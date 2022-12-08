Пиковый Анри делал пять рывков в начале игры, чтобы просто напугать защиту. «Я видел страх в их глазах»

Быстрый, как гепард.

Тьерри Анри нулевых годов — пожалуй, самый яркий гибрид атлетизма и элегантности в истории футбола.

Какой бы путь обострения игры ни находил француз — покрывал ли огромные расстояния, просто обегая соперников, накручивал ли на очень ограниченном пространстве, — всегда он это делал очень быстро, атлетично и с каким-то особым, изысканно-аристократическим стилем движений. Анри и сам гордится своей скоростью в лучшие годы и не скрывает, что всегда прекрасно понимал не только физический эффект, который он оказывал на защитников, но и психологический.

Как-то во время эфирной студии на CBS Sports, где Тьерри разбирал игру Килиана Мбаппе с бывшими игроками обороны Джейми Каррагером и Микой Ричардсом, он вдруг поделился воспоминаниями о том, как работало его собственное мышление и как он стремился запугать защитников своим атлетизмом.

Тьерри Анри. Фото Global Look Press

Джейми Каррагер: — Я помню, какой ты имел эффект на меня, когда я играл против тебя на протяжении трех-четырех лет. И я не испытывал этого эффекта, когда играл против других, я испытывал его только с тобой. И я полагаю, что Килиан Мбаппе и другие выдающиеся игроки имеют этот эффект. Когда ты играл на своем пике, ты видел этот страх в глазах защитников?

Тьерри Анри: — Да. Потому что скорость пугает людей. Я помню, как в начале игры я делал просто так пять хороших ускорений, рывков за спину защитнику, чтобы дать понять: «Я быстрее тебя. Поэтому стой, где стоишь». Но одной скорости мало, нужно много оружий, потому что в то время в лиге (АПЛ. - Прим. «СЭ») было много быстрых ребят. Контроль мяча, скорость, точность, сила, равновесие, двуногость. И против такого почти невозможно защищаться. Но я скажу вам, парни, что вы забирали у меня мяч чаще, чем я обыгрывал вас. Все, что мне было нужно, — это один раз [обыграть].

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Посмотрите на Мбаппе, посмотрите, какой гол он забил «Реалу». Люди говорят только про его скорость, но у него есть сила, контроль на полной скорости и равновесие, когда он обыгрывает. Он видит ворота, он видит пространство, куда пробрасывать мяч, и у него есть навыки реализовать то, что он видит. И посмотрите, как он с каждой ноги генерирует силу, делая смену направлений, как он сохраняет хладнокровие. Люди часто говорят: «О, когда один идет в обводку против всей команды — это надо обыграть 11 человек». Но это не совсем так. Если я обыграю одного, я обыграю линию игроков (три-четыре игрока в схеме стоят в линию. - Прим. «СЭ»). И я всегда сам мыслил так: «Сначала обыграть одного, потом будет другой, а потом ты увидишь голкипера».

Мика Ричардс: — Парни вроде Мбаппе учились у таких, как ты. А у кого учился ты?

Тьерри Анри: — Три человека — Джордж Веа, Ромарио и единственный и неповторимый Роналдо. Бразильский Роналдо. Сила — ничто без контроля мяча. А у Роналдо была и сила и контроль. Вот посмотрите на это (Роналдо реализует выход один на один в матче «Интер» — «Лацио» в финале Кубка УЕФА-1997/98) — я смотрю и не понимаю, как он это делает, как он не сломал ноги при такой смене направления. Сила, которую он генерировал для того, чтобы делать такие переключения слева направо... И он мог делать такие обыгрыши в любой точке поля. То качество игры, которое было у Роналдо, — это лучшее, что я видел с точки зрения тех нюансов, что мы сегодня обсудили. Он был не от мира сего, он вдохновлял меня в работе с мячом.