Головин возвращается и должен выйти в следующем матче! Что пишут французы об игре российского полузащитника «Монако»

Мнения французов об Александре Головине и его игре против «Ниццы» (2:1).

Странно, что нет Головина

Ознакомившись с составом, некоторые болельщики «Монако» задавались вопросами относительно отсутствия в числе первых одиннадцати российского легионера.

«Странный выбор — не выпустить Головина», — заметил scifo84.

«Я предпочел бы Головина, а не Диопа, чтобы тот немного отдохнул, и Агилара за его оборонительный и атакующий вклад», — развил тему FORCE MONACO.

21-летний Диоп, который провел прошлый сезон во втором дивизионе в аренде в «Сошо», на данный момент выигрывает конкуренцию у Головина за место на левой фланге. Он воспользовался шансом, когда Александр был травмирован, и уже забил пять мячей.

«Голо будет сложно, учитывая, что Диоп тоже показывает отличную игру», — констатирует Metalefic.

?64' ? Aleksandr Golovin fait son entr?e ? la place de Wissam Ben Yedder.



Bravo Capitaine ?



2??-1?? #ASMOGCN — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 3, 2021

Шоу может начаться

По ходу игры болельщики стали требовать появления Головина на поле. «Мы хотим Йоветича и Головина», — написал elgringofrances.

В свою очередь пользователь Alex2Monaco обращал внимание на проблемы правого фланга монегасков: «Дуэт Сидибе — Диатта это катастрофа! Проснись, Ковач, у тебя Агилар и Головин на скамейке!!!»

«Головин на поле! Шоу может начаться», — добавил этот же болельщик после выхода российского полузащитника.

В своих предчувствиях он в целом не ошибся, потому что за относительно короткое время на поле каждый из упомянутых джокеров имел возможность забить. Головин попал в перекладину с передачи Агилара, который, в свою очередь, мог отличиться после навеса Александра со штрафного. «Ниццу» спасла невероятная реакция Бенитеса, игру которого восторженно отмечали многие поклонники монегасков. Для дерби это особенно показательно.

Что касается недовольства Сидибе, то это скорее эмоции после пропущенного гола, тогда как в целом игрой защитника все остались довольны. А вот Диатта, вместо которого просили выпустить Головина, сейчас один из самых обсуждаемых игроков. Все отмечают активность и работоспособность новичка, но многие делают акцент на крайне низкую эффективность сенегальца в атаке и язвительно припоминают сравнения с ливерпульским соотечественником Садио Мане. Но все понимают, что новичку, как и долго лечившемуся Головину, требуется время.

Перекладина — это не так уж и плохо

Если в прошлом туре вышедших на замены критиковали, то сейчас картина принципиально другая, а коллективные похвалы касаются и Головина. «Замены сегодня вечером были великолепны. Это то, что от них ожидается», — заметил Iclo38.

«Лучшие — Диоп и Сидибе, и я мог бы добавить нашего Голо, который в течение короткого времени на поле отдал превосходный пас на неуклюжего Диатта, и его удар в перекладину», — написал К2.

«Появление Головина в следующем матче не подлежит обсуждению! Некоторые критиковали его выход, но это касается «Нанта», однако он возвращается. Перекладина — это далеко не так плохо», — поддержал предыдущего поклонника «Монако» Vadorasm.

«Радуют Головин и Йоветич, и это будет иметь решающее значение, когда потребуется», — верит в перспективы российского легионера Youno_im_Right.