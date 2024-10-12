Во Франции требуют лишить Мбаппе капитанской повязки. Килиан хочет играть за сборную только в важных матчах
25-летний форвард сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе попал в очередной скандал. Издание Footmercato сообщило, что нападающий отныне хочет играть за национальную команду только в важных матчах. И, по данным FM, тренерам об этом известно.
Мбаппе хочет «Золотой мяч»
Скандалы окружают Килиана весь октябрь. Француз не получил вызов на сборы в национальную команду якобы из-за травмы — однако мифическое повреждение не помешало ему сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов и ла лиге почти сразу же после того, как окончательный список «Трехцветных» был объявлен.
Теперь появилась новая порция порочащей Мбаппе информации. По данным Footmercato, форвард хочет играть за сборную только в важных матчах — по всей видимости, встречи Лиги наций с Израилем и Бельгией к этой категории не относятся.
Портал также объяснил причины, по которым Килиан принял такое решение. Француз постарается в 2025 году завоевать «Золотой мяч» и пытается сократить нагрузку, чтобы избежать травм и находиться в лучшей форме. С этой целью «под нож» попали незначимые выступления за сборную.
Во Франции требуют лишить Килиана капитанской повязки
Ситуация осложняется тем, что нападающий «Реала» — капитан сборной Франции, и его решение не выступать в проходящих матчах явно не назовешь лидерским. Более того, во время игры французов с Израилем Килиана заметили развлекающимся в Стокгольме — понятно, что встреча, хотя и получилась результативной, вряд ли содержала большую интригу. Но Мбаппе все же не должен был так себя вести.
Бывший полузащитник «Трехцветных» Жером Ротен отреагировал на все радикально: «Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу главного тренера: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки».
Судя по социальным сетям, такое пожелание есть не у одного Ротена. Но Дешам еще до старта сборов высказывался о форварде «Реала» дипломатично.
«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Работодателем является клуб, а не федерация... Я знаю, что Мбаппе не собирается идти против клуба и против сборной. Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение», — приводит слова тренера RMC Sport.
В этом сезоне Мбаппе сыграл за «Реал» в 11 матчах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|- : -
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1