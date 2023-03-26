Мбаппе — идеальный капитан для сборной Франции. Он одной фразой предотвратил конфликт с Гризманном
Новая роль
В начале года Уго Льорис объявил о завершении международной карьеры. Уход первого номера сборной не стал для Франции серьезным ударом — место в рамке занял блистательный Майк Меньян из «Милана». Но все же в команде повис серьезный вопрос: кто будет следующим капитаном?
Бензема и Варан тоже завязали с игрой за национальную команду, так что выбор у Дидье Дешама был простой — Гризманн или Мбаппе. Антуан выступает за сборную с 2014 года, а с 2016-го он полноценный лидер команды, который на международном уровне всегда гарантировал качество вне зависимости от того, как шли дела в клубе. Мбаппе же только исполнилось 24, но на чемпионате мира он показал, как может тащить команду за собой. К тому же, как пишут во Франции, у Килиана более жесткий и боевой характер. Дешам сделал выбор в пользу последнего.
«Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Гризманн — вице-капитан. Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды. Все стало на места естественным образом. Это не будет дополнительным бременем для Килиана», — объяснил тренер.
В новой роли Мбаппе дебютировал 24 марта, в стартовом матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами. И как! Оформил дубль плюс результативный пас, внес решающий вклад в разгром (4:0) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
«С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве попросил не останавливаться: если нужно забить шесть мячей, то мы должны это сделать», — восхищался Эдуардо Камавинга.
«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой, — поясняет Мбаппе. — Я хочу быть открытым для других и давать остальным игрокам возможность выражать себя».
Обиделся ли Гризманн на выбор Дешама?
Назначение нового капитана вызвало в стране бурную дискуссию, правильно ли поступил главный тренер, проигнорировав Гризманна. Французская легенда Робер Пирес заявил, что Дешам проявил неуважение к Антуану, а L'Equipe даже написала, что вопрос капитанства может стать определяющим в решении Гризманна о продолжении карьеры в сборной.
Но на деле ничего серьезного не произошло, и Антуан отреагировал максимально адекватно — поддержал Килиана и праздновал с ним забитый в ворота Нидерландов мяч. Тут наверняка сработал грамотный ход Мбаппе за пределами поля. Сразу после получения повязки он заявил следующее: «Я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам. Я ему не начальник. Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать».
«Сначала Антуан был разочарован, это вполне естественно, — продолжил Дешам. — Но на этом все и закончилось, сейчас он улыбчив. Антуан — вице-капитан с важной ролью. Он сверкает как на тренировках, так и за пределами поля».
В общем, кажется, что Дешам сделал правильный выбор. А главное — сохранил атмосферу в раздевалке.
Кто еще был капитаном в сборных в раннем возрасте
Мбаппе получил повязку в 24, но это не должно удивлять — многие звезды становились капитанами и в более раннем возрасте.
Например, Лионель Месси — тоже в 24, хотя повязку примерял и до этого.
Криштиану Роналду стал португальским капитаном в 23. Правда, та передача капитанства от Симау вышла немного скандальной.
Неймар получил повязку еще раньше, в 22 года. После провала на ЧМ-2014 на общекомандном собрании было решено передать полномочия Тиагу Силвы звездному нападающему.
В свои 22 года капитаном сборной Италии стал Джанлуиджи Доннарумма — рекорд «Скуадры адзурры» за последние 56 лет. А недавно 23-летний американец Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном на чемпионате мира аж с 1950 года.
Ну а рекордсменом среди действующих игроков можно назвать Аарона Рэмзи, недавно завершившего международную карьеру, — капитанскую повязку валлиец стал носить в 20 лет и 90 дней.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|
3
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|
6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|
9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2