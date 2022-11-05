Брата Мбаппе называют будущей звездой «ПСЖ». Ему 15, он тренируется с основой и по стилю похож на Верратти
Килиан Мбаппе продолжает бить рекорды. Недавно он превзошел достижение Лео Месси, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, покорившим отметку в 40 забитых мячей. В тот момент Килиану было 23 года 10 месяцев и 13 дней. Аргентинец достиг отметки в 40 голов в возрасте 24 лет 4 месяцев и 8 дней.
Но, кажется, скоро «ПСЖ» получит еще одного Мбаппе — к первой команде потихоньку подбирается его брат Итан. Ему всего 15, но он уже проводит тренировки с основой и активно играет в юношеской Лиге чемпионов. Последние два матча в турнире — против «Маккаби» и «Ювентуса» — он начинал в стартовом составе и оформил две голевые передачи.
В отличие от брата, Итан действует ближе к своим воротам. Его можно сравнить с Марко Верратти: хорошо видит поле, отлично развивает атаки и опускается к центральным защитникам при розыгрыше мяча.
Кстати, как и Килиан, Итан начинал карьеру в «Монако». В 12 лет он дебютировал за монегасков в молодежном первенстве лиги 1. Правда, долго поиграть за красно-белых у француза не получилось — в 2018-м он вслед за братом ушел в «ПСЖ». В прошлом сезоне Мбаппе-младший играл за команду U17: провел 25 матчей и забил 4 гола. А на этой неделе впервые поучаствовал в тренировке основы.
«Он быстрый и умный футболист, элегантно обращается с мячом, — рассказывал бывший директор «Клерфонтена» Жан-Клод Лефар. — Мы не взяли его в свою академию, но он хорошо развивает в академии «ПСЖ». Думаю, что через пару лет мы будет наблюдать за связкой Итана и Килиана на поле».
Прогресс Итана отметили и журналисты Le Parisien: «Он воспользовался шансом после матча с «Труа». Это новая звезда из академии «ПСЖ», которая должна засверкать через два-три года в основном составе. Главное — не потерять такого таланта в 2024 году, когда у него закончится контракт».
Важно уточнить: через два года истечет соглашение, которое Итан подписал в 14 лет. Но после этого он сможет заключить контракт со взрослой командой. И, кажется, в «ПСЖ» сделают все, чтобы не упустить этот момент: появление Итана в Париже во многом связывали с условиями контракта его брата, но такое развитие карьеры и перевод к тренировочному процессу с основным составом доказывают: у Итана сумасшедший потенциал, и в клубе уже делают на это ставку.
Теперь никто не удивится, если через пару лет в основе «ПСЖ» будут зажигать сразу два Мбаппе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
10
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|
11
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
12
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
17
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
18
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|- : -
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2