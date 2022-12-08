Пиковый Анри делал пять рывков в начале игры, чтобы просто напугать защиту. «Я видел страх в их глазах»
Тьерри Анри нулевых годов — пожалуй, самый яркий гибрид атлетизма и элегантности в истории футбола.
Какой бы путь обострения игры ни находил француз — покрывал ли огромные расстояния, просто обегая соперников, накручивал ли на очень ограниченном пространстве, — всегда он это делал очень быстро, атлетично и с каким-то особым, изысканно-аристократическим стилем движений. Анри и сам гордится своей скоростью в лучшие годы и не скрывает, что всегда прекрасно понимал не только физический эффект, который он оказывал на защитников, но и психологический.
Как-то во время эфирной студии на CBS Sports, где Тьерри разбирал игру Килиана Мбаппе с бывшими игроками обороны Джейми Каррагером и Микой Ричардсом, он вдруг поделился воспоминаниями о том, как работало его собственное мышление и как он стремился запугать защитников своим атлетизмом.
Джейми Каррагер: — Я помню, какой ты имел эффект на меня, когда я играл против тебя на протяжении трех-четырех лет. И я не испытывал этого эффекта, когда играл против других, я испытывал его только с тобой. И я полагаю, что Килиан Мбаппе и другие выдающиеся игроки имеют этот эффект. Когда ты играл на своем пике, ты видел этот страх в глазах защитников?
Тьерри Анри: — Да. Потому что скорость пугает людей. Я помню, как в начале игры я делал просто так пять хороших ускорений, рывков за спину защитнику, чтобы дать понять: «Я быстрее тебя. Поэтому стой, где стоишь». Но одной скорости мало, нужно много оружий, потому что в то время в лиге (АПЛ. - Прим. «СЭ») было много быстрых ребят. Контроль мяча, скорость, точность, сила, равновесие, двуногость. И против такого почти невозможно защищаться. Но я скажу вам, парни, что вы забирали у меня мяч чаще, чем я обыгрывал вас. Все, что мне было нужно, — это один раз [обыграть].
Посмотрите на Мбаппе, посмотрите, какой гол он забил «Реалу». Люди говорят только про его скорость, но у него есть сила, контроль на полной скорости и равновесие, когда он обыгрывает. Он видит ворота, он видит пространство, куда пробрасывать мяч, и у него есть навыки реализовать то, что он видит. И посмотрите, как он с каждой ноги генерирует силу, делая смену направлений, как он сохраняет хладнокровие. Люди часто говорят: «О, когда один идет в обводку против всей команды — это надо обыграть 11 человек». Но это не совсем так. Если я обыграю одного, я обыграю линию игроков (три-четыре игрока в схеме стоят в линию. - Прим. «СЭ»). И я всегда сам мыслил так: «Сначала обыграть одного, потом будет другой, а потом ты увидишь голкипера».
Мика Ричардс: — Парни вроде Мбаппе учились у таких, как ты. А у кого учился ты?
Тьерри Анри: — Три человека — Джордж Веа, Ромарио и единственный и неповторимый Роналдо. Бразильский Роналдо. Сила — ничто без контроля мяча. А у Роналдо была и сила и контроль. Вот посмотрите на это (Роналдо реализует выход один на один в матче «Интер» — «Лацио» в финале Кубка УЕФА-1997/98) — я смотрю и не понимаю, как он это делает, как он не сломал ноги при такой смене направления. Сила, которую он генерировал для того, чтобы делать такие переключения слева направо... И он мог делать такие обыгрыши в любой точке поля. То качество игры, которое было у Роналдо, — это лучшее, что я видел с точки зрения тех нюансов, что мы сегодня обсудили. Он был не от мира сего, он вдохновлял меня в работе с мячом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2