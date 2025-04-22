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22 апреля, 18:00

«Клуб — не твоя игрушка». Мбаппе жестко критикуют фанаты «Кана» после вылета в третий дивизион

Фанаты «Кана» жестко критикуют Мбаппе после вылета в третий дивизион
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Футболист «Реала» Килиан Мбаппе и фанаты «Кана»
Килиана Мбаппе жестко критикуют болельщики «Кана».
Фото Getty Images, Global Look Press
Не лучший руководитель.

«Кан» потерпел 20-е поражение в этом сезоне. Последнее, случившееся на выходных, математически подтвердило давно ожидаемый факт — следующую кампанию клуб начнет уже в третьем по силе дивизионе Франции.

Так низко команда не падала долгие 40 лет. Фанаты в ярости — они вовсю ругают владельца клуба и требуют от него решительных действий. Этот владелец — Килиан Мбаппе.

Покупка «Кана»

Прошлым летом Мбаппе был очень занят: между переходом в «Реал», судебными тяжбами с «ПСЖ» и выступлениями на Евро-2024 он одновременно договаривался о покупке скромного «Кана» из лиги 2. Конечно, всю работу выполняли его представители, но деньги Килиан вкладывал свои собственные.

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Тяжело сказать, почему Килиану приглянулся именно «Кан». Возможно, потому, что перед переходом в «Монако» в юном возрасте он едва не оказался именно здесь — тогда сделка сорвалась из-за вылета клуба из первого дивизиона. А может, тут нет никакой сентиментальности и Мбаппе просто решил диверсифицировать свои финансовые активы.

Официально о сделке было объявлено 29 июля 2024-го — фонд Coalition Capital, который принадлежит Мбаппе, приобрел 80% акций клуба примерно за 20 миллионов евро. Фанаты были в восторге — клуб привлек много внимания, выпустил красивые футболки и готов был сделать долгожданный рывок вперед и вернуться в лигу 1. Но не тут-то было.

Капитан «Кана» Ромен Тома
Ромен Тома.
Фото Global Look Press

Первые проблемы

В «Кане» все было неладно уже тогда, прошлым летом. О проблемах первым заговорил капитан Ромен Тома — он раскритиковал менеджмент, заявив, что у клуба нет никакой стратегии. Его можно понять: летом команду усилили сразу три правых вингера и аж два левых защитника. Сумбур!

Тренер не придумал, как и кого разместить на поле — результаты говорили сами за себя. «Кан» при этом продолжал собирать полные стадионы, правда, фанаты в основном не гнали команду вперед, а высказывали свое недовольство. Баннеры в духе «Кан» — не твоя игрушка», адресованные лично Мбаппе, стали появляться на каждом матче команды.

Зимой масла в огонь подлил президент клуба Зиад Маммуд. Он вдруг заявил, что «проект «Кан» запустится в полную силу только в сезоне-2025/26. В этот момент клуб уже был прибит к дну таблицы, так что злость местных фанатов понять можно.

«Возможно, мы мало общаемся с фанатами, и я принимаю эту критику. Но говорить, что нам все равно, нечестно, — говорил Маммуд. — Несправедливо и критиковать инвесторов, которые на 100 процентов вовлечены в дела клуба и являются его фанатами. Они вложили свои деньги в спортивный проект с большой историей».

Все это он подкрепил фразой о том, что в сезоне осталось еще достаточно матчей и теперь каждая встреча будет для игроков «как финал чемпионата мира». Не получилось — клуб продолжил свободное падение.

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Не нашло отклика у фанатов и увольнение тренера Николя Себе. Да, результаты были удручающими, но Себе был местным любимчиком с огромным кредитом доверия. Он провел за «Кан» в качестве футболиста более 500 матчей и прошел весь тренерский путь именно в этом клубе — от ассистента коуча молодежной команды до главного тренера.

На тренерском мостике его сменил Бруно Бальтазар. Встряхнуть команду не получилось — «Кан» проиграл пять матчей кряду и потерял всякую надежду. Бальтазара убрали уже через месяц — вместо него назначили экс-тренера «Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна. Глобально это ничего не изменило — на счету Тер-Закаряна всего одна победа в восьми встречах.

«Это отражение нашего сезона, — говорил после поражения от «Парижа» нападающий «Кана» Александр Менди. — Я говорю за себя, но когда ты начинаешь сезон с неправильным настроем — все знают, что случилось в трансферное окно с несколькими игроками, — то вот, что из этого выходит. Мы продолжим биться до конца, но пожинаем то, что посеяли».

Менди — лучший бомбардир «Кана» в этом сезоне и объективно один из главных активов клуба. Прошлым летом он должен был оказаться в «Сандерленде» — переход пообещали предыдущие владельцы. Но после смены руководства сделка была отменена — «Кан» не собирался терять лучшего игрока.

Болельщики «Кана» на трибуне
Фото Global Look Press

Что дальше?

«Кану» можно только посочувствовать — финансовая ситуация во французском футболе сейчас очень удручающая. На новых владельцев возлагали большие надежды, ведь в прошлом сезоне «Кан» оказался шестым в чемпионате и едва не залез в плей-офф за выход в лигу 1. Теперь все перевернулось с ног на голову, а от былых надежд не осталось и следа.

Между тем у «Кана» остаются одни из самых преданных фанатов в стране — команда регулярно реализует все места на стадионе, несмотря на ужасную форму. Заодно, если верить словам президента, «проект «Кан» со следующего сезона начнет работать в полную силу — правда, в фанатской среде в это вряд ли кто-то верит.

Новое руководство себя полностью дискредитировало: у него не было четкой трансферной стратегии и готовых планов по возвращению в лигу 1. «Вишенкой на торте» стало увольнение настоящей легенды клуба с поста тренера. На восстановление отношений с фанатами уйдут годы. Мбаппе и его окружению предстоит очень напряженное лето — отдыхать будет некогда.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Кан
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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ПСЖ – Ницца
 - : -
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Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
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Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
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