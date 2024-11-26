Тактическая гибкость от Луиса Энрике.

Кажется, про кризис «Реала» и лично Килиана Мбаппе мы знаем все. А что происходит с бывшей командой француза? В прошлом сезоне Килиан наколотил за «ПСЖ» 44 мяча во всех турнирах. Как с такой потерей справился Луис Энрике?

На самом деле тренер парижан давно готовился к уходу ключевого игрока — кажется, все было решено еще за несколько месяцев до Евро-2024. Весной Мбаппе стал все чаще уходить на замену, а Энрике в каждом интервью повторял, что «ПСЖ» однажды придется играть без главной звезды.

Несмотря на все слухи и урезанное игровое время, Килиан забил треть всех голов «ПСЖ» в чемпионате. При этом действовал преимущественно в центре атаки, тогда как в предыдущих сезонах чаще появлялся на фланге.

Изменение позиции было неслучайно — Энрике давал игровое время вингеру Брэдли Барколя. На данный момент молодой футболист стал железным игроком основы парижан, а справа ему помогает опытный Усман Дембеле. А кто теперь в центре?

У Энрике достаточно опций: вместо Килиана на острие могут выйти профильные центрфорварды Коло Муани или Рамуш. Последний, правда, вылетел из-за травмы. А Коло Муани тренер пока не доверяет. Но из сложившейся ситуации нашелся необычный выход.

Помните рок-н-рольный «Ливерпуль» Юргена Клоппа? Или эксперимент Пепа Гвардиолы с Месси в роли ложной девятки? Так вот Энрике взял эту идею за основу — у него оттянутого форварда играет Марко Асенсио, списанный год назад «Реалом».

Конечно, примеры условные — просто для того, чтобы понять, как это выглядит. Месси в роли ложной девятки был мозгом команды и делал на поле абсолютно все — пасовал, забивал, проходил на дриблинге. Фирмино у Клоппа не был главной звездой, зато создавал моменты для Мане и Салаха, прессингуя соперников на их же половине поля. Асенсио тоже отвечает за креатив, но играет в другой манере.

Во-первых, статистика Марко не так уж впечатляет: пока он забил всего два мяча и отдал четыре голевые передачи. Зато своим умным движением испанец создает свободное пространство для вингеров — Барколя и Дембеле с удовольствием им пользуются. Брэдли забил уже 10 голов, на счету Усмана пять — это больше, чем во всем сезоне-2023/24.

Во-вторых, Асенсио перестал обороняться и взял на себя роль свободного художника. В среднем он выполняет 0,42 ассиста за 90 минут — это едва ли не самый высокий показатель среди полузащитников и форвардов из топ-5 лиг.

Пока «ПСЖ» прекрасно себя чувствует — в среднем команда забивает ровно три мяча за игру. Это при том, что в основном составе нет ярко выраженного форварда, а купленный за огромные деньги Коло Муани пока что сидит в запасе — у него лишь два забитых мяча.

Роль Мбаппе играет Брэдли Барколя — взрывной вингер действует в лучших традициях раннего Килиана: смещается с фланга в центр и всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Главное его отличие от именитого форварда — высокая работоспособность. Барколя не боится работы в обороне и не выключается из прессинга.

Брэдли Баркола. Фото Global Look Press

Еще одна особенность «ПСЖ» 2.0 — невероятная гибкость. У Энрике в запасе есть ответ на любую тактическую загадку. Благодаря универсальности чуть ли не каждого игрока в составе команда меняет схемы и расстановки прямо по ходу матча.

Вот где играет Ли Канг-Ин: в полузащите, на фланге атаки или на острие? Тренер на этот вопрос может улыбнуться и отправить корейца на позицию правого защитника — да, в этом сезоне было и такое.

И в этом — весь новый «ПСЖ».