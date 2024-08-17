«ПСЖ» разорвал оборону «Гавра» в концовке. Доннарумма не дал повода менять себя на Сафонова

Чемпионата Франции начался с крупной победы парижского суперклуба.

Помнится, когда Матвей Сафонов только оформлял свой переход в «ПСЖ», предполагалось, что краснодарец может открыть сезон матчем против «Монако» Александра Головина. Однако изначально запланированный на 8 августа Суперкубок Франции решили не проводить в Пекине, хотя игру собирались приурочить 60-летию установления дипломатических отношений с Китаем. А новая дата и место игры до сих пор неизвестны.

Тем не менее, встреча двух российских легионеров — Сафонова и Далера Кузяева — в день старта лиги 1 состоялась. Пусть и не в игре на поле, потому что Италия рано для себя завершила выступления на Евро-2024, а Доннарумма (в отличие от ряда одноклубников) успел набрать форму после короткого отпуска и начал сезон под новым — первым номером. До этого у Джиджи на свитере красовались две девятки.

В целом же парижский состав смотрелся непривычно, так как вместе с Сафоновым игру со скамейки смотрели Маркиньюс, Шкриньяр, Дембеле, Баркола и Коло Муани. А уругваец Угарте, за которого «ПСЖ» прошлым летом отдал «Спортингу» 60 миллионов евро, отсутствовал в заявке из-за желания перейти в «Манчестер Юнайтед». Если же говорить о тех, кто играл с первых минут, то больше всего впечатлила ставка Луиса Энрике на 16-летнего воспитанника клуба Мбая.

А в обороне даже не знаешь, что удивляло больше — то ли отказ от отпуска игравшего на Олимпиаде Хакими, то ли молодость его партнеров, включая приобретенного у «Айнтрахта» игрока сборной Эквадора Пачо. В этом виделся шанс «Гавра», который весной едва не выиграли на «Парк де Пренс», на последних минутах упустив преимущество в два мяча (3:3). Правда, с тех пор небесные лишились важных фигур в линии атаки — вернувшегося в «Лилль» Байо и ветерана Андре Айю.

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Вместе с тем серьезного усиления «Гавр» пока не получил, поменяв при этом главного тренера. Лука Элснер, который спустя много лет вернул клуб в лигу 1, возглавил «Реймс». Сменил же словенского специалиста имеющий минимальный опыт работы на таком уровне 38-летний Дидье Дигар, в игровой карьере которого по иронии судьбы двумя первыми командами были «Гавр» и «ПСЖ». Прежде он работал только в структуре «Ниццы», где начал с молодежки, продолжил во второй команде, а потом стал ассистентом Люсьена Фавра в основе «орлят». И даже неплохо исполнял обязанности главного после увольнения швейцарца.

Игра же началась по максимально неудачному для «Гавра» сценарию — с самого быстрого гола сезона за последние 15 лет (2 минуты и 4 секунды). Первая же атака, и Гонсалу Рамуш вывел к воротам закрутившего мяч в дальний угол Ли Кан Ина. Легкость и изящество комбинации, а также еще несколько атак чемпиона навели на мысль: «ПСЖ» без Мбаппе лучше, чем с ним во второй части прошлого сезона. Энрике тогда учил команду играть без Килиана, только на поле у многих словно сидела в голове мысль о том, что если дела пойдут плохо, капитан выйдет и все решит. Теперь же приходится рассчитывать только на себя.

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Вот только развить успех в Гавре у парижан никак не получалось. Коло Муани, который экстренно заменил получившего травму Рамуша, попал в перекладину, а Мбаю и Асенсио не дал забить великолепно сыгравший Десма. Для хозяев же своеобразной инъекцией уверенности в собственных силах стал угловой в исполнении Кузяева, после которого со второй попытки цель поразил Туре. Да, взятие ворот отменили, так как еще при первом сейве Доннаруммы с переводом мяча в перекладину итальянцу мешал находившийся в офсайде Казимир, однако данный эпизод показал — стандарты работают.

Результат же был получен уже после перерыва, когда Кристофер Опери навесил со штрафного, а скидка Готье Льориса превратилась в голевой удар. И с этого момента игра резко добавила в зрелищности. При очевидном преимуществе «ПСЖ», который усиливал давление по мере ввода в действие начавших встречу в запасе лидеров, хозяева были заряжены на поиск шансов в контратаках. Самая ярка иллюстрация на эту тему — отрезок длиной в пару минут, которые вместили еще один крутой сейв Десма и выпад небесных после корнера соперника. На счастье Доннаруммы, которому не оставил шансов убежавший один на один Казимир, ВАР снова взял сторону Парижа. 18-летний Заге, конечно, сыграл опрометчиво, только обокравший его капитан «Гавра» в момент отбора сыграл рукой.

И все же мастерство парижского резерва не просто решило судьбу игры — обернулось разгромом достойно отыгравших 80 с лишним минут хозяев. Но одного короткого отрезка хватило, чтобы оценить — насколько же крут Жоау Невеш! 19-летний португалец сначала ассистировал Дембеле, потом выдал роскошный перевод на фланг эффектно проскочившему между двумя защитниками Баркола, и, наконец, сыграл важную роль в атаке, которая привела к назначению реализованного Коло Муани пенальти.

Кузяева и его одноклубников было даже немного жаль. Ну а «ПСЖ» показал, что от него можно ждать мощной игры даже без Мбаппе. Сафонов попал в крутую команду, но на данный момент Доннарумма шансов российскому вратарю не дает.