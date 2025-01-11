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Хвича едет к Сафонову в «ПСЖ»? «Наполи» уже смирился с его уходом, контракт — сказочный

«ПСЖ» согласовал условия контракта с Кварацхелией
Артем Белинин
Корреспондент
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Антонио Конте подтверждает слухи.

23-летний вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» — об этом сообщают сразу несколько авторитетных европейских источников. Уже известны практически все детали — когда же ждать грузина в одной команде с Матвеем Сафоновым?

В «Наполи» подтвердили: Хвича хочет уйти

Кварацхелия удачно перешел в «Наполи» — выступление за один из итальянских грандов (да еще и историческое чемпионство в первый же сезон) сделало грузинского вингера полноценной звездой. Уже пару лет пресса отправляет Хвичу то в «МЮ», то в «Барселону», то еще куда-то — на рынке экс-форвард «Рубина» явно востребован.

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Теперь ситуация изменилась кардинально — к уже будничным новостям о переходе Кварацхелии в тот или иной европейский клуб добавились сообщения, которые ранее практически не встречались: Хвича сам хочет уйти. У грузина была веская причина для тоски в Неаполе — несмотря на лидерскую роль, его зарплата в 2 миллиона евро за сезон до вычета налогов, по данным Capology, только 18-я (!) в команде. Вероятно, несправедливость сыграла свою роль — и Кварацхелия собрался на выход.

В «Наполи» все подтвердили официально и с грустью. Тренер команды Антонио Конте раздосадован. «Он попросил продать его. Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется. Прошлым летом я надеялся убедить его в уровне проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока», — цитирует Конте журналист Джанлука ди Марцио.

Хвича хочет в «ПСЖ» — а парижане очень хотят его.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте.
Фото Reuters

Контракт люто вырастет, переговоры идут

Об интересе французского гранда к грузинской звезде стало известно в первой половине января — в основном по этой теме работал известный инсайдер Фабрицио Романо. 9-го числа он в своих социальных сетях сообщил: «ПСЖ» и «Наполи» находятся в контакте. Парижане активизировали усилия, чтобы купить Хвичу сейчас, они готовы предложить игроков (включая Шкриньяра) плюс деньги. Теперь все зависит от «Наполи».

В тот же день Романо добавил — «ПСЖ» предлагает неаполитанцам 80 миллионов евро, сам Хвича согласен на трансфер и уже ведет переговоры о личном контракте. Правда, позднее французское издание RMC Sport чуть скорректировало итальянского коллегу — заявило, что у «ПСЖ» нет 80 миллионов, поэтому Хвичу попробуют взять в аренду. Либо обменять с доплатой — о таком варианте Фабрицио тоже сообщал, так что по сумме инсайдов он выглядит наиболее приближенным к реальности.

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10 января Романо сообщил, что переговоры продолжаются, и озвучил детали по зарплате: по данным инсайдера, парижане готовы увеличить оклад Хвичи в 4 раза по сравнению с неаполитанским. А 11 января Романо сообщил: согласован 5-летний контракт. Зарплата Кварацхелии вырастет в 4-5 раз (то есть до 8-10 миллионов евро).

При этом переговоры с «Наполи» все еще ведутся — на следующей неделе планируется решающая встреча. Прогнозов по ней пока нет. Также сообщалось, что на грузина претендует «Ливерпуль».

Кварацхелия в этом сезоне принял участие в 17 матчах серии А, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи (Fbref). Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
15
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
16
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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10.01 21:00
Нант – Монако
 2 : 2
10.01 23:05
Осер – Лилль
 0 : 0
11.01 19:00
Брест – Лион
 - : -
11.01 21:00
Реймс – Ницца
 - : -
11.01 23:00
Ренн – Марсель
 - : -
12.01 17:00
Гавр – Ланс
 - : -
12.01 19:15
Монпелье – Анже
 - : -
12.01 19:15
Тулуза – Страсбур
 - : -
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