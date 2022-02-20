«Монако» споткнулся о худшую команду лиги. Головин привыкает к роли запасного
Матч первого круга с «Бордо» был лучшим для Головина в этом сезоне. Тогда российский полузащитник сделал результат: забил сам, отдал голевую передачу, а «Монако» победил со счетом 3:0.
Увы, ярких матчей в этом сезоне у Головина ничтожно мало. В той встрече с «Бордо» наш хавбек оформил половину от всех результативных действий в текущем чемпионате — у него как раз сейчас 2+2 по системе «гол плюс пас».
Понятно, что мешают различные проблемы со здоровьем. Головин лишь неделю назад провел первый матч лиги в году и пока явно далек от своей индивидуальной формы. Получается, что травмы и ковид мешают Александру зарекомендовать себя перед Филиппом Клеманом — новый главный тренер «Монако» до сих пор ни разу не выпускал россиянина в стартовом составе.
И игру с «Бордо» Головин начал смотреть со скамейки запасных. Но события первого тайма указывали на скорое появление россиянина. Во-первых, «Бордо», шедший на последнем месте перед встречей, уже в середине первого тайма открыл счет. Во-вторых, на 34-й минуте удалили единственного опорника «Монако» Тчуамени. Удалили, кстати, несправедливо: повтор показал, что француз сыграл чисто и сфолили на нем. Но арбитр Жереми Пиньяр показал Тчуамени вторую желтую карточку, а ВАР никакие предупреждения пересматривать не имеет права (даже если они приводят к удалению). Поэтому «Монако» задолго до перерыва остался вдесятером.
February 20, 2022
Головин вышел на замену на 61-й минуте, когда «Монако» отчаянно пытался сравнять счет. Получалось слабо: у княжеской команды даже после выхода Фофана и Желсона Мартинша явно не хватало футболиста в центре поля. «Бордо» и так играл в три центральных защитника (впервые с октября), а в меньшинстве взломать такую оборону было чрезвычайно трудно.
Во втором тайме «Монако» играл по схеме 4-1-3-1. Головин был четко привязан к правому флангу, хотя время от времени уходил в центр. Одно из таких смещений привело к опасному моменту, но Головин решил подрабатывать под правую ногу, из-за чего упустил хороший момент для удара. Возможно, при смещении с левого фланга под удар под правую Александру удалось бы забить. А тут — всего лишь угловой.
После выхода Головина «Монако» все-таки сравнял счет, но наш полузащитник никак не поучаствовал в голевой атаке: Мартинш пробил наудачу после смещения, а Ахмедходжич с Марсело организовали автогол. Экстремальная компактность «Бордо» в обороне сыграла против команды.
В концовке оба соперника могли вырвать победу, но это было бы несправедливо — на три очка в этой встрече никто не наиграл. Хотя нужно учитывать, что Тчуамени удалили зря, и в равных составах «Монако» мог бы победить.
Головин так ничем и не запомнился, кроме упомянутого удара и одного поданного углового. «Монако» — не в зоне еврокубков и теряет важные два очка с худшей командой лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
4
|Страсбур
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|
5
|Ренн
|25
|12
|4
|9
|47-23
|40
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Монпелье
|25
|11
|4
|10
|39-34
|37
|
10
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 1
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|1 : 1
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|4 : 1
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|2 : 2
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|1 : 1
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Мартен Террье
Ренн
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0