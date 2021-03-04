Головина нужно использовать как суперзапасного. Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и игре «Монако» против «Страсбура» (0:1).

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

«Страсбур» — «Монако» — 1:0 (0:0)

Гол: Гильбер, 90+1.

«Страсбур»: Кавасима, Коне, Кароль, Митрович, Джикю (Беллегард, 78), Гильбер, Каси, Томассон, Льенар, Диалло (Сиби, 90+2), Айорк.

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 60), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 73), Кайю Энрике (Балло-Туре, 85), Тшуамени, Фофана (Диоп, 60), Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 60).

Предупреждения: Льенар, 19. Айорк, 27. Томассон, 53.

Судья: Ваттеллье.

3 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Безвкусный «Монако»

В обзоре сенсационно завершившегося матча от France Football похвалу из игроков «Монако» заслужил только голкипер Леком, который спас команду от более чувствительного поражения. В заголовке же монегасков назвали безвкусными, а в разделе «Проигравший», куда обычно попадают конкретные игроки, значится в целом весь «Монако».

«Из топ-квартета монегаски единственные, кто не выиграл в эту среду. Недостаточно для команды, претендующей на титул. Три замены Ковача после часа игры (Диоп, Йоветич и Фабрегас) ничего не добавили коллективу», — резюмирует издание.

Maxifoot в рейтинге событий тура поставило поражение команды Александра Головина на первое место. «Монако» отстает! Заслуженный успех «Страсбура», который показал значительно больше неузнаваемых монегасков", — говорится в комментарии. Вместе с тем, издание не стало оперативно выставлять оценки участникам этой встречи, сделав акцент на тройке лидеров — «Лилле», «Лионе» и «ПСЖ».

В свою очередь Monaco Tribune в обзоре игры пишет: «У всех великих серий есть конец. Для «Монако» в Эльзасе, к сожалению, она только что закончилась. Пропустив мяч в самом конце игры, подопечные Нико Ковача потеряли драгоценные очки на пути к подиуму».

??81' Encore 10 minutes ? jouer dans ce match pour aller chercher les 3 points !



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0?-0? #RCSAASM pic.twitter.com/x7QFAfTCmf — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) March 3, 2021

Что касается оценок за игру, то 6,0 балла получили только голкипер Леком и хавбек Тшуамени. Еще у троих футболистов пятерки. К сожалению, действия Головина наряду с немецким бомбардиров Фолландом удостоились худшего рейтинга — 3,0.

«Несмотря на то, что он был интересен на нескольких стандартных положениях, которые исполнял, игра футболиста сборной России не была достаточно острой и ничего не изменила», — говорится в комментарии.

Стоило поставить Диопа

Болельщики «Монако» в целом в шоке от результата, а основной мотив их послематчевых комментариев укладывается в схему: «Как можно после победы над «ПСЖ» проиграть «Страсбуру»?!».

Кто-то критикует замены, которые провел тренерский штаб красно-белых. «Коучинг Ковача: убрав Фофана вместо Головина, он лишил команду равновесия», — написал guesfi.

«Вместо Головина следовало поставить Диопа», — последовал ответ от As monaco fc 85.

«Головина мы должны использовать как суперзапасного и оставить Диопа», — констатировал tortue_p.

«Головин — шанс на победу «Монако», — взял нашего легионера под защиту Matveyy17.

Нашлось место и иронии. «Все хорошее имеет конец. Теперь мы знаем, что Головин не игрок основы, что Балло Туре не футболист, и что Ковач всегда делает какие-то ошибки», — написал Fabienhub, призвав забыть неудачу и думать о предстоящих матчах с «Ниццей» в кубке и с «Лиллем» в чемпионате.

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr по традиции назвал двух лучших игроков команды и двух неудачников матча. Похвалы заслужил центральные хавбеки Фофана и Тшуамени, а вот Головин, увы, оказался среди худших наряду с защитником Марипаном.

Не хватило креатива

«Я сказал ребятам, что это футбол, и мы должны принять это, — цитирует официальный сайт «Монако» Нико Ковача. — Мы очень хорошо играли последние два месяца и добились отличных результатов. Я не изменю мнение, мы не вооружены, чтобы выиграть титул в этом году. Мы продолжаем и сконцентрируемся на закреплении нынешнего четвертого места. Нам не хватало креативности, это правда. Не думаю, что это произошло из-за нас. «Страсбур» провел хороший матч, их надо поздравить. Сегодня вечером они отлично показали себя».