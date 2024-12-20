Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил решения по итогам матча «Монако» и «ПСЖ» 18 декабря (2:4). Игра запомнилась жуткой травмой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы, которому разорвал лицо крайний защитник монегасков Уилфрид Синго.
Дисциплинарная комиссия не наказала Синго
В середине первого тайма ивуариец влетел шипами в лицо голкипера — пытался пробить по воротам из штрафной, но итальянец грамотно сократил дистанцию, а защитник по инерции влетел подошвой в щеку соперника. Доннарумма не смог продолжить матч — врачи увели его с поля и прямо на стадионе наложили на разорванную щеку 10 скоб.
Дисциплинарная комиссия объявила об одном матче дисквалификации для Синго, но эта санкция автоматическая: она наложилась за перебор желтых карточек, а не за нанесение травмы итальянцу. В эпизоде с Доннаруммой ивуариец уже имел предупреждение, ставшее третьим в сезоне, но чудом избежал еще одного наказания от судьи.
Также комитет объявил о дисквалификации главного тренера «Монако» Ади Хюттера — в конце игры он получил красную карточку за споры с арбитром. Австриец не поможет команде на матче 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен-Жан» в это воскресенье.
Защитник извинился, но все равно получил расистские оскорбления
Синго извинился сразу после финального свистка — поговорил с Доннаруммой в подтрибунном помещении. Вратарь явно не держал зла на соперника и с улыбкой похлопал его по спине. Все же действия защитника не были умышленными — с чем согласился даже главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Позже Уилфрид добавил слова раскаяния и в соцсетях. «Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления», — написал футболист «Монако».
Однако фанаты «ПСЖ» все равно испепелили Синго оскорблениями — некоторые из которых оказались на почве расизма. Под последней публикацией африканца в соцсетях оказалось более тысячи комментариев, хотя обычно они набирают в районе 300 — Уилфриду даже пришлось ограничить возможность оставлять сообщения под постами.
«Монако» вмешался в буллинг и выступил с заявлением, в котором осудил расовые оскорбления в адрес Синго. «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания против Уилфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «ПСЖ». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. «Монако» выражает полную поддержку Уифлриду», — говорилось в сообщении.
В ближайших матчах Сафонов может заменить Доннарумму
По информации Le Parisien, итальянец пропустит в районе 10-15 дней — он не может выходить на поле, пока рана не заживет. Доннарумма уже точно не сыграет 22 декабря против «Ланса» в 1/32 Кубка страны и, возможно, пропустит матч за Суперкубок Франции 5 января, в котором «ПСЖ» вновь будет противостоять «Монако». Если такое произойдет, вероятно, в воротах его опять заменит Матвей Сафонов.
После выхода на замену вместо Доннаруммы на 22-й минуте россиянин пропустил два мяча, но «ПСЖ» все равно победил (4:2). Всего Матвей в этом сезоне сыграл в семи матчах во всех турнирах, в трех из которых не пропустил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3