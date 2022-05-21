Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули

Один из главных талантов мирового футбола предпочел остаться в Париже.

Попытка номер три

В его детской комнате висели плакаты с портретом Криштиану Роналду, с которым только что отметивший 14-й день рождения Килиан Мбаппе впервые встретился на базе «Реала». Это были первые смотрины, причем обалдевшего от такого внимания мальчишку до базы мадридцев на личном автомобиле подвез занимавший в тот момент пост спортивного директора «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

Казалось, Мбаппе и «Реал» созданы друг для друга, но и третья попытка приобрести французского форварда завершилась провалом. Как в 2017-м, когда тот предпочел перейти из «Монако» в «ПСЖ», и как год назад, когда футболист рвался в испанскую столицу. Однако французский суперклуб сохранял веру в то, что сумеет переломить ситуацию, и отказался от 200 миллионов евро, которые предлагал «Реал».

Нынешнее фиаско — самое болезненное. Правильнее даже сказать, что чемпионы Испании в бешенстве. В Мадриде верили, что все устные договоренности в силе, сознательно отказавшись от попытки приобрести Эрлинга Холанна. Они готовы были удовлетворить все желания Мбаппе, гарантировав ему 130-миллионный подписной бонус, а также пообещали французу сохранение имиджевых прав. Такое исключение делали только для Роналду, но даже португалец не сохранил их на все сто процентов.

Только все перевернулось в последний момент, причем, как уверяют источники Marca, на Мбаппе и его семью постоянно оказывалось давление со стороны эмира Катара Хамада Аль-Тани и президента Франции Эммануэля Макрона. Наверное, данный фактор мог бы послужить оправданием, однако в Мадриде уверены, что их просто использовали, чтобы выбить максимально возможные условия со стороны «ПСЖ».

Не случайно превратившаяся в спикера мать Мбаппе — Файза Ламари — в пятницу заявила, что у сына есть договоренности как с «Реалом», так и с нынешним клубом. Сутки спустя она уже опровергала обвинения в том, что сын нарушил соглашение с испанцами, заявив: «Клуб никогда не подтверждал полное соглашение». Также со ссылкой на окружение футболиста появилась информация, что принятое им решение — самое сложное в жизни.

Флорентино Перес. Фото AFP

Как утверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, Мбаппе посчитал правильным лично позвонить президенту «Реала» Флорентино Пересу и объяснить свои мотивы. Однако, по версии близкого к мадридцам и знающего всю внутреннюю кухню клуба Хосепа Педрероля, дело ограничилось коротким сообщением.

Как отреагировал мадридский босс, неизвестно, зато никогда не лезший за словом в карман президент ла лиги Хавьер Тебас привычно жег глаголом.

«То, что делает «ПСЖ», продлив Мбаппе на новых условиях после потери 700 миллионов евро по итогам последних сезонов и тратя на зарплаты более 600 миллионов в год, является оскорблением для футбола. Она опасны так же, как Суперлига», — заявил он.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Золотая клетка

Кажется, меньше всего удивился такой развязке Гари Линекер, который написал: «Мбаппе провел блестящий сезон, играя рядом с двумя абсолютно великими игроками, и это его родной город. О, и, похоже, он теперь будет практически управлять клубом».

Последнее — совсем не оговорка. Если верить информации сразу нескольких источников, Мбаппе становится центральной фигурой проекта «ПСЖ». Даже у Лео Месси, который якобы всегда управлял раздевалкой сборной Аргентины, никогда не было такого влияния. И даже если часть слухов о роли Мбаппе правда — это совершенно невероятный для футбола сценарий.

Хотя в новом трехлетнем контракте форварда невероятно абсолютно все. Как бонус за подписание в размере 300 миллионов евро, так и годовой оклад в 100 миллионов после вычета налогов. Что до полномочий, то отныне Мбаппе будет иметь право голоса в вопросе выбора главного тренера и спортивного директора, а его мнением будут интересоваться при приобретении и продаже игроков, комплектуя состав, способный выиграть Лигу чемпионов.

Очевидно, что в Париже не останутся как Маурисио Покеттино, так и Леонардо. Тренером, с большой долей вероятности, станет Зидан, причем этот фактор считают одним из главных в операции по сохранению Мбаппе. Точно так же год назад говорили про Месси, поиграв с которым форвард не захочет никуда уходить.

О Мбаппе будут говорить очень много. Приводить массу факторов в его пользу, но для многих он останется человеком, который предпочел остаться в золотой клетке и последнем по силе чемпионате топ-5, отказавшись от своей детской мечты. «Сантьяго Бернабеу» так и не дождался нового короля, но там есть Карим Бензема. А для Мбаппе, как сообщили окружению игрока, двери «Реала» — независимо от того, кто будет руководить клубом, — теперь закрылись навсегда.