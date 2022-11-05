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Сегодня, 13:30

Брата Мбаппе называют будущей звездой «ПСЖ». Ему 15, он тренируется с основой и по стилю похож на Верратти

Константин Белов
Корреспондент
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Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан и Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Знакомьтесь: Итан Мбаппе.

Килиан Мбаппе продолжает бить рекорды. Недавно он превзошел достижение Лео Месси, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, покорившим отметку в 40 забитых мячей. В тот момент Килиану было 23 года 10 месяцев и 13 дней. Аргентинец достиг отметки в 40 голов в возрасте 24 лет 4 месяцев и 8 дней.

Но, кажется, скоро «ПСЖ» получит еще одного Мбаппе — к первой команде потихоньку подбирается его брат Итан. Ему всего 15, но он уже проводит тренировки с основой и активно играет в юношеской Лиге чемпионов. Последние два матча в турнире — против «Маккаби» и «Ювентуса» — он начинал в стартовом составе и оформил две голевые передачи.

В отличие от брата, Итан действует ближе к своим воротам. Его можно сравнить с Марко Верратти: хорошо видит поле, отлично развивает атаки и опускается к центральным защитникам при розыгрыше мяча.

Килиан и Итан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан и Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Кстати, как и Килиан, Итан начинал карьеру в «Монако». В 12 лет он дебютировал за монегасков в молодежном первенстве лиги 1. Правда, долго поиграть за красно-белых у француза не получилось — в 2018-м он вслед за братом ушел в «ПСЖ». В прошлом сезоне Мбаппе-младший играл за команду U17: провел 25 матчей и забил 4 гола. А на этой неделе впервые поучаствовал в тренировке основы.

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«Он быстрый и умный футболист, элегантно обращается с мячом, — рассказывал бывший директор «Клерфонтена» Жан-Клод Лефар. — Мы не взяли его в свою академию, но он хорошо развивает в академии «ПСЖ». Думаю, что через пару лет мы будет наблюдать за связкой Итана и Килиана на поле».

Прогресс Итана отметили и журналисты Le Parisien: «Он воспользовался шансом после матча с «Труа». Это новая звезда из академии «ПСЖ», которая должна засверкать через два-три года в основном составе. Главное — не потерять такого таланта в 2024 году, когда у него закончится контракт».

Итан Мбаппе. Фото Global Look Press
Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Важно уточнить: через два года истечет соглашение, которое Итан подписал в 14 лет. Но после этого он сможет заключить контракт со взрослой командой. И, кажется, в «ПСЖ» сделают все, чтобы не упустить этот момент: появление Итана в Париже во многом связывали с условиями контракта его брата, но такое развитие карьеры и перевод к тренировочному процессу с основным составом доказывают: у Итана сумасшедший потенциал, и в клубе уже делают на это ставку.

Теперь никто не удивится, если через пару лет в основе «ПСЖ» будут зажигать сразу два Мбаппе.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Перерыв

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
18
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
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38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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