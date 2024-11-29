Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:45

Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым. Итальянец недоволен отношением Луиса Энрике

Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратари «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов.
Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press, Getty Images
Матвей все ближе к основе?

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассматривает вариант с уходом из клуба из-за усилившейся конкуренции с Матвеем Сафоновым. Итальянец серьезно расстроился, не сыграв против «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Он недоволен статусом в команде.

Почему Доннарумма хочет уйти

Сафонов вышел в основе в двух последних матчах «ПСЖ» во всех турнирах: сначала не пропустил от «Тулузы» (3:0) в чемпионате Франции, а затем появился с первых минут против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

В окружении Доннаруммы говорили, что Джиджо не играл с немецким клубом из-за проблем со здоровьем — не избавился от кишечного вируса. Однако, по информации авторитетного французского издания L'Equipe, это не совсем так. Итальянец остался недоволен тем, что оказался на скамейке запасных, и сидел весь матч с очень кислым лицом.

Российский голкипер Матвей Сафонов в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo; (0:1) в&nbsp;Мюнхене. Сафонов не заслужил насмешек за матч против «Баварии». Матвей точно не провалился

Вратарь не понимает, почему не обладает статусом безальтернативно основного голкипера и должен бороться за место в воротах. Кроме того, он не чувствует доверие со стороны Луиса Энрике и всего тренерского штаба. По информации источника, Джиджо даже готов покинуть клуб из-за конкуренции с россиянином, не продлив контракт с «ПСЖ» — нынешний действует до лета 2026 года.

«Думаю, этот выбор никого не застал врасплох, ведь перед началом сезона вратарям «ПСЖ» сказали, что никто из них не является первым номером. Самое ужасное для Луиса Энрике, что после его решения Сафонов совершил ляп вроде тех, которыми отличается Доннарумма.

Решается ли проблема во вратарской линии «ПСЖ» с помощью ротации? Я так не считаю. Полагаю, наоборот, все становится только хуже. Как бы то ни было, когда нам говорили о том, что Доннарумма и Сафонов будут по-настоящему конкурировать, нам не врали», — оценил ситуацию экс-игрок «ПСЖ» и эксперт RMC Sport Жером Ротен.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Фото Getty Images

Что говорит главный тренер «ПСЖ»

Луис Энрике еще перед началом сезона анонсировал конкуренцию между всеми футболистами в составе. В тренерском штабе отмечают преимущество Сафонова в игре ногами, причем он прогрессирует в данном компоненте. Испанский специалист еще раз проговорил это на пресс-конференции после поражения от «Баварии».

«Цель, которую я ставлю перед всеми игроками в составе, состоит в том, чтобы все футболисты были готовы к предстоящему матчу. Я выбрал Сафонова для преодоления прессинга «Баварии» и создания превосходства при розыгрыше мяча. Поражения всегда досадны и обидны, но они дают мне много информации о том, какие футболисты смогут играть здесь в будущем, если оно будет. Я повторюсь, они дают мне интересную и необходимую информацию о том, сможем ли мы продолжить наш совместный путь», — сказал тренер парижан.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Как выступает Сафонов

Россиянин летом присоединился к «ПСЖ»: «Краснодару» за него заплатили 20 миллионов евро. Матвей сыграл в шести матчах во всех турнирах и в половине из них не пропустил. Правда, выступление против «Баварии» получилось неоднозначным — вратарь совершил несколько классных сейвов, но допустил ошибку, которая привела к голу, и как раз не очень уверенно играл ногами. Доннарумма появился в 11 встречах парижан в нынешнем сезоне во всех турнирах, но на ноль закончил лишь две.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Читайте также
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Энрике — об ошибке Сафонова: «У людей всегда есть желание найти виноватого. Сегодня это я»
Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке
«ПСЖ» победил «Тулузу», Сафонов не пропустил
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Тулузы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Как «ПСЖ» избавился от влияния Мбаппе: особая роль Асенсио, а новый Килиан — Барколя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
7
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
8
 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
9
 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
15
 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
16
 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.11 22:45
Реймс – Ланс
 - : -
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 - : -
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 - : -
1.12 19:00
Гавр – Анже
 - : -
1.12 19:00
Лион – Ницца
 - : -
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 - : -
1.12 22:45
Марсель – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости