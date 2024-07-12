Мбаппе может приобрести французский «Кан». 12 лет назад клуб мог купить его самого
Журналист французского издания RMC Sport Даниэль Риоло сообщает, что 25-летний форвард «Реала» Килиан Мбаппе заинтересован в покупке клуба «Кан» из лиги 2. Забавно, что до перехода в «Монако» в 2013 году 14-летний Килиан мог отправиться как раз в «Кан» — сделка сорвалась только потому, что нормандцы вылетели во второй дивизион.
«Его семья находится в процессе покупки клуба. Они хотят расширяться по-американски», — заявил Риоло. По всей видимости, подразумевалось, что семья Мбаппе хочет наращивать капитал путем покупки разнообразных активов.
Вероятнее всего, инвестором станет компания КМ7, которую возглавляет мать Мбаппе — Файза Ламари. Помимо управления карьерой Килиана KM7 контролирует благотворительный фонд и футбольное агентство.
Известно, что «Кан» был выставлен на продажу не так давно. Американская компания Oaktree Capital Management, которая также владеет итальянским «Интером», в конце прошлого сезона проинформировала совладельцев о том, что она выходит из «Кана». По информации Ouest-France, семья Мбаппе действительно заинтересовалась покупкой акций и на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии.
Также сообщается — если Килиан Мбаппе купит «Кан», то в бизнес вместе с ним может зайти известный французский рэпер Орельсан. Ему в семье футболиста подготовили роль посла — исполнитель известен любовью к «Кану», не раз упоминал его в своих песнях, его приход положительно сработает на имидж новых владельцев.
25-летний Мбаппе в конце прошлого сезона отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и покинул клуб в статусе свободного агента. В начале июня стало известно, что нападающий присоединится к «Реалу» — контракт подписали до 2029 года. При этом между Килианом и парижанами остались нерешенные финансовые вопросы — «ПСЖ» не выплатил футболисту зарплату и бонус за лояльность в размере около 100 миллионов евро.
«Кан» последние годы выступает во французском втором дивизионе. В минувшем сезоне нормандцы заняли шестое место.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
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|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
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|00:00
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
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Тулуза – Нант
|- : -