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Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Флорентино Перес.
Фото AFP
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Один из главных талантов мирового футбола предпочел остаться в Париже.
Килиан Мбаппе (справа) и&nbsp;президент &laquo;ПСЖ&raquo; Нассер Аль-Хелаифи. «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе

Попытка номер три

В его детской комнате висели плакаты с портретом Криштиану Роналду, с которым только что отметивший 14-й день рождения Килиан Мбаппе впервые встретился на базе «Реала». Это были первые смотрины, причем обалдевшего от такого внимания мальчишку до базы мадридцев на личном автомобиле подвез занимавший в тот момент пост спортивного директора «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

Казалось, Мбаппе и «Реал» созданы друг для друга, но и третья попытка приобрести французского форварда завершилась провалом. Как в 2017-м, когда тот предпочел перейти из «Монако» в «ПСЖ», и как год назад, когда футболист рвался в испанскую столицу. Однако французский суперклуб сохранял веру в то, что сумеет переломить ситуацию, и отказался от 200 миллионов евро, которые предлагал «Реал».

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Нынешнее фиаско — самое болезненное. Правильнее даже сказать, что чемпионы Испании в бешенстве. В Мадриде верили, что все устные договоренности в силе, сознательно отказавшись от попытки приобрести Эрлинга Холанна. Они готовы были удовлетворить все желания Мбаппе, гарантировав ему 130-миллионный подписной бонус, а также пообещали французу сохранение имиджевых прав. Такое исключение делали только для Роналду, но даже португалец не сохранил их на все сто процентов.

Только все перевернулось в последний момент, причем, как уверяют источники Marca, на Мбаппе и его семью постоянно оказывалось давление со стороны эмира Катара Хамада Аль-Тани и президента Франции Эммануэля Макрона. Наверное, данный фактор мог бы послужить оправданием, однако в Мадриде уверены, что их просто использовали, чтобы выбить максимально возможные условия со стороны «ПСЖ».

Не случайно превратившаяся в спикера мать Мбаппе — Файза Ламари — в пятницу заявила, что у сына есть договоренности как с «Реалом», так и с нынешним клубом. Сутки спустя она уже опровергала обвинения в том, что сын нарушил соглашение с испанцами, заявив: «Клуб никогда не подтверждал полное соглашение». Также со ссылкой на окружение футболиста появилась информация, что принятое им решение — самое сложное в жизни.

Флорентино Перес. Фото AFP
Флорентино Перес.
Фото AFP

Как утверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, Мбаппе посчитал правильным лично позвонить президенту «Реала» Флорентино Пересу и объяснить свои мотивы. Однако, по версии близкого к мадридцам и знающего всю внутреннюю кухню клуба Хосепа Педрероля, дело ограничилось коротким сообщением.

Как отреагировал мадридский босс, неизвестно, зато никогда не лезший за словом в карман президент ла лиги Хавьер Тебас привычно жег глаголом.

«То, что делает «ПСЖ», продлив Мбаппе на новых условиях после потери 700 миллионов евро по итогам последних сезонов и тратя на зарплаты более 600 миллионов в год, является оскорблением для футбола. Она опасны так же, как Суперлига», — заявил он.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Золотая клетка

Кажется, меньше всего удивился такой развязке Гари Линекер, который написал: «Мбаппе провел блестящий сезон, играя рядом с двумя абсолютно великими игроками, и это его родной город. О, и, похоже, он теперь будет практически управлять клубом».

Последнее — совсем не оговорка. Если верить информации сразу нескольких источников, Мбаппе становится центральной фигурой проекта «ПСЖ». Даже у Лео Месси, который якобы всегда управлял раздевалкой сборной Аргентины, никогда не было такого влияния. И даже если часть слухов о роли Мбаппе правда — это совершенно невероятный для футбола сценарий.

Хотя в новом трехлетнем контракте форварда невероятно абсолютно все. Как бонус за подписание в размере 300 миллионов евро, так и годовой оклад в 100 миллионов после вычета налогов. Что до полномочий, то отныне Мбаппе будет иметь право голоса в вопросе выбора главного тренера и спортивного директора, а его мнением будут интересоваться при приобретении и продаже игроков, комплектуя состав, способный выиграть Лигу чемпионов.

Очевидно, что в Париже не останутся как Маурисио Покеттино, так и Леонардо. Тренером, с большой долей вероятности, станет Зидан, причем этот фактор считают одним из главных в операции по сохранению Мбаппе. Точно так же год назад говорили про Месси, поиграв с которым форвард не захочет никуда уходить.

О Мбаппе будут говорить очень много. Приводить массу факторов в его пользу, но для многих он останется человеком, который предпочел остаться в золотой клетке и последнем по силе чемпионате топ-5, отказавшись от своей детской мечты. «Сантьяго Бернабеу» так и не дождался нового короля, но там есть Карим Бензема. А для Мбаппе, как сообщили окружению игрока, двери «Реала» — независимо от того, кто будет руководить клубом, — теперь закрылись навсегда.

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

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Методология

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

20%

1.43

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13%

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П1

20%

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14%

1.70
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Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

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