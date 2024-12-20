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Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей

Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист Уилфрид Синго влетел во вратаря Джанлуиджи Доннарумму в матче «Монако» — «ПСЖ» (2:4). 18 декабря. Монако.
Уилфрид Синго влетел в Джанлуиджи Доннарумму в матче «Монако» — «ПСЖ» (2:4). 18 декабря. Монако.
Фото AFP
Футболист «Монако» Уилфрид Синго
Уилфрид Синго.
Фото AFP
Вратари «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов
Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Синго теперь ненавидят все фанаты «ПСЖ».

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил решения по итогам матча «Монако» и «ПСЖ» 18 декабря (2:4). Игра запомнилась жуткой травмой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы, которому разорвал лицо крайний защитник монегасков Уилфрид Синго.

Дисциплинарная комиссия не наказала Синго

В середине первого тайма ивуариец влетел шипами в лицо голкипера — пытался пробить по воротам из штрафной, но итальянец грамотно сократил дистанцию, а защитник по инерции влетел подошвой в щеку соперника. Доннарумма не смог продолжить матч — врачи увели его с поля и прямо на стадионе наложили на разорванную щеку 10 скоб.

Дисциплинарная комиссия объявила об одном матче дисквалификации для Синго, но эта санкция автоматическая: она наложилась за перебор желтых карточек, а не за нанесение травмы итальянцу. В эпизоде с Доннаруммой ивуариец уже имел предупреждение, ставшее третьим в сезоне, но чудом избежал еще одного наказания от судьи.

Также комитет объявил о дисквалификации главного тренера «Монако» Ади Хюттера — в конце игры он получил красную карточку за споры с арбитром. Австриец не поможет команде на матче 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен-Жан» в это воскресенье.

Футболист «Монако» Уилфрид Синго
Уилфрид Синго.
Фото AFP

Защитник извинился, но все равно получил расистские оскорбления

Синго извинился сразу после финального свистка — поговорил с Доннаруммой в подтрибунном помещении. Вратарь явно не держал зла на соперника и с улыбкой похлопал его по спине. Все же действия защитника не были умышленными — с чем согласился даже главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Позже Уилфрид добавил слова раскаяния и в соцсетях. «Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления», — написал футболист «Монако».

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил

Однако фанаты «ПСЖ» все равно испепелили Синго оскорблениями — некоторые из которых оказались на почве расизма. Под последней публикацией африканца в соцсетях оказалось более тысячи комментариев, хотя обычно они набирают в районе 300 — Уилфриду даже пришлось ограничить возможность оставлять сообщения под постами.

«Монако» вмешался в буллинг и выступил с заявлением, в котором осудил расовые оскорбления в адрес Синго. «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания против Уилфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «ПСЖ». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. «Монако» выражает полную поддержку Уифлриду», — говорилось в сообщении.

Вратари «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов
Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов.
Фото AFP

В ближайших матчах Сафонов может заменить Доннарумму

По информации Le Parisien, итальянец пропустит в районе 10-15 дней — он не может выходить на поле, пока рана не заживет. Доннарумма уже точно не сыграет 22 декабря против «Ланса» в 1/32 Кубка страны и, возможно, пропустит матч за Суперкубок Франции 5 января, в котором «ПСЖ» вновь будет противостоять «Монако». Если такое произойдет, вероятно, в воротах его опять заменит Матвей Сафонов.

После выхода на замену вместо Доннаруммы на 22-й минуте россиянин пропустил два мяча, но «ПСЖ» все равно победил (4:2). Всего Матвей в этом сезоне сыграл в семи матчах во всех турнирах, в трех из которых не пропустил.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

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И К Ж
Танги Кулибали

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Монпелье

 10 1 0
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Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

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 12 1 3
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