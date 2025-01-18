Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:30

Хвича — официально в «ПСЖ»! Первый грузин в истории клуба взял номер, под которым играл Мбаппе

Хвича Кварацхелия перешел в «ПСЖ»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «ПСЖ».
Фото ФК «ПСЖ»
Составит компанию Матвею Сафонову.

Первый громкий переход январского окна официально состоялся: Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи». Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» подписал контракт до 2029 года и стал первым грузином в истории парижан.

Сумма трансфера — 70 миллионов евро (данные Transfermarkt). В новой команде вингер взял седьмой номер, под которым выступал Килиан Мбаппе до отъезда в «Реал».

Первые слова

После объявления трансфера Кварацхелия признался, что очень рад оказаться в таком великом клубе, как «ПСЖ».

«Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — сказал Хвича в интервью пресс-службе клуба.

Вингер &laquo;Наполи&raquo; Хвича Кварацхелия. Хвича едет к Сафонову в «ПСЖ»? «Наполи» уже смирился с его уходом, контракт — сказочный

Также о переходе высказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. По его словам, Кварацхелия является одним из самых ярких игроков в мировом футболе.

«Мы рады приветствовать Хвичу в семье «Пари Сен-Жермен». Он фантастический талант, а также игрок, который обладает смелостью и ставит интересы команды превыше всего. Он был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать ее звездной», — цитирует слова Аль-Хелайфи сайт парижан.

Бывший полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия
Фото Reuters

Хотел уйти еще летом

Грузин собирался покинуть Неаполь еще после Евро-2024, на котором вместе со своей национальной сборной сенсационно добрался до 1/8 финала. О таком желании Хвичи говорил его отец, а также агент Мамука Джугели.

«Не хочу, чтобы люди думали, будто Квара намерен остаться в «Наполи». Мы хотим уйти, но ждем окончания Евро, поскольку не хотим тревожить Хвичу. В приоритете — команда, которая играет в Лиге чемпионов, — сказал Джугели Sport Imediеще во время Евро-2024. — У «Наполи» большие планы с Антонио Конте. Они явно выйдут в еврокубки и поборются за чемпионство. Но это не означает, что Хвича хочет остаться, ведь это будет для него худший исход. Он просто потеряет год».

Хвича Кварацхелия. Хвича переходит в «ПСЖ» к Сафонову за 70 миллионов! Получит контракт с космической зарплатой

Но «Наполи» начал сезон под руководством нового тренера — Антонио Конте. И итальянец уговорил Квару остаться, увидев в нем важную фигуру в построении игры команды. Однако к зиме вновь пошли разговоры о недовольстве вингера, и ему уже не стали чинить препятствий. Единственное условие, которое поставил клуб, — достойное предложение. Так появился вариант с «ПСЖ».

Парижане не просто предложили «Наполи» сумму больше остальных (к Кварацхелии также был интерес из Англии), но и порадовали самого игрока космической зарплатой. На западном побережье Апеннинского полуострова футболист получал чуть больше 1,5 миллиона евро после уплаты налогов, а во Франции, как пишут местные журналисты, он будет зарабатывать от 7 до 8 миллионов в год.

Прощание

Хвича трогательно попрощался с Неаполем у мемориала Диего Марадоны: посетил культовое место прямо перед уходом в «ПСЖ». Именно в честь великого аргентинца грузин получил прозвище Кварадона.

Правда, не всем болельщикам «Наполи» пришлись по душе действия игрока. Некоторые из них явно разочарован уходом грузина и выбрасывают его фигурки из картона на помойку. Для кого-то он больше не Кварадона.

Вингер покинул клуб в самый разгар борьбы за скудетто: при Конте команда идет на первом месте в серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя — «Интера» — на три очка. Правда, у миланцев еще есть одна игра в запасе.

Теперь Квара будет стараться влюбить в себя публику в Париже, составив компанию нашему Матвею Сафонову. Но ему еще нужно выиграть конкуренцию — на левом краю атаки в «ПСЖ» играет талантливый Брэдли Барколя.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
Bloomberg узнало об ответе Зеленского на предложение Фицо по встрече в Давосе
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зидан — наследник Дешама в сборной Франции? Какой будет команда под руководством легенды «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.01 21:00
Монпелье – Монако
 2 : 1
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 2 : 1
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости