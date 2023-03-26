Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:00

Мбаппе — идеальный капитан для сборной Франции. Он одной фразой предотвратил конфликт с Гризманном

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
И показал себя на поле настоящим лидером.

Новая роль

В начале года Уго Льорис объявил о завершении международной карьеры. Уход первого номера сборной не стал для Франции серьезным ударом — место в рамке занял блистательный Майк Меньян из «Милана». Но все же в команде повис серьезный вопрос: кто будет следующим капитаном?

Бензема и Варан тоже завязали с игрой за национальную команду, так что выбор у Дидье Дешама был простой — Гризманн или Мбаппе. Антуан выступает за сборную с 2014 года, а с 2016-го он полноценный лидер команды, который на международном уровне всегда гарантировал качество вне зависимости от того, как шли дела в клубе. Мбаппе же только исполнилось 24, но на чемпионате мира он показал, как может тащить команду за собой. К тому же, как пишут во Франции, у Килиана более жесткий и боевой характер. Дешам сделал выбор в пользу последнего.

«Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Гризманн — вице-капитан. Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды. Все стало на места естественным образом. Это не будет дополнительным бременем для Килиана», — объяснил тренер.

В новой роли Мбаппе дебютировал 24 марта, в стартовом матче отбора к Евро-2024 с Нидерландами. И как! Оформил дубль плюс результативный пас, внес решающий вклад в разгром (4:0) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Килиан Мбаппе. Мбаппе и Гризманн растерзали оборону Нидерландов, Лукаку отметил хет-триком премьеру Тедеско

«С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве попросил не останавливаться: если нужно забить шесть мячей, то мы должны это сделать», — восхищался Эдуардо Камавинга.

«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой, — поясняет Мбаппе. — Я хочу быть открытым для других и давать остальным игрокам возможность выражать себя».

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Обиделся ли Гризманн на выбор Дешама?

Назначение нового капитана вызвало в стране бурную дискуссию, правильно ли поступил главный тренер, проигнорировав Гризманна. Французская легенда Робер Пирес заявил, что Дешам проявил неуважение к Антуану, а L'Equipe даже написала, что вопрос капитанства может стать определяющим в решении Гризманна о продолжении карьеры в сборной.

Но на деле ничего серьезного не произошло, и Антуан отреагировал максимально адекватно — поддержал Килиана и праздновал с ним забитый в ворота Нидерландов мяч. Тут наверняка сработал грамотный ход Мбаппе за пределами поля. Сразу после получения повязки он заявил следующее: «Я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам. Я ему не начальник. Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать».

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?

«Сначала Антуан был разочарован, это вполне естественно, — продолжил Дешам. — Но на этом все и закончилось, сейчас он улыбчив. Антуан — вице-капитан с важной ролью. Он сверкает как на тренировках, так и за пределами поля».

В общем, кажется, что Дешам сделал правильный выбор. А главное — сохранил атмосферу в раздевалке.

Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Кто еще был капитаном в сборных в раннем возрасте

Мбаппе получил повязку в 24, но это не должно удивлять — многие звезды становились капитанами и в более раннем возрасте.

Например, Лионель Месси — тоже в 24, хотя повязку примерял и до этого.

Криштиану Роналду стал португальским капитаном в 23. Правда, та передача капитанства от Симау вышла немного скандальной.

Неймар получил повязку еще раньше, в 22 года. После провала на ЧМ-2014 на общекомандном собрании было решено передать полномочия Тиагу Силвы звездному нападающему.

В свои 22 года капитаном сборной Италии стал Джанлуиджи Доннарумма — рекорд «Скуадры адзурры» за последние 56 лет. А недавно 23-летний американец Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном на чемпионате мира аж с 1950 года.

Ну а рекордсменом среди действующих игроков можно назвать Аарона Рэмзи, недавно завершившего международную карьеру, — капитанскую повязку валлиец стал носить в 20 лет и 90 дней.

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
3
4
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости