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Зидан вместо Дешама в сборной Франции — после ЧМ-2026

Зидан может заменить Дешама в сборной Франции после ЧМ-2026
Егор Сергеев
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Дидье Дешам и Зинедин Зидан.
Фото Getty Images
Дидье работает с национальной командой с 2012 года.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам анонсировал уход с этого поста после чемпионата мира-2026. Он работает с «Трехцветными» с 2012 года, привел команду к победам на ЧМ-2018 и в Лиге наций-2020/21, серебру ЧМ-2022 и Евро-2016. Болельщики ждут, что Дешама заменит еще одна мегазвезда — Зинедин Зидан.

Почему он уходит

Дешам уже объяснил свое решение. «Это будет 2026 год. Я в команде с 2012-го, контракт продлится до 2026-го — до окончания следующего чемпионата мира. Все закончится, потому что когда-то должно закончиться. В моей голове это совершенно ясно. Нужно уметь сказать «стоп». Дальше — жизнь. Не знаю, какой именно она будет, но тоже получится очень хорошей. 14 лет — большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая высокие требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет», — приводит слова Дидье RMC Sport.

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом с кубком за победу на чемпионате мира-2018.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чего добился

Дешам, чемпион мира-1998 в качестве капитана сборной Франции, привел национальную команду ко второй победе на ЧМ в истории — в 2018-м она обыграла Хорватию (4:2) в дождливом финале на «Лужниках». Через четыре года в Катаре «Трехцветные» вновь дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти после яркой ничьей в основное и дополнительное время — 3:3. Также с Дешамом французы остановились в шаге от триумфа на домашнем Евро-2016, уступив в решающем матче Португалии (0:1) — единственный гол в овертайме забил экс-форвард «Локомотива» Эдер.

На ЧЕ-2024 Дешам и Ко потерпели поражение в полуфинале от будущего победителя Испании (1:2). Несмотря на неплохой результат, команду много критиковали — за шесть встреч на турнире было забито лишь четыре мяча, среди которых два автогола и точный удар Мбаппе с пенальти.

Ждут Зизу

Возможным сменщиком Дешама называют Зидана — об этом сообщает Le Parisien. В декабре Marca информировала, что Зинедин готов возглавить только «Реал» или сборную Франции. Кажется, болельщики «Трехцветных» тоже не против прихода еще одного лидера чемпионской команды 1998 года.

«Это заявление стало неожиданностью. Дешам — лучший тренер французской сборной, но несмотря на то, что мы дошли до полуфинала на последнем Евро, турнир признан провальным. Люди начали уставать от стиля и тактики. И подавляющее большинство болельщиков с нетерпением ждут, когда Зидан займет эту должность», — сказал «СЭ» заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер.

Зинедин Зидан. Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной

Зидан пока тренировал только «Реал» — с января 2016-го по июнь 2018-го и с марта 2019-го по июнь 2021-го. За это время он выиграл с «Королевским клубом» три Лиги чемпионов подряд, а также привел бланкос к двум титулам ла лиги. Всего же у Зизу в Мадриде 11 трофеев. После ухода по окончании сезона-2020/21 легендарный футболист и тренер находится без работы.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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