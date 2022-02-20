Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:20

«Монако» споткнулся о худшую команду лиги. Головин привыкает к роли запасного

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче чемпионата Франции
Гоша Чернов
Корреспондент
«Бордо» — «Монако» — 1:1. Александр Головин (слева).
Фото ФК «Монако»
«Бордо» играл в большинстве почти час и не позволил «Монако» победить.
Франция. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 19:05. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
1:1
Монако
Голы
Уден, 22 (1:0), Марселу, 67 (1:1)
Бордо
Пуссен Грегерсен Ахмедходжич Менса Марселу Пембеле (Лаку, 77) Онана Адли (Игнатенко, 65) Гилавоги Хван Уй Джо Уден (Мара, 77)
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Дисаси Кайю Энрике Сидибе (Головин, 61) Тшуамени Жан Лукас Диоп (Мартинш, 43) Бен-Йеддер (Аклиуш, 84) Фолланд (Фофана, 42)
Предупреждения
Уден 41’, Гилавоги 46’, Пембеле 56’  -  Тшуамени 28’, Сидибе 34’, Вандерсон 78’
Удаления
Тшуамени 34’ (вторая ж.к)
Судьи
Пиньяр (Франция)

Матч первого круга с «Бордо» был лучшим для Головина в этом сезоне. Тогда российский полузащитник сделал результат: забил сам, отдал голевую передачу, а «Монако» победил со счетом 3:0.

Увы, ярких матчей в этом сезоне у Головина ничтожно мало. В той встрече с «Бордо» наш хавбек оформил половину от всех результативных действий в текущем чемпионате — у него как раз сейчас 2+2 по системе «гол плюс пас».

Понятно, что мешают различные проблемы со здоровьем. Головин лишь неделю назад провел первый матч лиги в году и пока явно далек от своей индивидуальной формы. Получается, что травмы и ковид мешают Александру зарекомендовать себя перед Филиппом Клеманом — новый главный тренер «Монако» до сих пор ни разу не выпускал россиянина в стартовом составе.

И игру с «Бордо» Головин начал смотреть со скамейки запасных. Но события первого тайма указывали на скорое появление россиянина. Во-первых, «Бордо», шедший на последнем месте перед встречей, уже в середине первого тайма открыл счет. Во-вторых, на 34-й минуте удалили единственного опорника «Монако» Тчуамени. Удалили, кстати, несправедливо: повтор показал, что француз сыграл чисто и сфолили на нем. Но арбитр Жереми Пиньяр показал Тчуамени вторую желтую карточку, а ВАР никакие предупреждения пересматривать не имеет права (даже если они приводят к удалению). Поэтому «Монако» задолго до перерыва остался вдесятером.

Головин вышел на замену на 61-й минуте, когда «Монако» отчаянно пытался сравнять счет. Получалось слабо: у княжеской команды даже после выхода Фофана и Желсона Мартинша явно не хватало футболиста в центре поля. «Бордо» и так играл в три центральных защитника (впервые с октября), а в меньшинстве взломать такую оборону было чрезвычайно трудно.

Во втором тайме «Монако» играл по схеме 4-1-3-1. Головин был четко привязан к правому флангу, хотя время от времени уходил в центр. Одно из таких смещений привело к опасному моменту, но Головин решил подрабатывать под правую ногу, из-за чего упустил хороший момент для удара. Возможно, при смещении с левого фланга под удар под правую Александру удалось бы забить. А тут — всего лишь угловой.

После выхода Головина «Монако» все-таки сравнял счет, но наш полузащитник никак не поучаствовал в голевой атаке: Мартинш пробил наудачу после смещения, а Ахмедходжич с Марсело организовали автогол. Экстремальная компактность «Бордо» в обороне сыграла против команды.

В концовке оба соперника могли вырвать победу, но это было бы несправедливо — на три очка в этой встрече никто не наиграл. Хотя нужно учитывать, что Тчуамени удалили зря, и в равных составах «Монако» мог бы победить.

Головин так ничем и не запомнился, кроме упомянутого удара и одного поданного углового. «Монако» — не в зоне еврокубков и теряет важные два очка с худшей командой лиги.

Александр Головин
Футбол
ФК Бордо
ФК Монако
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин снова в игре, но «Монако» не смог додавить аутсайдера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 3 : 1
20.02 15:00
Ницца – Анже
 1 : 0
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 1
20.02 17:00
Реймс – Брест
 1 : 1
20.02 17:00
Ренн – Труа
 4 : 1
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 2
20.02 19:05
Бордо – Монако
 1 : 1
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости