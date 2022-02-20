«Монако» споткнулся о худшую команду лиги. Головин привыкает к роли запасного

«Бордо» играл в большинстве почти час и не позволил «Монако» победить.

Матч первого круга с «Бордо» был лучшим для Головина в этом сезоне. Тогда российский полузащитник сделал результат: забил сам, отдал голевую передачу, а «Монако» победил со счетом 3:0.

Увы, ярких матчей в этом сезоне у Головина ничтожно мало. В той встрече с «Бордо» наш хавбек оформил половину от всех результативных действий в текущем чемпионате — у него как раз сейчас 2+2 по системе «гол плюс пас».

Понятно, что мешают различные проблемы со здоровьем. Головин лишь неделю назад провел первый матч лиги в году и пока явно далек от своей индивидуальной формы. Получается, что травмы и ковид мешают Александру зарекомендовать себя перед Филиппом Клеманом — новый главный тренер «Монако» до сих пор ни разу не выпускал россиянина в стартовом составе.

И игру с «Бордо» Головин начал смотреть со скамейки запасных. Но события первого тайма указывали на скорое появление россиянина. Во-первых, «Бордо», шедший на последнем месте перед встречей, уже в середине первого тайма открыл счет. Во-вторых, на 34-й минуте удалили единственного опорника «Монако» Тчуамени. Удалили, кстати, несправедливо: повтор показал, что француз сыграл чисто и сфолили на нем. Но арбитр Жереми Пиньяр показал Тчуамени вторую желтую карточку, а ВАР никакие предупреждения пересматривать не имеет права (даже если они приводят к удалению). Поэтому «Монако» задолго до перерыва остался вдесятером.

Головин вышел на замену на 61-й минуте, когда «Монако» отчаянно пытался сравнять счет. Получалось слабо: у княжеской команды даже после выхода Фофана и Желсона Мартинша явно не хватало футболиста в центре поля. «Бордо» и так играл в три центральных защитника (впервые с октября), а в меньшинстве взломать такую оборону было чрезвычайно трудно.

Во втором тайме «Монако» играл по схеме 4-1-3-1. Головин был четко привязан к правому флангу, хотя время от времени уходил в центр. Одно из таких смещений привело к опасному моменту, но Головин решил подрабатывать под правую ногу, из-за чего упустил хороший момент для удара. Возможно, при смещении с левого фланга под удар под правую Александру удалось бы забить. А тут — всего лишь угловой.

После выхода Головина «Монако» все-таки сравнял счет, но наш полузащитник никак не поучаствовал в голевой атаке: Мартинш пробил наудачу после смещения, а Ахмедходжич с Марсело организовали автогол. Экстремальная компактность «Бордо» в обороне сыграла против команды.

? Un point au courage.



?-? ? #FCGBASM — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 20, 2022

В концовке оба соперника могли вырвать победу, но это было бы несправедливо — на три очка в этой встрече никто не наиграл. Хотя нужно учитывать, что Тчуамени удалили зря, и в равных составах «Монако» мог бы победить.

Головин так ничем и не запомнился, кроме упомянутого удара и одного поданного углового. «Монако» — не в зоне еврокубков и теряет важные два очка с худшей командой лиги.