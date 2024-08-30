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Сегодня, 17:15

«Лион» на грани краха. Клубу нужно срочно заработать 100 миллионов евро — все игроки выставлены на трансфер

«Лион» выставил на трансфер всех футболистов из-за финансового фэйр-плей
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Капитан «Лиона» Александр Ляказетт.
Фото Global Look Press
Дело в руководстве.

Мировой футбол уже давно окончательно превратился в одну из самых денежных индустрий. Ну правда, то же кино, в котором крутятся чуть ли не миллиарды, все равно существенно отстает. Например, бюджет самых дорогих фильмов в истории крутится вокруг суммы в 400 миллионов долларов. Да Винисиусу из Саудовской Аравии прилетело предложение минимум вдвое сочнее. Даже состав «Ноттингем Форест» оценивается выше!

Для контроля финансовых историй УЕФА с сезона-2011/12 ввел финансовый фейр-плей. Грубо говоря, расходы клубов не могут существенно превышать доходы, иначе — разного рода санкции. Конечно, периодически возникают вопросы насчет двойных стандартов или разного отношения к богатым и бедным, но факт остается фактом — вопрос денег не первое десятилетие стоит довольно остро.

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Справляются не все. С «Эвертона» пару раз снимали очки, как и с «Ювентуса», «Челси» получал трансферный бан, «Барса» вообще в мем превратилась. «Манчестер Сити»... Не каждый случай касается именно нарушений ФФП, но все они так или иначе связаны с тратами.

Лето 2024 года во французском футболе вообще горячее на подобные скандалы. Недавно «Бордо» лишился профессионального статуса и улетел в четвертую лигу из-за проблем с финансами. Сейчас же ярко подсветились проблемы «Лиона». Причем не в первый раз. Трудности тянутся с конца 2022-го, когда глава инвестиционной группы Eagle Football Holdings Джон Текстор выкупил 77,49% акций у Жана-Мишеля Ола, который руководил клубом 35 лет. С тех пор начался откровенный бардак.

Джон Текстор.
Фото Global Look Press

Давайте просто несколько фактов озвучим. Первый: Текстора считали мутным, еще когда сделка даже не состоялась, потому что слишком все затянулось. Джон должен был закрыть вопросы летом, но получилось только зимой — полгода наскребал деньги. Под бизнесменом, к слову, в разной степени находятся еще «Ботафого, «Кристал Пэлас», «Моленбек» и молодежный центр подготовки «Флорида». Потоков для распределения ресурсов, мягко говоря, хватает.

Второй: инвестор все время что-то обещает и не выполняет. Самый яркий пример — заявленные 86 миллионов евро на зимние трансферы сразу после прихода к власти. Сколько потратили? 23 миллиона. И десятка из них пошла на вингера Джеффиньо из «Ботафого». Ага, того самого «Ботафого», который тоже принадлежит Текстору. То же самое касается обещания привлечь со стороны 300 миллионов евро в октябре 2023-го.

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Третий: кошмарный с точки зрения управления предыдущий сезон. Тодд Боэли, у тебя есть конкурент! В прошлом году «Лион» выдал худший старт в своей истории и зимой шел на последнем месте в чемпионате. Там и летнее окно вышло таким, что хоть комедию снимай, но главное произошло потом. 30 ноября уволили главного тренера Фабио Гроссо и никак не могли выплатить ему два миллиона евро неустойки — настолько плачевная была ситуация. В итоге клуб попросил о поблажке — как бы в долг закупиться зимой и обильно распродаться летом, чтобы выйти в ноль. «Лиону» пошли навстречу, позволили потратить 60 миллионов евро, благодаря которым, скорее всего, и остались в лиге 1, залетев даже в еврокубки. Схема вроде понятная и на первый взгляд неплохая, да? И правда. Но только если действительно исполнить все вышесказанное.

Жорж Микаутадзе.
Фото Global Look Press

Наступило лето, последовала еще одна масштабная закупка, теперь уже на 140 миллионов — вошли в топ-10 по тратам в Европе. Солидно! Привезли Микаутадзе, Ниакате, Бенрахма и еще парочку качественных ребят. Попробуете без «Гугла» догадаться, на сколько продали игроков? 34 с лишним миллионов. Положение некогда гранда французского футбола катастрофическое. До закрытия окна осталось всего ничего, а распродажу нужно устроить хотя бы на стольник. «Лион» выставил на трансфер буквально всех — неважно, с кем расстаться, лишь бы заплатили.

Отдельно, чисто для добивочки, заглянем в зарплатную ведомость команды. Ровно половина делится на пятерых: 31-летний Тальяфико — 4,5 миллиона евро в год, 29-летний Толиссо — 4,8 миллиона евро, 34-летний Ловрен — 4,8 миллиона евро, 36-летний Матич — 6 миллионов евро, 33-летний Ляказетт — 6 миллионов евро. Возраст, как вы понимаете, указан неспроста. И здесь претензия летит уже не Текстору, при нем подписали только Матича. Просто это очередной пункт в и без того длинный список причин потенциального краха «Лиона». Тут и чудо может не помочь.

Александр Ляказетт
Жорж Микаутадзе
Футбол
ФК Лион
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Страсбур 2 1 1 0 4-2 4
7
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
13
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
14
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 - : -
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 - : -
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
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Лилль – ПСЖ
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Брэдли Барколя

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ПСЖ

 3
Мэйсон Гринвуд

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И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

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Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

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