вцепился зубами.

При равном счете монегаски перешли на схему с тремя чистыми нападающими, тогда как в концовке Клеман менял созидателей на дополнительных защитников и опорных хавов. Делал то, что казалось логичным, но на пятой минуте остался без победы и прямого пропуска в Лигу чемпионов. Туда отправится «Марсель», а «Монако» и Головина снова ждут отборочные раунды.

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ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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Сочи 5
Матч завершен

Х

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20%

2.14

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П2

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Обе забьют - да

16%

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
8
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
19
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
20
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
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Ренн

 12
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ПСЖ

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
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Клермон Фут

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Метц

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