Давиташвили оформил хет-трик во Франции! Экс-нападающий «Рубина» вытянул «Сент-Этьен»
Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили оформил хет-трик в чемпионате Франции. В матче 7-го тура против «Осера» 23-летний грузин отметился голами на 15-й, 54-й и 86-й минутах. У соперника на 74-й минуте забил Тео Бэр. Матч закончился со счетом 3:1, результат позволил «Сент-Этьену» покинуть зону вылета.
Зурико прогрессирует во Франции
Для Давиташвили это первые голы в рамках французского чемпионата. Также на счету Зурико две голевые передачи — грузин помог своей команде обыграть «Лилль» и сыграть вничью с «Нантом».
Вингер перешел в «Сент-Этьен» в июле: по данным Transfermarkt, за него заплатили 6 миллионов евро. Контракт был подписан до 2028 года.
До перехода в «Сент-Этьен» Давиташвили уже успел пошуметь во Франции за свой прошлый клуб — «Бордо». В составе жирондинцев за два сезона Зурико провел больше 70 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Стоит упомянуть, что «Бордо» не играет в высшем дивизионе: все свои результативные действия вингер набрал в лиге 2 и Кубке страны. По итогам сезона-2023/24 «Бордо» вылетел в лигу 3.
Это единственные западноевропейские клубы, в которых Давиташвили поиграл после того, как покинул Россию. Кроме них он выступал за батумское «Динамо», в составе которого даже успел отметиться голом в квалификации Лиги чемпионов. Однако в начале сезона-2022/23 нападающий начал путешествие по Франции.
В России не блистал
Российский этап карьеры у Давиташвили не задался. В 2019 году юный футболист приехал в «Рубин», но не смог закрепиться в составе казанцев и был отдан в аренду в «Ротор». Там он тоже ничем особенным не отметился и в статусе свободного агента перешел в тульский «Арсенал». Его он покинул в 2022 году.
В России Давиташвили почти всегда находился в тени Хвичи Кварацхелии. Некоторое время двух талантливых вингеров котировали примерно одинаково, но будущий форвард «Наполи» куда быстрее дорос до стартового состава.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
5
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0