«Лион» на грани краха. Клубу нужно срочно заработать 100 миллионов евро — все игроки выставлены на трансфер
Мировой футбол уже давно окончательно превратился в одну из самых денежных индустрий. Ну правда, то же кино, в котором крутятся чуть ли не миллиарды, все равно существенно отстает. Например, бюджет самых дорогих фильмов в истории крутится вокруг суммы в 400 миллионов долларов. Да Винисиусу из Саудовской Аравии прилетело предложение минимум вдвое сочнее. Даже состав «Ноттингем Форест» оценивается выше!
Для контроля финансовых историй УЕФА с сезона-2011/12 ввел финансовый фейр-плей. Грубо говоря, расходы клубов не могут существенно превышать доходы, иначе — разного рода санкции. Конечно, периодически возникают вопросы насчет двойных стандартов или разного отношения к богатым и бедным, но факт остается фактом — вопрос денег не первое десятилетие стоит довольно остро.
Справляются не все. С «Эвертона» пару раз снимали очки, как и с «Ювентуса», «Челси» получал трансферный бан, «Барса» вообще в мем превратилась. «Манчестер Сити»... Не каждый случай касается именно нарушений ФФП, но все они так или иначе связаны с тратами.
Лето 2024 года во французском футболе вообще горячее на подобные скандалы. Недавно «Бордо» лишился профессионального статуса и улетел в четвертую лигу из-за проблем с финансами. Сейчас же ярко подсветились проблемы «Лиона». Причем не в первый раз. Трудности тянутся с конца 2022-го, когда глава инвестиционной группы Eagle Football Holdings Джон Текстор выкупил 77,49% акций у Жана-Мишеля Ола, который руководил клубом 35 лет. С тех пор начался откровенный бардак.
Давайте просто несколько фактов озвучим. Первый: Текстора считали мутным, еще когда сделка даже не состоялась, потому что слишком все затянулось. Джон должен был закрыть вопросы летом, но получилось только зимой — полгода наскребал деньги. Под бизнесменом, к слову, в разной степени находятся еще «Ботафого, «Кристал Пэлас», «Моленбек» и молодежный центр подготовки «Флорида». Потоков для распределения ресурсов, мягко говоря, хватает.
Второй: инвестор все время что-то обещает и не выполняет. Самый яркий пример — заявленные 86 миллионов евро на зимние трансферы сразу после прихода к власти. Сколько потратили? 23 миллиона. И десятка из них пошла на вингера Джеффиньо из «Ботафого». Ага, того самого «Ботафого», который тоже принадлежит Текстору. То же самое касается обещания привлечь со стороны 300 миллионов евро в октябре 2023-го.
Третий: кошмарный с точки зрения управления предыдущий сезон. Тодд Боэли, у тебя есть конкурент! В прошлом году «Лион» выдал худший старт в своей истории и зимой шел на последнем месте в чемпионате. Там и летнее окно вышло таким, что хоть комедию снимай, но главное произошло потом. 30 ноября уволили главного тренера Фабио Гроссо и никак не могли выплатить ему два миллиона евро неустойки — настолько плачевная была ситуация. В итоге клуб попросил о поблажке — как бы в долг закупиться зимой и обильно распродаться летом, чтобы выйти в ноль. «Лиону» пошли навстречу, позволили потратить 60 миллионов евро, благодаря которым, скорее всего, и остались в лиге 1, залетев даже в еврокубки. Схема вроде понятная и на первый взгляд неплохая, да? И правда. Но только если действительно исполнить все вышесказанное.
Наступило лето, последовала еще одна масштабная закупка, теперь уже на 140 миллионов — вошли в топ-10 по тратам в Европе. Солидно! Привезли Микаутадзе, Ниакате, Бенрахма и еще парочку качественных ребят. Попробуете без «Гугла» догадаться, на сколько продали игроков? 34 с лишним миллионов. Положение некогда гранда французского футбола катастрофическое. До закрытия окна осталось всего ничего, а распродажу нужно устроить хотя бы на стольник. «Лион» выставил на трансфер буквально всех — неважно, с кем расстаться, лишь бы заплатили.
Отдельно, чисто для добивочки, заглянем в зарплатную ведомость команды. Ровно половина делится на пятерых: 31-летний Тальяфико — 4,5 миллиона евро в год, 29-летний Толиссо — 4,8 миллиона евро, 34-летний Ловрен — 4,8 миллиона евро, 36-летний Матич — 6 миллионов евро, 33-летний Ляказетт — 6 миллионов евро. Возраст, как вы понимаете, указан неспроста. И здесь претензия летит уже не Текстору, при нем подписали только Матича. Просто это очередной пункт в и без того длинный список причин потенциального краха «Лиона». Тут и чудо может не помочь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|
6
|Страсбур
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|- : -
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0