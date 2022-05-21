Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули
Попытка номер три
В его детской комнате висели плакаты с портретом Криштиану Роналду, с которым только что отметивший 14-й день рождения Килиан Мбаппе впервые встретился на базе «Реала». Это были первые смотрины, причем обалдевшего от такого внимания мальчишку до базы мадридцев на личном автомобиле подвез занимавший в тот момент пост спортивного директора «Королевского клуба» Зинедин Зидан.
Казалось, Мбаппе и «Реал» созданы друг для друга, но и третья попытка приобрести французского форварда завершилась провалом. Как в 2017-м, когда тот предпочел перейти из «Монако» в «ПСЖ», и как год назад, когда футболист рвался в испанскую столицу. Однако французский суперклуб сохранял веру в то, что сумеет переломить ситуацию, и отказался от 200 миллионов евро, которые предлагал «Реал».
Нынешнее фиаско — самое болезненное. Правильнее даже сказать, что чемпионы Испании в бешенстве. В Мадриде верили, что все устные договоренности в силе, сознательно отказавшись от попытки приобрести Эрлинга Холанна. Они готовы были удовлетворить все желания Мбаппе, гарантировав ему 130-миллионный подписной бонус, а также пообещали французу сохранение имиджевых прав. Такое исключение делали только для Роналду, но даже португалец не сохранил их на все сто процентов.
Только все перевернулось в последний момент, причем, как уверяют источники Marca, на Мбаппе и его семью постоянно оказывалось давление со стороны эмира Катара Хамада Аль-Тани и президента Франции Эммануэля Макрона. Наверное, данный фактор мог бы послужить оправданием, однако в Мадриде уверены, что их просто использовали, чтобы выбить максимально возможные условия со стороны «ПСЖ».
Не случайно превратившаяся в спикера мать Мбаппе — Файза Ламари — в пятницу заявила, что у сына есть договоренности как с «Реалом», так и с нынешним клубом. Сутки спустя она уже опровергала обвинения в том, что сын нарушил соглашение с испанцами, заявив: «Клуб никогда не подтверждал полное соглашение». Также со ссылкой на окружение футболиста появилась информация, что принятое им решение — самое сложное в жизни.
Как утверждает один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, Мбаппе посчитал правильным лично позвонить президенту «Реала» Флорентино Пересу и объяснить свои мотивы. Однако, по версии близкого к мадридцам и знающего всю внутреннюю кухню клуба Хосепа Педрероля, дело ограничилось коротким сообщением.
Как отреагировал мадридский босс, неизвестно, зато никогда не лезший за словом в карман президент ла лиги Хавьер Тебас привычно жег глаголом.
«То, что делает «ПСЖ», продлив Мбаппе на новых условиях после потери 700 миллионов евро по итогам последних сезонов и тратя на зарплаты более 600 миллионов в год, является оскорблением для футбола. Она опасны так же, как Суперлига», — заявил он.
Золотая клетка
Кажется, меньше всего удивился такой развязке Гари Линекер, который написал: «Мбаппе провел блестящий сезон, играя рядом с двумя абсолютно великими игроками, и это его родной город. О, и, похоже, он теперь будет практически управлять клубом».
Последнее — совсем не оговорка. Если верить информации сразу нескольких источников, Мбаппе становится центральной фигурой проекта «ПСЖ». Даже у Лео Месси, который якобы всегда управлял раздевалкой сборной Аргентины, никогда не было такого влияния. И даже если часть слухов о роли Мбаппе правда — это совершенно невероятный для футбола сценарий.
Хотя в новом трехлетнем контракте форварда невероятно абсолютно все. Как бонус за подписание в размере 300 миллионов евро, так и годовой оклад в 100 миллионов после вычета налогов. Что до полномочий, то отныне Мбаппе будет иметь право голоса в вопросе выбора главного тренера и спортивного директора, а его мнением будут интересоваться при приобретении и продаже игроков, комплектуя состав, способный выиграть Лигу чемпионов.
Очевидно, что в Париже не останутся как Маурисио Покеттино, так и Леонардо. Тренером, с большой долей вероятности, станет Зидан, причем этот фактор считают одним из главных в операции по сохранению Мбаппе. Точно так же год назад говорили про Месси, поиграв с которым форвард не захочет никуда уходить.
О Мбаппе будут говорить очень много. Приводить массу факторов в его пользу, но для многих он останется человеком, который предпочел остаться в золотой клетке и последнем по силе чемпионате топ-5, отказавшись от своей детской мечты. «Сантьяго Бернабеу» так и не дождался нового короля, но там есть Карим Бензема. А для Мбаппе, как сообщили окружению игрока, двери «Реала» — независимо от того, кто будет руководить клубом, — теперь закрылись навсегда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|25
|8
|4
|85-36
|83
|
2
|Марсель
|37
|20
|8
|9
|59-38
|68
|
3
|Монако
|37
|20
|8
|9
|63-38
|68
|
4
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|80-38
|65
|
5
|Страсбур
|37
|17
|12
|8
|60-39
|63
|
6
|Ницца
|37
|19
|7
|11
|49-34
|63
|
7
|Ланс
|37
|17
|10
|10
|60-46
|61
|
8
|Лион
|37
|16
|11
|10
|64-50
|58
|
9
|Лилль
|37
|14
|12
|11
|46-46
|54
|
10
|Нант
|37
|15
|9
|13
|54-47
|54
|
11
|Брест
|37
|13
|9
|15
|47-53
|48
|
12
|Реймс
|37
|11
|13
|13
|41-41
|46
|
13
|Монпелье
|37
|12
|7
|18
|49-59
|43
|
14
|Анже
|37
|9
|11
|17
|42-55
|38
|
15
|Труа
|37
|9
|10
|18
|36-52
|37
|
16
|Клермон Фут
|37
|9
|9
|19
|37-67
|36
|
17
|Лорьян
|37
|8
|11
|18
|34-62
|35
|
18
|Сент-Этьен
|37
|7
|10
|20
|41-76
|31
|
19
|Метц
|37
|6
|13
|18
|35-64
|31
|
20
|Бордо
|37
|5
|13
|19
|48-89
|28
|6.08
|22:00
|
Монако – Нант
|1 : 1
|7.08
|18:00
|
Лион – Брест
|1 : 1
|7.08
|22:00
|
Труа – ПСЖ
|1 : 2
|8.08
|14:00
|
Ренн – Ланс
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Бордо – Клермон Фут
|0 : 2
|8.08
|16:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|8.08
|16:00
|
Сент-Этьен – Лорьян
|1 : 1
|8.08
|16:00
|
Страсбур – Анже
|0 : 2
|8.08
|18:00
|
Метц – Лилль
|3 : 3
|8.08
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|24
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|33
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|31
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3