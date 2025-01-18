Хвича — официально в «ПСЖ»! Первый грузин в истории клуба взял номер, под которым играл Мбаппе
Первый громкий переход январского окна официально состоялся: Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи». Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» подписал контракт до 2029 года и стал первым грузином в истории парижан.
Сумма трансфера — 70 миллионов евро (данные Transfermarkt). В новой команде вингер взял седьмой номер, под которым выступал Килиан Мбаппе до отъезда в «Реал».
Первые слова
После объявления трансфера Кварацхелия признался, что очень рад оказаться в таком великом клубе, как «ПСЖ».
«Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — сказал Хвича в интервью пресс-службе клуба.
Также о переходе высказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. По его словам, Кварацхелия является одним из самых ярких игроков в мировом футболе.
«Мы рады приветствовать Хвичу в семье «Пари Сен-Жермен». Он фантастический талант, а также игрок, который обладает смелостью и ставит интересы команды превыше всего. Он был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать ее звездной», — цитирует слова Аль-Хелайфи сайт парижан.
Хотел уйти еще летом
Грузин собирался покинуть Неаполь еще после Евро-2024, на котором вместе со своей национальной сборной сенсационно добрался до 1/8 финала. О таком желании Хвичи говорил его отец, а также агент Мамука Джугели.
«Не хочу, чтобы люди думали, будто Квара намерен остаться в «Наполи». Мы хотим уйти, но ждем окончания Евро, поскольку не хотим тревожить Хвичу. В приоритете — команда, которая играет в Лиге чемпионов, — сказал Джугели Sport Imediеще во время Евро-2024. — У «Наполи» большие планы с Антонио Конте. Они явно выйдут в еврокубки и поборются за чемпионство. Но это не означает, что Хвича хочет остаться, ведь это будет для него худший исход. Он просто потеряет год».
Но «Наполи» начал сезон под руководством нового тренера — Антонио Конте. И итальянец уговорил Квару остаться, увидев в нем важную фигуру в построении игры команды. Однако к зиме вновь пошли разговоры о недовольстве вингера, и ему уже не стали чинить препятствий. Единственное условие, которое поставил клуб, — достойное предложение. Так появился вариант с «ПСЖ».
Парижане не просто предложили «Наполи» сумму больше остальных (к Кварацхелии также был интерес из Англии), но и порадовали самого игрока космической зарплатой. На западном побережье Апеннинского полуострова футболист получал чуть больше 1,5 миллиона евро после уплаты налогов, а во Франции, как пишут местные журналисты, он будет зарабатывать от 7 до 8 миллионов в год.
Прощание
Хвича трогательно попрощался с Неаполем у мемориала Диего Марадоны: посетил культовое место прямо перед уходом в «ПСЖ». Именно в честь великого аргентинца грузин получил прозвище Кварадона.
Правда, не всем болельщикам «Наполи» пришлись по душе действия игрока. Некоторые из них явно разочарован уходом грузина и выбрасывают его фигурки из картона на помойку. Для кого-то он больше не Кварадона.
Вингер покинул клуб в самый разгар борьбы за скудетто: при Конте команда идет на первом месте в серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя — «Интера» — на три очка. Правда, у миланцев еще есть одна игра в запасе.
Теперь Квара будет стараться влюбить в себя публику в Париже, составив компанию нашему Матвею Сафонову. Но ему еще нужно выиграть конкуренцию — на левом краю атаки в «ПСЖ» играет талантливый Брэдли Барколя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|13
|4
|0
|46-15
|43
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|17
|7
|6
|4
|21-16
|27
|
8
|Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
10
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
11
|Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|
14
|Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
16
|Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|2 : 1
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|2 : 1
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|- : -
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|- : -
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|- : -
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4