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19 августа, 23:00

Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лига 1.
Фото Global Look Press
Лига 1.
Фото Global Look Press
«ПСЖ» — действующий чемпион Франции.
Фото Global Look Press
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Главное о новом розыгрыше лиги 1.

Даты сезона лиги 1, старт и последний тур

87-й сезон французской лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции, пройдет с 16 августа 2024 по 18 мая 2025 года. Матчи 1-го тура состоялись с 16 по 18 августа. Игры заключительного тура пройдут 18 мая 2024 года.

Лига 1.
Фото Global Look Press

Все команды — участницы чемпионата Франции

В розыгрыше принимают участие 18 команд. В лигу 1 в сезоне-2023/24 получили повышение «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон».

  • «Анже»

  • «Брест»

  • «Гавр»

  • «Ланс»

  • «Лилль»

  • «Лион»

  • «Марсель»

  • «Монако»

  • «Монпелье»

  • «Нант»

  • «Ницца»

  • «Осер»

  • «Пари Сен-Жермен»

  • «Реймс»

  • «Ренн»

  • «Сент-Этьен»

  • «Страсбур»

  • «Тулуза»

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Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Франции в сезоне-2023/24 стал «ПСЖ». Парижский клуб выиграл лигу 1 в третий раз подряд и в рекордный 12-й в истории. Парижане стали чемпионами десять раз за последние 12 лет.

В новом розыгрыше Лиги чемпионов Францию будут представлять четыре клуба. В основной раунд попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест», а «Лилль» играет в отборочном турнире.

В Лиге Европы выступят пятая команда французской лиги «Ницца» и финалист Кубка Франции «Лион», а в Лиге конференций — «Ланс».

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции.
Фото Global Look Press

Кто фаворит чемпионата Франции

Главным фаворитом в лиге 1 считается действующий чемпион — «ПСЖ». Котировка на чемпионство парижан перед стартом сезона — 1,25. Вторым претендентом аналитики назвали «Монако» — с коэффициентом 13,00, а третьим — «Марсель» с 15,00.

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Российские футболисты в лиге 1

Далер Кузяев («Гавр»)

Российский полузащитник стал игроком французского клуба 12 июля 2023 года. Контракт «Гавра» с экс-футболистом «Зенита» рассчитан до 2025 года, зарплата Кузяева — около 350 тысяч евро в год.

Далер дебютировал в лиге 13 августа в гостевом матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата с «Брестом» россиянин забил свой первый гол за клуб. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Александр Головин («Монако»)

Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА 27 июля 2018 года. Его контракт был рассчитан на 5 лет с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, он стал рекордно дорогим для российских футболистов.

Александр дебютировал в «Монако» 20 сентября 2018 года в матче с «Нимом». Первый гол Головин забил 29 января 2019 года в игре Кубка французской лиги против «Генгама».

В марте 2020 года россиянин продлил контракт с французским клубом до июня 2024 года. В феврале 2023 года Александр подписал еще одно соглашение — теперь до лета 2026 года. В сентябре 2023-го Головин впервые надел капитанскую повязку клуба.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Вратарь сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Сафонов подписал с парижанами 5-летний контракт до 2029 года. Впервые за французский клуб голкипер сыграл в межсезонье в товарищеском матче против «Штурма». Конкурент Матвея — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — родился с ним в один день (25 февраля 1999 года).

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

Расписание 1-го тура чемпионата Франции

16 августа, пятница

21.45. «Гавр» — «ПСЖ» — 1:4

17 августа, суббота

18.00. «Брест» — «Марсель» — 1:5

20.00. «Реймс» — «Лилль» — 0:2

22.00. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0

18 августа, воскресенье

16.00. «Осер» — «Ницца» — 2:1

18.00. «Тулуза» — «Нант» — 0:0

18.00. «Монпелье» — «Страсбур» — 1:1

18.00. «Анжер» — «Ланс» — 0:1

21.45. «Ренн» — «Лион» — 3:0
Время начала матчей — московское.

Расписание матчей и турнирная таблица лиги 1 в актуальном виде доступны в разделе чемпионата Франции на сайте «СЭ».

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Где смотреть трансляции французской лиги 1

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно показывает в России лигу 1 и лигу 2. Контракт предусматривает права на трансляции французских турниров с сезона-2024/25 до -2026/27 с возможностью продления.

Александр Головин
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
2
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
3
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
4
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
5
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
6
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
7
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
8
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
9
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
10
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
11
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
12
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
13
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
14
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
16
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
17
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
18
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 - : -
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
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