Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Даты сезона лиги 1, старт и последний тур
87-й сезон французской лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции, пройдет с 16 августа 2024 по 18 мая 2025 года. Матчи 1-го тура состоялись с 16 по 18 августа. Игры заключительного тура пройдут 18 мая 2024 года.
Все команды — участницы чемпионата Франции
В розыгрыше принимают участие 18 команд. В лигу 1 в сезоне-2023/24 получили повышение «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон».
-
«Анже»
-
«Брест»
-
«Гавр»
-
«Ланс»
-
«Лилль»
-
«Лион»
-
«Марсель»
-
«Монако»
-
«Монпелье»
-
«Нант»
-
«Ницца»
-
«Осер»
-
«Пари Сен-Жермен»
-
«Реймс»
-
«Ренн»
-
«Сент-Этьен»
-
«Страсбур»
-
«Тулуза»
Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне
Чемпионом Франции в сезоне-2023/24 стал «ПСЖ». Парижский клуб выиграл лигу 1 в третий раз подряд и в рекордный 12-й в истории. Парижане стали чемпионами десять раз за последние 12 лет.
В новом розыгрыше Лиги чемпионов Францию будут представлять четыре клуба. В основной раунд попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест», а «Лилль» играет в отборочном турнире.
В Лиге Европы выступят пятая команда французской лиги «Ницца» и финалист Кубка Франции «Лион», а в Лиге конференций — «Ланс».
Кто фаворит чемпионата Франции
Главным фаворитом в лиге 1 считается действующий чемпион — «ПСЖ». Котировка на чемпионство парижан перед стартом сезона — 1,25. Вторым претендентом аналитики назвали «Монако» — с коэффициентом 13,00, а третьим — «Марсель» с 15,00.
Российские футболисты в лиге 1
Далер Кузяев («Гавр»)
Российский полузащитник стал игроком французского клуба 12 июля 2023 года. Контракт «Гавра» с экс-футболистом «Зенита» рассчитан до 2025 года, зарплата Кузяева — около 350 тысяч евро в год.
Далер дебютировал в лиге 13 августа в гостевом матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата с «Брестом» россиянин забил свой первый гол за клуб. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Александр Головин («Монако»)
Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА 27 июля 2018 года. Его контракт был рассчитан на 5 лет с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, он стал рекордно дорогим для российских футболистов.
Александр дебютировал в «Монако» 20 сентября 2018 года в матче с «Нимом». Первый гол Головин забил 29 января 2019 года в игре Кубка французской лиги против «Генгама».
В марте 2020 года россиянин продлил контракт с французским клубом до июня 2024 года. В феврале 2023 года Александр подписал еще одно соглашение — теперь до лета 2026 года. В сентябре 2023-го Головин впервые надел капитанскую повязку клуба.
В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Матвей Сафонов («ПСЖ»)
Вратарь сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Сафонов подписал с парижанами 5-летний контракт до 2029 года. Впервые за французский клуб голкипер сыграл в межсезонье в товарищеском матче против «Штурма». Конкурент Матвея — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — родился с ним в один день (25 февраля 1999 года).
Расписание 1-го тура чемпионата Франции
16 августа, пятница
21.45. «Гавр» — «ПСЖ» — 1:4
17 августа, суббота
18.00. «Брест» — «Марсель» — 1:5
20.00. «Реймс» — «Лилль» — 0:2
22.00. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0
18 августа, воскресенье
16.00. «Осер» — «Ницца» — 2:1
18.00. «Тулуза» — «Нант» — 0:0
18.00. «Монпелье» — «Страсбур» — 1:1
18.00. «Анжер» — «Ланс» — 0:1
21.45. «Ренн» — «Лион» — 3:0
Время начала матчей — московское.
Расписание матчей и турнирная таблица лиги 1 в актуальном виде доступны в разделе чемпионата Франции на сайте «СЭ».
Где смотреть трансляции французской лиги 1
Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно показывает в России лигу 1 и лигу 2. Контракт предусматривает права на трансляции французских турниров с сезона-2024/25 до -2026/27 с возможностью продления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
6
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
7
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
8
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
11
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
12
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
13
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
14
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
18
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1