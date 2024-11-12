Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии. Экс-одноклубнику Головина дали два года условно
Бывшего нападающего «Монако» и сборной Франции Виссама Бен Йеддера признали виновным по делу об изнасиловании, сообщило агентство RMC Sport. Он получил два года тюрьмы условно. И рискует уйти из футбола со скандалом, потому что на этом его «приключения» не заканчиваются.
Как прошел суд
Во вторник, 12 ноября, уголовный суд Ниццы признал 34-летнего игрока виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура запрашивала для француза два с половиной года лишения свободы, из которых полтора — условно.
По решению суда Бен Йеддера также обязали пройти лечение и выплатить компенсацию пострадавшей в размере 6,5 тысячи евро (5 тысяч за нематериальный ущерб и 1,5 тысячи за судебные издержки). Еще его оштрафовали на 5 тысяч за сопротивление аресту, а также лишили водительских прав на полгода.
Во время заседания Виссам сообщил, что не готов дать показания в связи с тем, что на момент инцидента был пьян и не может вспомнить детали происшествия.
Что сделал Бен Йеддер? Много всего
В сентябре этого года форварду предъявили обвинения в сексуальном насилии и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в сентябре в Альпах, когда Виссам и 23-летняя жертва сидели в машине. Адвокат пострадавшей потребовал от Бен Йеддера публичных извинений перед его клиенткой и возмещения ущерба в размере 25 тысяч евро. Согласно показаниям потерпевшей в суде, футболист приставал к ней в машине — пытался поцеловать, склонял к сексу, а затем мастурбировал, глядя на нее.
Ранее Бен Йеддер уже обвинялся в изнасиловании летом 2023-го. Две девушки в возрасте 19 и 20 лет рассказали, что на тот момент капитан «Монако» и его младший брат принуждали их к половому акту после совместного вечера.
Суд Ниццы предъявил Виссаму обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах. Футболист был заключен под стражу и вышел на свободу под залог в размере 900 тысяч евро. Дело все еще находится под следствием.
И это еще не все. Экс-одноклубник Александра Головина должен предстать перед судом в конце декабря за психологическое насилие в отношении своей супруги в рамках бракоразводного процесса, начатого в мае 2023-го.
Чем сейчас занимается Виссам
34-летний француз находится в статусе свободного агента с лета 2024-го, покинув «Монако» по окончании контракта. Не исключено, что вскоре он примет решение завершить карьеру, поскольку не пользуется спросом на рынке. Монегаски не стали продлевать контракт с ним как раз потому, что узнали о его нефутбольных проблемах.
На счету Бен Йеддера 19 матчей за сборную Франции, в которых он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Также на клубном уровне он выступал за «Тулузу» и «Севилью».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|33-10
|29
|
2
|Монако
|11
|7
|2
|2
|18-8
|23
|
3
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Лион
|11
|5
|3
|3
|18-15
|18
|
6
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
7
|Реймс
|11
|5
|2
|4
|19-15
|17
|
8
|Ланс
|11
|4
|5
|2
|12-9
|17
|
9
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|13-11
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|11
|4
|1
|6
|14-19
|13
|
13
|Ренн
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
15
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
16
|Сент-Этьен
|11
|3
|1
|7
|10-25
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|11
|2
|1
|8
|11-31
|7
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|- : -
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|- : -
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2