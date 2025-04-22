«Клуб — не твоя игрушка». Мбаппе жестко критикуют фанаты «Кана» после вылета в третий дивизион
«Кан» потерпел 20-е поражение в этом сезоне. Последнее, случившееся на выходных, математически подтвердило давно ожидаемый факт — следующую кампанию клуб начнет уже в третьем по силе дивизионе Франции.
Так низко команда не падала долгие 40 лет. Фанаты в ярости — они вовсю ругают владельца клуба и требуют от него решительных действий. Этот владелец — Килиан Мбаппе.
Покупка «Кана»
Прошлым летом Мбаппе был очень занят: между переходом в «Реал», судебными тяжбами с «ПСЖ» и выступлениями на Евро-2024 он одновременно договаривался о покупке скромного «Кана» из лиги 2. Конечно, всю работу выполняли его представители, но деньги Килиан вкладывал свои собственные.
Тяжело сказать, почему Килиану приглянулся именно «Кан». Возможно, потому, что перед переходом в «Монако» в юном возрасте он едва не оказался именно здесь — тогда сделка сорвалась из-за вылета клуба из первого дивизиона. А может, тут нет никакой сентиментальности и Мбаппе просто решил диверсифицировать свои финансовые активы.
Официально о сделке было объявлено 29 июля 2024-го — фонд Coalition Capital, который принадлежит Мбаппе, приобрел 80% акций клуба примерно за 20 миллионов евро. Фанаты были в восторге — клуб привлек много внимания, выпустил красивые футболки и готов был сделать долгожданный рывок вперед и вернуться в лигу 1. Но не тут-то было.
Первые проблемы
В «Кане» все было неладно уже тогда, прошлым летом. О проблемах первым заговорил капитан Ромен Тома — он раскритиковал менеджмент, заявив, что у клуба нет никакой стратегии. Его можно понять: летом команду усилили сразу три правых вингера и аж два левых защитника. Сумбур!
Тренер не придумал, как и кого разместить на поле — результаты говорили сами за себя. «Кан» при этом продолжал собирать полные стадионы, правда, фанаты в основном не гнали команду вперед, а высказывали свое недовольство. Баннеры в духе «Кан» — не твоя игрушка», адресованные лично Мбаппе, стали появляться на каждом матче команды.
Зимой масла в огонь подлил президент клуба Зиад Маммуд. Он вдруг заявил, что «проект «Кан» запустится в полную силу только в сезоне-2025/26. В этот момент клуб уже был прибит к дну таблицы, так что злость местных фанатов понять можно.
«Возможно, мы мало общаемся с фанатами, и я принимаю эту критику. Но говорить, что нам все равно, нечестно, — говорил Маммуд. — Несправедливо и критиковать инвесторов, которые на 100 процентов вовлечены в дела клуба и являются его фанатами. Они вложили свои деньги в спортивный проект с большой историей».
Все это он подкрепил фразой о том, что в сезоне осталось еще достаточно матчей и теперь каждая встреча будет для игроков «как финал чемпионата мира». Не получилось — клуб продолжил свободное падение.
Не нашло отклика у фанатов и увольнение тренера Николя Себе. Да, результаты были удручающими, но Себе был местным любимчиком с огромным кредитом доверия. Он провел за «Кан» в качестве футболиста более 500 матчей и прошел весь тренерский путь именно в этом клубе — от ассистента коуча молодежной команды до главного тренера.
На тренерском мостике его сменил Бруно Бальтазар. Встряхнуть команду не получилось — «Кан» проиграл пять матчей кряду и потерял всякую надежду. Бальтазара убрали уже через месяц — вместо него назначили экс-тренера «Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна. Глобально это ничего не изменило — на счету Тер-Закаряна всего одна победа в восьми встречах.
«Это отражение нашего сезона, — говорил после поражения от «Парижа» нападающий «Кана» Александр Менди. — Я говорю за себя, но когда ты начинаешь сезон с неправильным настроем — все знают, что случилось в трансферное окно с несколькими игроками, — то вот, что из этого выходит. Мы продолжим биться до конца, но пожинаем то, что посеяли».
Менди — лучший бомбардир «Кана» в этом сезоне и объективно один из главных активов клуба. Прошлым летом он должен был оказаться в «Сандерленде» — переход пообещали предыдущие владельцы. Но после смены руководства сделка была отменена — «Кан» не собирался терять лучшего игрока.
Что дальше?
«Кану» можно только посочувствовать — финансовая ситуация во французском футболе сейчас очень удручающая. На новых владельцев возлагали большие надежды, ведь в прошлом сезоне «Кан» оказался шестым в чемпионате и едва не залез в плей-офф за выход в лигу 1. Теперь все перевернулось с ног на голову, а от былых надежд не осталось и следа.
Между тем у «Кана» остаются одни из самых преданных фанатов в стране — команда регулярно реализует все места на стадионе, несмотря на ужасную форму. Заодно, если верить словам президента, «проект «Кан» со следующего сезона начнет работать в полную силу — правда, в фанатской среде в это вряд ли кто-то верит.
Новое руководство себя полностью дискредитировало: у него не было четкой трансферной стратегии и готовых планов по возвращению в лигу 1. «Вишенкой на торте» стало увольнение настоящей легенды клуба с поста тренера. На восстановление отношений с фанатами уйдут годы. Мбаппе и его окружению предстоит очень напряженное лето — отдыхать будет некогда.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|24
|6
|0
|83-28
|78
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
5
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|
6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|
7
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|30
|7
|10
|13
|35-50
|31
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|29
|6
|6
|17
|31-68
|24
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
|25.04
|21:45
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|26.04
|18:00
|
Страсбур – Сент-Этьен
|- : -
|26.04
|20:00
|
Гавр – Монако
|- : -
|26.04
|22:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|27.04
|18:15
|
Ланс – Осер
|- : -
|27.04
|18:15
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.04
|18:15
|
Нант – Тулуза
|- : -
|27.04
|21:45
|
Марсель – Брест
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4