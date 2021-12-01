А желательно, сделать это прямо перед Лионелем!

Сьюзи Кортес — бразильская фотомодель, которая стала известна благодаря своим впечатляющим формам и горячей любви к футболу и в частности, к аргентинцу Лионелю Месси. Кортес дважды выигрывала один из самых сочнейших конкурсов красоты в мире — «Мисс Бум Бум» в 2015 и 2019 годах. Что такое бум-бум? Да, это именно то, о чем вы подумали — соревнование самых красивых поп в Бразилии.

Сьюзи Кортес. Фото Instagram

Также Сьюзи успела понравиться и российским болельщикам, когда устроила целую фотосессию в футболке нашей национальной команды перед ЧМ-2018. Но ее главная страсть — это Лионель Месси. Можно даже сказать, что страсть — слишком мягкая формулировка. То, что испытывает бразильянка по отношению к аргентинцу, скорее похоже на одержимость или как выразился бы любой современный эксперт — сталкинг.

Сначала модель начала делать много фотографий в футболке Месси, потом решила, что послать эти фото своему кумиру будет отличной идеей. Но отправлять подобный контент женатому мужчине — идея крайне плохая. Месси сразу же заблокировал назойливую даму и избежал косых взглядов со стороны супруги Антонеллы Роккуццо.

Но Сьюзи Кортес сдаваться не собирается. На ее теле присутствуют как минимум две татуировки, посвященные аргентинцу и обе в довольно интимных местах. Увидеть их конечно же можно в профиле на OnlyFans (ах какой сюрприз). Также новые фото, посвященные Месси, продолжают появляться в ее Инстаграме, а после очередного выигранного «Золотого мяча» модель снова привлекла к себе внимание провокационным заявлением.

Девушка заявила, что была на 100% уверена в победе и теперь, когда она свершилась, готова поехать в Париж и раздеться прямо возле стадиона «ПСЖ». Если же в этот момент там будет сам Месси, то она просто сойдет с ума от счастья.

Пока девушка собирает свои самые микроскопические трусики для этой поездки, смотрим, как же она любит Лионеля Месси.