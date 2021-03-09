«Головин вернул «Монако» на правильный путь». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и игре «Монако» в кубковом матче против «Ниццы» (2:0).

Выйти из страсбургской дремы

Если говорить о выборе состава на кубковую встречу в Ницце, то болельщики «Монако» довольно сдержанно реагировали на нахождение Головина в запасе. Очевидно, что сказалась неудачная игра со «Страсбуром» (0:1), а так как матч монегаскам давался, больше обсуждали других исполнителей.

Прежде всего — снова провалившегося Диатта, которому в очередной раз припомнили, что его трансфер из «Брюгге» обошелся в 20 миллионов евро. Также горевали по поводу травмы Тшуамени, шутливо сравнивали заменившего его Матазо с Канте, восхищались мудростью Фабрегаса и удивлялись, что ни одной минуты не получил Бен Йеддер. Между тем, когда случилось поражение в Страсбурге, за беззубую игру в атаке досталось не ему, а Фолланду, который сохранил свои позиции и в дерби Лазурного берега и в итоге забил решающий мяч.

«Выйдет ли Головин из своей страсбургской дремы?» — задался вопросом elgringofrances, когда наш легионер появился на поле.

Поменьше альтруизма

Забавным выглядел комментарий одного из поклонников «Монако», который обратился к коэффициентам букмекеров и заметил, что у него осталось 10 минут, чтобы сыграла ставка на гол в исполнении Головина. И надо заметить, возможности для этого у футболиста сборной России были. Первая — когда он подобрал мяч у штрафной «Ниццы», проскочил мимо двух соперников и пробил мимо ворот.

Во втором эпизоде Александр сделал все, что мог, открывшись перед пустыми воротами. Однако либо у Йоветича сработал инстинкт нападающего, либо ему было сложно отдать передачу под давлением защитника, поэтому черногорец бил сам и не сумел переиграть Бенитеса. Наконец, на последней из трех добавленных арбитром минут защитник перехватил передачу Головина во время быстрой контратаки — тот мог вывести партнера один на один.

В этом случае, правда, возникло мнение, что Александру нужно перестать быть альтруистом и стоило взять инициативу на себя. «Головин один, и он не бьет! Это действительно невероятно!» — написал nandogoal.

При в целом положительных оценках были и сдержанные мнения. «С другой стороны, Головин, его нерегулярность так печальна», — заметил Frayyyzinga1.

Это, впрочем, тоже оценка того, сколь активно вошел в игру наш футболист. «Головин успел сделать больше, чем половина команды «Монако» за 84 минуты», — похвалил Александра Guiidzzz.

Здесь стоит добавить, что ближе всего к очередному результативному баллу 24-летний полузащитник был в момент исполнения углового. Подача получилась качественной, удар Бадиашиля головой — отменным, но все лавры забрал вытянувший казавшийся мертвым мяч голкипер «Ниццы» Бенитес.

Скорость и передачи

Во Франции только в особых случаях выставляют оценки игрокам, вышедшим на замену и отыгравшим менее получаса. При этом издание Maxifoot посчитало необходимым дать краткий комментарий к игре Головина: «Вернул «Монако» на правильный путь своей скоростью и хорошими передачами».

Лучшим этот ресурс назвал получившего 8 баллов Агилара, а несчастному Диатта влепили тройку. В свою очередь Monaco Tribune по случаю успеха в дерби расщедрилось на восьмерки для Фолланда, Фабрегаса и Агилара. Самый низкий рейтинг (5) у Диатта и Йоветича. По версии L'Equipe первой звездой матча стал получивший семерку Фолланд. Наконец, сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике назвал лучшими Фолланда с Фабрегасом, а неудачниками — Диатта и Балло-Туре.