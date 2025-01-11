Хвича едет к Сафонову в «ПСЖ»? «Наполи» уже смирился с его уходом, контракт — сказочный
23-летний вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» — об этом сообщают сразу несколько авторитетных европейских источников. Уже известны практически все детали — когда же ждать грузина в одной команде с Матвеем Сафоновым?
В «Наполи» подтвердили: Хвича хочет уйти
Кварацхелия удачно перешел в «Наполи» — выступление за один из итальянских грандов (да еще и историческое чемпионство в первый же сезон) сделало грузинского вингера полноценной звездой. Уже пару лет пресса отправляет Хвичу то в «МЮ», то в «Барселону», то еще куда-то — на рынке экс-форвард «Рубина» явно востребован.
Теперь ситуация изменилась кардинально — к уже будничным новостям о переходе Кварацхелии в тот или иной европейский клуб добавились сообщения, которые ранее практически не встречались: Хвича сам хочет уйти. У грузина была веская причина для тоски в Неаполе — несмотря на лидерскую роль, его зарплата в 2 миллиона евро за сезон до вычета налогов, по данным Capology, только 18-я (!) в команде. Вероятно, несправедливость сыграла свою роль — и Кварацхелия собрался на выход.
В «Наполи» все подтвердили официально и с грустью. Тренер команды Антонио Конте раздосадован. «Он попросил продать его. Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется. Прошлым летом я надеялся убедить его в уровне проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока», — цитирует Конте журналист Джанлука ди Марцио.
Хвича хочет в «ПСЖ» — а парижане очень хотят его.
Контракт люто вырастет, переговоры идут
Об интересе французского гранда к грузинской звезде стало известно в первой половине января — в основном по этой теме работал известный инсайдер Фабрицио Романо. 9-го числа он в своих социальных сетях сообщил: «ПСЖ» и «Наполи» находятся в контакте. Парижане активизировали усилия, чтобы купить Хвичу сейчас, они готовы предложить игроков (включая Шкриньяра) плюс деньги. Теперь все зависит от «Наполи».
В тот же день Романо добавил — «ПСЖ» предлагает неаполитанцам 80 миллионов евро, сам Хвича согласен на трансфер и уже ведет переговоры о личном контракте. Правда, позднее французское издание RMC Sport чуть скорректировало итальянского коллегу — заявило, что у «ПСЖ» нет 80 миллионов, поэтому Хвичу попробуют взять в аренду. Либо обменять с доплатой — о таком варианте Фабрицио тоже сообщал, так что по сумме инсайдов он выглядит наиболее приближенным к реальности.
10 января Романо сообщил, что переговоры продолжаются, и озвучил детали по зарплате: по данным инсайдера, парижане готовы увеличить оклад Хвичи в 4 раза по сравнению с неаполитанским. А 11 января Романо сообщил: согласован 5-летний контракт. Зарплата Кварацхелии вырастет в 4-5 раз (то есть до 8-10 миллионов евро).
При этом переговоры с «Наполи» все еще ведутся — на следующей неделе планируется решающая встреча. Прогнозов по ней пока нет. Также сообщалось, что на грузина претендует «Ливерпуль».
Кварацхелия в этом сезоне принял участие в 17 матчах серии А, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи (Fbref). Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 85 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|37-19
|33
|
3
|Монако
|17
|9
|4
|4
|28-18
|31
|
4
|Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|
5
|Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|
6
|Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|
7
|Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|
8
|Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|
9
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
10
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|
11
|Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|
12
|Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|
13
|Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
15
|Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|
16
|Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|
17
|Гавр
|16
|4
|0
|12
|12-34
|12
|
18
|Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
|10.01
|21:00
|
Нант – Монако
|2 : 2
|10.01
|23:05
|
Осер – Лилль
|0 : 0
|11.01
|19:00
|
Брест – Лион
|- : -
|11.01
|21:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ренн – Марсель
|- : -
|12.01
|17:00
|
Гавр – Ланс
|- : -
|12.01
|19:15
|
Монпелье – Анже
|- : -
|12.01
|19:15
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|12.01
|22:45
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|12
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|13
|1
|3