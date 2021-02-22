Мнения французов о Головине и матче монегасков с «ПСЖ», в котором российский футболист вышел на поле в концовке.

Пришлось кем-то жертвовать

Когда Александр Головин оказался вне заявки на игру с «Лорьяном» неделю назад, обсуждение его травмы стало одной из самых горячих тем среди болельщиков «Монако». Большинство высказывали надежду, что все обойдется и решение Нико Ковача и медицинского штаба — лишь мера предосторожности. Но были и те, кто предполагал рецидив старой травмы, которая оставила российского полузащитника вне игры на четыре месяца.

В конце концов перед началом игры на «Парк де Пренс» многие испытали облегчение. При этом реакция на отсутствие Головина в стартовом составе была спокойной. Напротив, поклонники красно-белых радовались включению футболиста в заявку и больше внимания уделили тактике, подсчитывая, в три или пять защитников будет играть их команда.

Doing the #Ligue1 double over #PSG



How it started How it's going pic.twitter.com/zQiYtCVkwq — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) February 21, 2021

«Мысли о Головине? Надеюсь увидеть его во втором тайме. Его выступления за «Монако» до сих пор были хорошими», — написал MUFCEli.

«Конечно, мне бы хотелось увидеть в старте Головина, но я радуюсь за Софьяна Диопа, который невероятно талантлив», — заметил другой болельщик.

А пользователь LanreSonde напомнил статистику Александра: «Головин в этом сезоне за «Монако». 3 выхода в старте, 9 матчей, 4 гола, 4 передачи. Результативно!!!»

«Головин и Бадиашиле были избалованными годами, но наш любимый игрок из этой команды — Софьян Диоп. Мы очень рады, что он начинает регулярно играть. Топ-талант!» — поддержал тренерский выбор AlistairHisoka.

«Нам приходится кем-то жертвовать, и сегодня это Диатта и Головин», — последовал ответ aliamsi, отправляющий к решению Ковача выставить на флангах профильных защитников.

Невероятная скамейка

Забавно, что про Головина вспомнили и болельщики других команд. Например, вклинившийся в чужую беседу фанат «ПСЖ» выражал пессимизм: «У «Монако» в запасе Фабрегас, Йоветич, Сидибе и Головин, а у нас... Дракслер и Данилу».

Последовала ироничная реплика и от поклонника униженной парижанами в Лиге чемпионов «Барселоны».

«У «Монако» лучший состав, чем у нас. Головин лучше Месси, а Фабрегас — лучше Де Йонга. Здесь нет шаблона, ха-ха-ха. Уходи, Куман», — пошутил Adair4587.

«Фабрегас, Йоветич, Сидибе, Головин, Манноне. Невероятная скамейка «Монако», — развил мысль Mystic__SI.

Какой урок!

По ходу игры Головина фанаты «Монако» тоже вспоминали. Сразу несколько человек заметили, что выход нашего легионера и Фабрегаса поможет лучше контролировать мяч.

«Выпустить Головина — увидеть, как он забивает — уйти счастливым», — отреагировал на выход российского полузащитника elmunegu98.

Когда же прозвучал финальный свисток, все лавры достались героям матча. Максимально лестные оценки заслужили открывший счет Диоп, сцементировавшие центр поля Тшуамени и Фофана, а также блестяще сыгравший в обороне и забивший второй мяч Марипан. Но без Головина тоже не обошлось.

«Монако», который сокрушил Париж, позволив себе оставить Головина на скамейке запасных! Какой урок!" — написал Tv2702.

«Монако побеждает «ПСЖ» 2:0. Отличная оборона обеспечила нам победу. Еще одна отличная новость — Головин вернулся», — констатировал ScoreOneMore.

Еще один любопытный момент касается оценок за игру. На сайте asm-supporters.fr болельщики обычно определяют двух лучших и двух худших игроков каждого матча. Главными звездами признали Марипана и Агилара, который сыграл на правом фланге, где в последнее время чаще появлялся Головин. А худших в этот раз не было.

«С сезона-2011/12 еще никому не удавалось набрать шесть очков с «ПСЖ». За это экстраординарное выступление данный пункт заслужил временное исключение. Не говоря уже о «сухом» матче, которого мы ждали с 9 января, и относительной апатии именитых парижских нападающих (75% владения мячом и один удар в створ). Без Неймара и Ди Марии это уже не та песня».